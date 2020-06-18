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Сервис «Тинькофф.Путешествия» запустил проект «Куда лететь?» — интерактивную карту с информацией об ограничениях в разных странах. Об этом vc.ru рассказали представители группы.

У карты три фильтра по странам: открыты для въезда, есть ограничения, закрыты для въезда. Если человек уже знает, куда хочет поехать, ему нужно ввести в строке поиска направление, город или аэропорт.

Сервис «Куда лететь?»

Сервис покажет статус страны и дополнительную информацию. Например, нужен ли карантин по прибытии, возможен ли транзитный проезд. Такая же карточка откроется, если просто кликнуть мышкой на страну.