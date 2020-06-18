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Галина Мубаракшина
12 516

«Тинькофф» сделал карту для планирования путешествий — на ней видно, какие страны уже открыли границы Материал редакции

Карта обновляется в режиме реального времени.

102 комментария
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Сервис «Тинькофф.Путешествия» запустил проект «Куда лететь?» — интерактивную карту с информацией об ограничениях в разных странах. Об этом vc.ru рассказали представители группы.

У карты три фильтра по странам: открыты для въезда, есть ограничения, закрыты для въезда. Если человек уже знает, куда хочет поехать, ему нужно ввести в строке поиска направление, город или аэропорт.

Сервис «Куда лететь?»

Сервис покажет статус страны и дополнительную информацию. Например, нужен ли карантин по прибытии, возможен ли транзитный проезд. Такая же карточка откроется, если просто кликнуть мышкой на страну.

Карта поможет спланировать отпуск в другой стране с учётом пандемии. Информация обновляется в режиме реального времени. Пользователь может открыть через карту доступные рейсы и купить билеты в «Тинькофф.Путешествиях».

#тинькофф #путешествия

Галина Мубаракшина
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102 комментария
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Александр Рой

33

столько сил, написали бы пока никуда!

Ответить

Dmitry Myachin

7

Так "Таиланд" или "Тайланд"? :)
Подскажу — на карте название написано правильно.

Ответить

Тинькофф

Dmitry
7

Привет. Благодарим за бдительность. В ближайшее время поправим :) 

Ответить

Vladimir Chigak

Тинькофф
–3

так приятно что Беларусь написана правильно!

Ответить

Тинькофф

Vladimir
32
Ответить

alex twit

Тинькофф
1

А Лукашенко тогда где?

Ответить

Кутько Жанполь

alex
1

Лукашенко тебе покажет где он, когда будешь  в беларусском кгб показания давать.

Ответить

Кутько Жанполь

Vladimir
5

О, чувак с чувством неполноценности. Правильно по-русски Белоруссия.

Ответить

Pixel Lens

Кутько
0

Правильно - White Russia!

Ответить

Олег Михайлов

Vladimir
1

Что значит "правильно"? А как "неправильно"?

Ответить

Sakari Sauso

Vladimir
0

а как?

Ответить

BearStrikesBack

Sakari
0

belarus

Ответить

Кутько Жанполь

BearStr…
1

Беларус т.е.
Ты откуда? Я из Беларус.

Ответить

Kirill Vyalykh

Тинькофф
1

Таиланд не будет открыт с 1-го июля 

Ответить

Arthur Niazyan

10

Полезная идея.

Ответить

Сергей Михельсон

9

Пох на заграницу, главное чтобы в Красное и Белое вход не закрыли.

Ответить

Олег Ивахнов

Сергей
1

А МЫ ЧЕРЕЗ ОКНО!

Ответить

Артем Акулов

Сергей
0

Зачем так лодку раскачивать, я чуть не перевернулся.

Ответить

Pixel Lens

Артем
1

Я чуть "девяткой" не поперхнулся!

Ответить

Олег Ивахнов

Pixel
1

в КБ нет девятки

Ответить

Pixel Lens

Олег
0

какое же оно "красное", если нет девятки!

Ответить

Олег Ивахнов

Pixel
0

сухое какое еще

Ответить

Evgeny Boyko

8
Ответить

Тинькофф

Evgeny
0

Обновили информацию :) 

Ответить

Сергей Катеринич

8

Странно то, что в России всё зелёное. А ведь часть городов на карантине, в части вроде и открыто, но для не местных обсерватории на 5, 10, 14 дней и т.д. Не доработали....

Ответить

Артём Свяжин

Сергей
0

Плюсую, было бы очень полезно. Для прилетевших из Москвы во многих городах ограничения ставят, заставляют подписывать бумаги, за анализами приходят и т.д.

Ответить

Pixel Lens

Сергей
0

Сильный косяк, и у каждого сервиса такие косяки, поэтому лезу проверять на гос.сайты и опрашивать людей в пабликах, и... они тоже все говорят самую разную информацию

Ответить

Denis Grammakov

5

Достоверность информации вызывает вопросы. Например Мальта "зеленая", хотя из России путешественников они не пускают

The first group of destinations that are being reopened for travel comprises: Germany, Austria, Sicily, Cyprus, Switzerland, Sardinia, Iceland, Slovakia, Norway, Denmark, Hungary, Finland, Ireland, Lithuania, Israel, Latvia, Estonia, Luxembourg, and Czech Republic. 

