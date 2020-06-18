Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Карта обновляется в режиме реального времени.
Сервис «Тинькофф.Путешествия» запустил проект «Куда лететь?» — интерактивную карту с информацией об ограничениях в разных странах. Об этом vc.ru рассказали представители группы.
У карты три фильтра по странам: открыты для въезда, есть ограничения, закрыты для въезда. Если человек уже знает, куда хочет поехать, ему нужно ввести в строке поиска направление, город или аэропорт.
Сервис покажет статус страны и дополнительную информацию. Например, нужен ли карантин по прибытии, возможен ли транзитный проезд. Такая же карточка откроется, если просто кликнуть мышкой на страну.
Карта поможет спланировать отпуск в другой стране с учётом пандемии. Информация обновляется в режиме реального времени. Пользователь может открыть через карту доступные рейсы и купить билеты в «Тинькофф.Путешествиях».
Так "Таиланд" или "Тайланд"? :)
Подскажу — на карте название написано правильно.
так приятно что Беларусь написана правильно!
Лукашенко тебе покажет где он, когда будешь в беларусском кгб показания давать.
О, чувак с чувством неполноценности. Правильно по-русски Белоруссия.
а как?
belarus
Пох на заграницу, главное чтобы в Красное и Белое вход не закрыли.
Зачем так лодку раскачивать, я чуть не перевернулся.
Я чуть "девяткой" не поперхнулся!
в КБ нет девятки
какое же оно "красное", если нет девятки!
Странно то, что в России всё зелёное. А ведь часть городов на карантине, в части вроде и открыто, но для не местных обсерватории на 5, 10, 14 дней и т.д. Не доработали....
Плюсую, было бы очень полезно. Для прилетевших из Москвы во многих городах ограничения ставят, заставляют подписывать бумаги, за анализами приходят и т.д.
Сильный косяк, и у каждого сервиса такие косяки, поэтому лезу проверять на гос.сайты и опрашивать людей в пабликах, и... они тоже все говорят самую разную информацию
Достоверность информации вызывает вопросы. Например Мальта "зеленая", хотя из России путешественников они не пускают
The first group of destinations that are being reopened for travel comprises: Germany, Austria, Sicily, Cyprus, Switzerland, Sardinia, Iceland, Slovakia, Norway, Denmark, Hungary, Finland, Ireland, Lithuania, Israel, Latvia, Estonia, Luxembourg, and Czech Republic.
И это первая страна на которую я кликнул.
уже предвижу стандартные посты: я купил билет через эту карту, страна закрыта, деньги АК мне отказывается возвращать, Т шлет к АК, т.к. это не они продали билет.
Ок, теперь можно проверять остальные страны?
Странно что Aviasales такую штуку не сделали :)
По какому принципу в Тинькофф решали, какие страны считать странами? Вот вроде на карте есть Южная Осетия, Абхазия, "Палестинские территории". Но нет Косово, ДНР/ЛНР, Приднестровья, Тайвани. Вы бы как-то привели в систему что ли вашу позицию по непризнанным/частично-признанным странам))
По принципу, что карта используется от Яндекса, а не Тинькофф. Последние просто отслеживают информацию и накладывают уже на готовую карту
Как-то так себе карта, Новостник не более, как по мне. Все страны желтого цвета, обозначили бы еще несколько цветов, снимается в ближайшее время, или не планируется сниматься.
Ситуация с коронавирусом конечно испортила эти летние деньки многим. У некоторых крыша вообще поехала и они татуировками себя еще покрыли про коронавирус https://pavuk.ink/tatuirovka/tatu-i-koronavirus.
Сделайте такую карту по России, будет удобнее, чем сейчас выбирать регион и нажимать кнопку
да это ТЗ для Junior Frontend Developer)) вроде справился. но толку немного, едем в тур по рашке
Нажал на Польшу...и что я вижу? Нихуя
Кому и как можно передвигаться? Пересекать границу...карантин и тд. Транзит можно или нет
Олег Юрьевич это что за наебалово??
Тот случай, когда Тинькофф опять спустя кучу времени скопировал сервис у других. Сервис tutu ещё в апреле презентовал свой Радар Надежды
Вы же банк, а не Черкизовский рынок. Делайте банковские продукты лучше, удобней, выгодней. А то у вас приложение и так уже на барахолку похоже со всеми акциями, предложениями, уведомлениями и прочей ерундой.
зачем ты учишь жизни самый успешный банк в РФ? Не, ну правда, ты думаешь там дураки сидят и от балды с потолка из носа выковыривают это всё?
