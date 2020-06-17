Около 64% опрошенных не смогли получить помощь, хотя относятся к пострадавшим отраслям.
- Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» опросила представителей 3000 российских компаний и выяснила, что около трети из них отказались от господдержки, пишет РБК.
- Опрошенные считают предложенные государством меры неэффективными, отмечает агентство. Наибольшие сомнения у представителей бизнеса вызвали отсрочка платежей по кредитам на полгода (так сказали 17,5%) и автоматическое продление лицензии на год (16,6%).
- Самыми эффективными мерами участники опроса назвали безвозмездные субсидии на выплаты зарплат (80%), а также снижение страховых взносов (46%).
- Большая часть участников опроса (64%) не смогла претендовать на господдержку — они ведут деятельность в отрасли, признанной пострадавшей, но не могут получить помощь по ОКВЭД, уточнили авторы исследования. Всего в списке пострадавших 11 отраслей.
- Компании, которые работают в сферах, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии, могут рассчитывать на отсрочки по уплате налогов и авансовых платежей, а также другие льготы, в отношении них действует мораторий на банкротство.
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Александра Тимошенко
Соглашусь. То не подходишь по требованиям, то слишком «дорогая» поддержка.
Ирина Боброва
В истории останется факт помощи от гос-ва. А какая она была и была ли эффективной - это историки опустят...
Avitologica.ruИрина
Нам с вами эту историю еще 36 лет помнить после 1 июля.
Вот, что пугает.
Ирина БоброваAvitologica.ru
Увы
Avitologica.ruИрина
интересно, он сам собирается столько прожить или остаток срока двойников завозить будут?)
Двойник двойника.))
Я не скажу свое имя машинеAvitologica.ru
Там надувных в подвалах Кремля на 100 лет хватит
Месье НикитаAvitologica.ru
Да даже двойники не нужны, включать старые записи - все равно он одно и тоже говорит каждый раз.
Vitold SedyshevИрина
Это те историки у которых ограничение на твит в 42 стмвола?
Sergey Novitsky
То что около трети ОТКАЗАЛИСЬ,совсем не означает что она не эффективна. Ну отказались от отсрочки платежей по кредиту. И что? Ну значит именно им это не надо. Наибольшие сомнения? А в чем собственно сомнения?
Если на предприятии у 64% большая часть получает зарплату в конверте,то и поддержку они не получат.
"Исследование" так себе. Пчелы против меда. Ни о чем.
Mikhail TatskySergey
Сергей, прям софистика какая-то.
Компании, которым положена помощь, согласно исследованию отказались от нее, считая ее не эффективной.
Вы же говорите в стиле, что если отказались, то это не означает что предложенная помощь не эффективна.
Компании прямым текстом говорят, что помощь не эффективна, Вы же утверждаете, что их отказ со словами не эффективности, не означает не эффективности.
Что это за точка зрения такая?
Извините, поставил Вам минус. Редко это делаю, но не смог сдержаться.
Gabby BenDerSergey
Вы неправы.
Неэффективность это когда решение, предложили, но опять не проверили как оно на практике.
Так вот, рассказываю: на практике компании не смогли получить, потому что есть огромное число «но», которые теоретики не учитывают, так как оторваны от реальности и не желают в нее погружаться. Об этом бизнес годами кричит, но его не слышат, потому что не хотят слушать.
Яркий тому пример- нашумешвее выступление владелицы Андресона, то о чем она говорила и предлагала.
Можно ее не любить и сомневаться там в чем-то по ее персоне, но слова её истинная правда.
В чем, собственно убедились в который раз на собственном примере сейчас все, кто даже раньше закрывал глаза и считал что «ой да это все касается тех негодяев, кто в конверте зп выдает». Нет, это касается всех. И что самое смешное-Палки в колеса вставляются в первую очередь именно тем, кто исправно платит налоги и ведет бизнес честно.
Дядя Богдан
Российский бизнес не посыпался только благодаря ФРС. Если бы не американский печатный станок и безлимитный QE, была бы череда банкротств и дефляционная спираль как в 2008. Сейчас фондовые индексы на максимумах, а доходность по облигациям на исторических минимумах, 5% годовых в рублях.
Avitologica.ruДядя
Если вы про средний и крупный бизнес, то да.
А малый бизнес посыпался почти весь.
Sergei TimofeyevДядя
Только США вкладывала в реальный сектор экономики, давая людям деньги, чтобы они их тратили, а у нас отбирали, причём последние 6 лет это только и делают.
Михаил АлекперовSergei
В подавляющей части население в РФ не имеет отношения к российской экономике. Это обуза скорее, а не ресурс. Реальность петрогосударства.
Sergei TimofeyevМихаил
Откуда тогда в экономике деньги?
Михаил АлекперовSergei
Продажа сырья и продукции низкого передела другим участникам рынка.
Sergei TimofeyevМихаил
НДС, Акцизы... около 50% бюджета.
Михаил АлекперовSergei
НДПИ еще.
Ильяс Гарифуллин
Да хватит уже лотку раскачивать. Полосуй за Путина и плати налоги.
Sergei TimofeyevИльяс
Не трогай лоток, кот недоволен!
Юрий Глотов
Строительную отрасль так и не включили в пострадавшие. Президент дал поручение проработать вопрос включения в пострадавшие. В Минстрое сообщили, что это решается губерами. Не знаю ни одного региона, где строителей/проектировщиков отнесли к пострадавшим.