И это первая страна на которую я кликнул.

Ответить

BearStrikesBack

Denis
10

уже предвижу стандартные посты: я купил билет через эту карту, страна закрыта, деньги АК мне отказывается возвращать, Т шлет к АК, т.к. это не они продали билет.

Ответить

Тинькофф

Denis
0

Информацию по Мальте обновили :) 

Ответить

Denis Grammakov

Тинькофф
3

Ок, теперь можно проверять остальные страны?

Ответить

Damir Shakirov

Denis
3

Да, проверяйте

Ответить

Тинькофф

Denis
0

Да, все должно быть в порядке. 

Ответить

Damir Shakirov

Тинькофф
0

Я вас опередил на 2 минуты, не дорабатывайте :)

Ответить

Irek Khasyanov

5

Странно что Aviasales такую штуку не сделали :)

Ответить

Pixel Lens

Irek
0

у них текстом: https://www.aviasales.ru/blog/coronavirus-regiony-rossii

Ответить

Sergei Bakharev

2

По какому принципу в Тинькофф решали, какие страны считать странами? Вот вроде на карте есть Южная Осетия, Абхазия, "Палестинские территории". Но нет Косово, ДНР/ЛНР, Приднестровья, Тайвани. Вы бы как-то привели в систему что ли вашу позицию по непризнанным/частично-признанным странам))

Ответить

Александр Головченко

Sergei
3

По принципу, что карта используется от Яндекса, а не Тинькофф. Последние просто отслеживают информацию и накладывают уже на готовую карту 

Ответить

Pixel Lens

Sergei
0

Ну Крым-то наш, самое главное?

Ответить

Никита Уманский

2

Как-то так себе карта, Новостник не более, как по мне. Все страны желтого цвета, обозначили бы еще несколько цветов, снимается в ближайшее время, или не планируется сниматься.

Ситуация с коронавирусом конечно испортила эти летние деньки многим. У некоторых крыша вообще поехала и они татуировками себя еще покрыли про коронавирус https://pavuk.ink/tatuirovka/tatu-i-koronavirus

Ответить

Тинькофф

Никита
1

Мы обязательно продолжим работу над проектом :) 

Ответить

Alexander Marfitsin

Тинькофф
2

Сделайте такую карту по России, будет удобнее, чем сейчас выбирать регион и нажимать кнопку

Ответить

Алексей Коробченко

Никита
0

да это ТЗ для Junior Frontend Developer)) вроде справился. но толку немного, едем в тур по рашке

Ответить

Deniss Karpak

2

Нажал на Польшу...и что я вижу? Нихуя

Кому и как можно передвигаться? Пересекать границу...карантин и тд. Транзит можно или нет

Олег Юрьевич это что за наебалово??

Ответить

Кутько Жанполь

Deniss
1

В польше клубнику уже без тебя собрали. Ну шо, как там житомир?

Ответить

Тинькофф

Deniss
0

Нажмите на "Ссылка на источник", там будет доступно больше информации. 

Ответить

Evgenii Ishchenkov

1

Тот случай, когда Тинькофф опять спустя кучу времени скопировал сервис у других. Сервис tutu ещё в апреле презентовал свой Радар Надежды

Радар Надежды. Когда начнут летать самолеты.
Радар надежды - сервис Туту.ру, поможет узнать когда откроются страны для перелетов
www.tutu.ru
Ответить

Тинькофф

Evgenii
1

Мы не утверждаем, что являемся первооткрывателями) 

Мы хотим, чтобы наши клиенты не бегали по множеству различных сайтов в поисках информации, а могли найти все необходимое внутри наших сервисов. 

Ответить

Evgenii Ishchenkov

Тинькофф
1

Вы же банк, а не Черкизовский рынок. Делайте банковские продукты лучше, удобней, выгодней. А то у вас приложение и так уже на барахолку похоже со всеми акциями, предложениями, уведомлениями и прочей ерундой.