Во-первых, мы на «ты» не переходили. Во-вторых, они далеко не топовый банк в стране. В-третьих, я был (именно в прошедшем времени) их клиентом и понимаю о чем говорю.
Понятно, что компания должна развиваться и искать новые рынки и продукты на стыке. Тиньков сделал крутой продукт — Инвестиции. Но основной банковский продукт... ужасен! На мой взгляд.
Хммм, а разве Россия открыта для въезда?
вы делает бесполезную вещь. всех, кто летает по России волнует только одно - посадят ли его на обсервацию на 14 дней. а если не посадят, но отправят на домашний арест, то как это проверяется и какие штрафы и проще тогда вообще не лететь
А из РФ разве можно сейчас вылететь?
в пару стран да. но тиньков про это не знает - они теоретики.
Так зачем эта информация, если выехать нельзя?
Обделили Румынию красивой фоточкой.
Тиньок, как всегда, идет на высоту. Полезная навигация для туристов и бизнес акул. Зачет ребятам.
а можно было сделать, чтобы выбираешь откуда ты и получаешь список стран куда тебе можно https://staytravel.online/choose-your-country/
США закрыты? а люди то не знали, летают на вывозных рейсах аэрофлота с российским гражданством )))
не ходите на всякие говно-сайты от банков, сотовых компаний и прочих. Ходите там где реальные путешественники, а не редактора рерайтят плохих журналистов
Разговор в статье про въезд, а не про выезд :-)
и я про въезд! если есть виза лети в США хоть сейчас, хоть весь карантин. и да люди толпами летали
Что-то я запутался ... То вы про вывозные рейсы пишете, то про въезд теперь ...
потому что вы такой же как сотрудники тинькова - глупый
1)воздушное пространство закрыто для всех внешних рейсов
2) преимущественно аэрофлоту разрешены вывозные рейсы - забирать наших отовсюде и развозить иностранцев от нас
3) на все эти рейсы из России, можно купить билет, на любом сайте. да дороже, чем обычно но можно
4) воздушные границы НЕ закрыты - лети не хочу
5) страны закрыты не все, те же штаты НЕ закрывались для россиян,а есть еще безвизовая открытая Серибия и туда есть рейсы
6) все это не теория, а практика, потому что у нас реальные туристы, которые сами летают и через 5 минут после запроса информации по ситуации мы найдем человека или его друга почти на любом рейсе. есть еще всем известный большой форум, но явно не у тинькова надо спрашивать.
А можно пруфики? На сайте посольства США ничего внятного. По другим каналам от США тоже нет заявлений о том, что "можно". А то, что кто-то выехал и въехал - ничего не значит, экстрим-туристы сейчас (и всегда) и в Китай (и везде) наверное умудряются прорваться.
Под свою ответственность рекомендуете своим друзьям или клиентам ехать в США со 100% гарантией, что их не развернут на любой из границ?
если есть виза ехать можно. по причинам ковида вас не развернут, но есть очень много других причин по которым вас могут развернуть - за другие причины я не отвечаю.
Пруфы - всегда от первоисточников достоверных. от туристов. у нас самое большое туристическое сообщество в фейсбук
Тиматик устроит?))
https://www.iatatravelcentre.com/US-United-States-of-America-passport-visa-health-travel-document-requirements.htm
Admission and Transit Restrictions:
Restriction
Passengers who have transited or have been in Austria, Belgium, Brazil, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or in the United Kingdom (excluding overseas territories outside of Europe), in the past 14 days are not allowed to enter the USA.
This does not apply to B1 crew crewmembers that are engaged in lightering, Outer Continental Shelf (OCS) activity, wind farm activity, private air/sea crew and other similar crewmember actives.
Restriction
Passengers who have been in China (People's Rep.) in the past 14 days are not allowed to enter the USA.
This does not apply to B1 crew crewmembers that are engaged in lightering, Outer Continental Shelf (OCS) activity, wind farm activity, private air/sea crew and other similar crewmember actives.
Restriction
Passengers who have been in Iran in the past 14 days are not allowed to enter the USA.
This does not apply to B1 crew crewmembers that are engaged in lightering, Outer Continental Shelf (OCS) activity, wind farm activity, private air/sea crew and other similar crewmember actives.
Warning:
Below listed passengers are allowed to enter the USA, even if they transited or have been in Austria, Belgium, Brazil, China (People's Rep.), Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or the United Kingdom (excluding overseas territories outside of Europe), in the past 14 days:
a. nationals of the USA;
b. permanent residents of the USA;
c. the spouse of a national of the USA;
d. the spouse of a permanent resident of the US;
e. the parent/legal guardian of an unmarried and younger than 21 years national or permanent resident of the USA;
f. the unmarried and younger than 21 years brother or sister of a national or permanent resident of the USA, who is unmarried and younger than 21 years;
g. the child/foster child/ward of a national or permanent resident of the USA;
h. passengers with an IR-4 or IH-4 visa;
i. passengers with a C-1, D, or C-1/D visa;
j. passengers with an A-1, A-2, C-2, C-3, E-1 as an employee of TECRO or TECO or the employee's immediate family members, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 through NATO-4, or NATO-6 visa;
k. members of the U.S. Armed Forces, spouses, and children of members of the U.S. Armed Forces;
l. passengers with evidence of traveling at the invitation of the USA government for a purpose related to the containment/mitigation of the Coronavirus (COVID-19);
m. passengers with documents issued by the U.S. Department of Homeland Security, U.S. Customs and Border Protection, or U.S. Department of State indicating that the passenger is exempt from the restriction.
Passengers who have been in one of below listed countries in the past 14 days but are exempt from the restriction to enter the USA, must arrive at one of the following airports: Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas, (DFW), Detroit (DTW), Ft. Lauderdale (FLL), Honolulu (HNL), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK or EWR), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) and Washington (IAD).
— Austria, Belgium, Brazil, China (People's Rep.), Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Iran, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or the United Kingdom (excluding overseas territories outside of Europe).
Passengers who have been in Austria, Belgium, Brazil, China (People's Rep.), Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or United Kingdom (excluding overseas territories outside of Europe) in the past 14 days but are exempt from the restriction to enter the USA, must self-quarantine for 14 days once they reach their final destination.
Идея классная только сервис #тинькофф #путешествия Г*вно, ни за что не отвечают. Все пришлось напрямую с авиакомпанией решать. Плюс из за некомпетентности сотрудников #тинькофф не смогли вернуть билеты.
Окно всегда можно открыть
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
У вас там на карте название Белорусии написано неправильно.
У тебя тоже. Белоруссия.
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Куда бежать от царя и опричины
Беги к Трампу. Там тебя негры в три смычка на протестах иметь будут поочереди. Потом посадят в турьму в Арканзасе, и там ты уже по хорошей порции борито в жопу будешь получать.
а госдолг США на меня повесят?
в этом году походу только в ненаш™ слетать получится ~.~
в этом году по ходу полетов почти никуда не будет-даты переносятся, билеты не вернут, разве что пешочком..
а хохлам можно в наш?
блин, я же шучу. у меня бабуля с Украины, у жены отец. политика политикой, но народ то один, как бы не издевались ;)
Источник данных про въезд в США - "Комсомольская правда". Молодцы, рисерч сделали.
Станно, что такую карту не сделал Aviasales, и что такое «Тинькофф.Путешествия»?
расскажите подробнее. Сами делали или использовали чей-то?
что там подробнее рассказывать? имеют 2 процента для своего банка на эквайринге и могут творить любую дичь. банки должны получать максиму 30 копеек с транзакции или запретить монополию банков и перейти хоть на биткоин. Грабят людей на ровном месте. с каждого авиабилета, с каждой путевки вы считайте ни за что отдали 2 процента. не важно по карте платили или налом - инкасация еще дороже. соответственно цена для вас увеличилась ; и все тоже самое с продуктами питания и любыми товарами.
Мы предоставляем площадку, на которой вы можете приобрести различные авиабилеты по любым направлениям, воспользоваться услугами партнеров, например, booking.com по бронированию отелей и т.д.
Сервис наш) Вы можете ознакомиться с ним самостоятельно - https://www.tinkoff.ru/travel/flights/
При запуске карты мы руководствовались лишь одной задачей - создать удобный сервис для наших клиентов, облегчить поиск важной информации и спланировать зарубежные поездки. Карта носит исключительно рекомендательный характер и релевантна только для российских туристов.
Мы обновляем информацию по мере ее поступления и используем различные источники данных, включая официальные ведомства.
В карточке каждой страны можно перейти по ссылке в источник, чтобы узнать больше информации, например, о карантине и других ограничениях. По некоторым направлениям информация пока не отображается, мы добавим её в ближайшее время.
После вчерашнего, как принято тут говорить, факапа, можно конечно попытаться догнать уходящий поезд) "О святой Тинькофф" — привычно завыли сектанты, но это все же не Тесла, массой не задавят )
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