Ответить

Тинькофф

Evgenii
0

Мы являемся полноценной экосистемой и предлагаем далеко не только банковские продукты. 

Ответить

Pixel Lens

Evgenii
–1

зачем ты учишь жизни самый успешный банк в РФ? Не, ну правда, ты думаешь там дураки сидят и от балды с потолка из носа выковыривают это всё?

Ответить

Evgenii Ishchenkov

Pixel
0

Во-первых, мы на «ты» не переходили. Во-вторых, они далеко не топовый банк в стране. В-третьих, я был (именно в прошедшем времени) их клиентом и понимаю о чем говорю.

Понятно, что компания должна развиваться и искать новые рынки и продукты на стыке. Тиньков сделал крутой продукт — Инвестиции. Но основной банковский продукт... ужасен! На мой взгляд.

Ответить

Pavel Levitskiy

0

Хммм, а разве Россия открыта для въезда?

Ответить

Тинькофф

Pavel
2

Перелеты внутри страны разрешены, поэтому мы решили отразить это на карте. 

Ответить

Александр Борцов

Тинькофф
10

вы делает бесполезную вещь. всех, кто летает по России волнует только одно - посадят ли его на обсервацию на 14 дней. а если не посадят, но отправят на домашний арест, то как это проверяется и какие штрафы и проще тогда вообще не лететь 

Ответить

Andrey Starchenko

Тинькофф
0

А из РФ разве можно сейчас вылететь?

Ответить

Александр Борцов

Andrey
0

в пару стран да. но тиньков про это не знает - они теоретики. 

Ответить

Andrey Starchenko

Александр
0

А куда, если не секрет? Если цели туристические.

Ответить

Тинькофф

Andrey
0

На карте отобразили информацию о возможности въезда в страны. 

Ответить

Andrey Starchenko

Тинькофф
0

Так зачем эта информация, если выехать нельзя?

Ответить

Тинькофф

Andrey
0

Почему же нельзя? Вылететь можно :) 

Ответить

Анон Плиз

Andrey
0

Если у Вас private jet - почему бы нет? Воздушные границы открыты 😏

Ответить

Артем Павлючук

1

Обделили Румынию красивой фоточкой.

Ответить

Тинькофф

Артем
1

Это защитные столбики от графа Дракулы, но мы вернем Румынии должное)
А пока что вот красивая фотография.

Ответить

Александр Антипов

1

Тиньок, как всегда, идет на высоту. Полезная навигация для туристов и бизнес акул. Зачет ребятам.

Ответить

Владимир Малахов

1

Спасибо!

Ответить

Victor Ikonnikov

1

а можно было сделать, чтобы выбираешь откуда ты и получаешь список стран куда тебе можно https://staytravel.online/choose-your-country/

Choose your country - Staytravel - COVID-19…
(country you want to travel from) United States Canada Anguilla Antigua and Barbuda Aruba Bahamas…
staytravel.online
Ответить

Тинькофф

Victor
0

Мы работаем над проектом и только запустили его, не исключаем, что добавим описанную возможность в будущем :) 

Ответить

Александр Борцов

0

США закрыты? а люди то не знали, летают на вывозных рейсах аэрофлота с российским гражданством ))) 

не ходите на всякие говно-сайты от банков, сотовых компаний и прочих. Ходите там где реальные путешественники, а не редактора рерайтят плохих журналистов 

Ответить

Mikhail Shamov

Александр
1

Разговор в статье про въезд, а не про выезд :-)

Ответить

Александр Борцов

Mikhail
0

и я про въезд!  если есть виза лети в США хоть сейчас, хоть весь карантин.  и да люди толпами летали 

Ответить

Mikhail Shamov

Александр
2

Что-то я запутался ... То вы про вывозные рейсы пишете, то про въезд теперь ...

Ответить

Александр Борцов

Mikhail
–2

потому что вы такой же как сотрудники тинькова - глупый 

1)воздушное пространство закрыто для всех внешних рейсов 
2) преимущественно аэрофлоту разрешены вывозные рейсы - забирать наших отовсюде и развозить иностранцев от нас 
3) на все эти рейсы из России, можно купить билет, на любом сайте. да дороже, чем обычно но можно
4) воздушные границы НЕ закрыты - лети не хочу
5) страны закрыты не все, те же штаты НЕ закрывались для россиян,а есть еще безвизовая открытая Серибия и туда есть рейсы 
6) все это не теория, а практика, потому что у нас реальные туристы, которые сами летают и через 5 минут после запроса информации по ситуации мы найдем человека или его друга почти на любом рейсе. есть еще всем известный большой форум, но явно не у тинькова надо спрашивать. 

Ответить

Danis Sakhabutdinov

Александр
0

у них там источник по США - Комсомольская Правда

Ответить

Olga Sinelnikova

Александр
0

А можно пруфики? На сайте посольства США ничего внятного. По другим каналам от США тоже нет заявлений о том, что "можно". А то, что кто-то выехал и въехал - ничего не значит, экстрим-туристы сейчас (и всегда) и в Китай (и везде) наверное умудряются прорваться.
Под свою ответственность рекомендуете своим друзьям или клиентам ехать в США со 100% гарантией, что их не развернут на любой из границ?  

Ответить

Александр Борцов

Olga
0

если есть виза ехать можно. по причинам ковида вас не развернут, но есть очень много других причин по которым вас могут развернуть - за другие причины я не отвечаю. 

Пруфы - всегда от первоисточников достоверных. от туристов. у нас самое большое туристическое сообщество в фейсбук

Ответить

Анон Плиз

Olga
0

Тиматик устроит?))
https://www.iatatravelcentre.com/US-United-States-of-America-passport-visa-health-travel-document-requirements.htm

Admission and Transit Restrictions:
Restriction

Passengers who have transited or have been in Austria, Belgium, Brazil, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or in the United Kingdom (excluding overseas territories outside of Europe), in the past 14 days are not allowed to enter the USA.

This does not apply to B1 crew crewmembers that are engaged in lightering, Outer Continental Shelf (OCS) activity, wind farm activity, private air/sea crew and other similar crewmember actives.

Restriction

Passengers who have been in China (People's Rep.) in the past 14 days are not allowed to enter the USA.

This does not apply to B1 crew crewmembers that are engaged in lightering, Outer Continental Shelf (OCS) activity, wind farm activity, private air/sea crew and other similar crewmember actives.

Restriction

Passengers who have been in Iran in the past 14 days are not allowed to enter the USA.

This does not apply to B1 crew crewmembers that are engaged in lightering, Outer Continental Shelf (OCS) activity, wind farm activity, private air/sea crew and other similar crewmember actives.

Warning:
Below listed passengers are allowed to enter the USA, even if they transited or have been in Austria, Belgium, Brazil, China (People's Rep.), Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or the United Kingdom (excluding overseas territories outside of Europe), in the past 14 days:
a. nationals of the USA;
b. permanent residents of the USA;
c. the spouse of a national of the USA;
d. the spouse of a permanent resident of the US;
e. the parent/legal guardian of an unmarried and younger than 21 years national or permanent resident of the USA;
f. the unmarried and younger than 21 years brother or sister of a national or permanent resident of the USA, who is unmarried and younger than 21 years;
g. the child/foster child/ward of a national or permanent resident of the USA;
h. passengers with an IR-4 or IH-4 visa;
i. passengers with a C-1, D, or C-1/D visa;
j. passengers with an A-1, A-2, C-2, C-3, E-1 as an employee of TECRO or TECO or the employee's immediate family members, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 through NATO-4, or NATO-6 visa;
k. members of the U.S. Armed Forces, spouses, and children of members of the U.S. Armed Forces;
l. passengers with evidence of traveling at the invitation of the USA government for a purpose related to the containment/mitigation of the Coronavirus (COVID-19);
m. passengers with documents issued by the U.S. Department of Homeland Security, U.S. Customs and Border Protection, or U.S. Department of State indicating that the passenger is exempt from the restriction.

Passengers who have been in one of below listed countries in the past 14 days but are exempt from the restriction to enter the USA, must arrive at one of the following airports: Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas, (DFW), Detroit (DTW), Ft. Lauderdale (FLL), Honolulu (HNL), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK or EWR), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) and Washington (IAD).
— Austria, Belgium, Brazil, China (People's Rep.), Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland (Rep.), Iran, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or the United Kingdom (excluding overseas territories outside of Europe).

Passengers who have been in Austria, Belgium, Brazil, China (People's Rep.), Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iran, Ireland (Rep.), Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland or United Kingdom (excluding overseas territories outside of Europe) in the past 14 days but are exempt from the restriction to enter the USA, must self-quarantine for 14 days once they reach their final destination.

Ответить

Андрей Кузнецов

0

Идея классная только сервис #тинькофф #путешествия  Г*вно, ни за что не отвечают. Все пришлось напрямую с авиакомпанией решать. Плюс из за некомпетентности сотрудников #тинькофф не смогли вернуть билеты.

Ответить

Тинькофф

Андрей
2

Мы ответственно подходим к каждому нашему сервису и трепетно относимся к клиентам. Расскажите, что случилось? Направьте в лс ФИО и дату рождения. Во всем разберемся. 

Ответить

Андрей Кузнецов

Тинькофф
0

отправил. 

Ответить

alex twit

0

Окно всегда можно открыть
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

Ответить

Тинькофф

alex
2
Ответить

Харемов

0

У вас там на карте название Белорусии написано неправильно. 

Ответить

Кутько Жанполь

Харемов
0

У тебя тоже. Белоруссия.

Ответить

Харемов

Кутько
0

Совсем дурачок опечатки в комментах поправлять?

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Mandor Sawall

Карл
0

Too fat. 

Ответить

Vladislav S

–1

Куда бежать от царя и опричины

Ответить

Кутько Жанполь

Vladislav
0

Беги к Трампу. Там тебя негры в три смычка на протестах иметь будут поочереди. Потом посадят в турьму в Арканзасе,  и там ты уже по хорошей порции борито в жопу будешь получать.

Ответить

Vladislav S

Кутько
1

а госдолг США на меня повесят?

Ответить

Кутько Жанполь

Vladislav
1

встань лучше на колено и покайся

Ответить

Voin Mraka

0

в этом году походу только в ненаш™ слетать получится ~.~

Ответить

Вадим Клюев

Voin
0

в этом году по ходу полетов почти никуда не будет-даты переносятся, билеты не вернут, разве что пешочком..

Ответить

Кутько Жанполь

Voin
0

а хохлам можно в наш?

Ответить

Voin Mraka

Кутько
0

блин, я же шучу. у меня бабуля с Украины, у жены отец. политика политикой, но народ то один, как бы не издевались ;)

Ответить

Danis Sakhabutdinov

0

Источник данных про въезд в США - "Комсомольская правда". Молодцы, рисерч сделали.

Ответить

Ivano Digital

0

Станно, что такую карту не сделал Aviasales, и что такое «Тинькофф.Путешествия»?

Ответить

Тинькофф

Ivano
0

Это наш сервис Путешествий. Можно через нас приобретать авиабилеты, бронировать отели и многое другое :) 

Ответить

Ivano Digital

Тинькофф
0

расскажите подробнее. Сами делали или использовали чей-то?

Ответить

Александр Борцов

Ivano
0

что там подробнее рассказывать? имеют 2 процента для своего банка на эквайринге и могут творить любую дичь. банки должны получать максиму 30 копеек с транзакции или запретить монополию банков и перейти хоть на биткоин. Грабят людей на ровном месте. с каждого авиабилета, с каждой путевки вы считайте ни за что отдали 2 процента. не важно по карте платили или налом - инкасация еще дороже. соответственно цена для вас увеличилась ; и все тоже самое с продуктами питания и любыми товарами. 

Ответить

Тинькофф

Ivano
0

Мы предоставляем площадку, на которой вы можете приобрести различные авиабилеты по любым направлениям, воспользоваться услугами партнеров, например, booking.com по бронированию отелей и т.д. 

Сервис наш) Вы можете ознакомиться с ним самостоятельно - https://www.tinkoff.ru/travel/flights/

Ответить

Тинькофф

0

При запуске карты мы руководствовались лишь одной задачей - создать удобный сервис для наших клиентов, облегчить поиск важной информации и спланировать зарубежные поездки. Карта носит исключительно рекомендательный характер и релевантна только для российских туристов.

Мы обновляем информацию по мере ее поступления и используем различные источники данных, включая официальные ведомства.

В карточке каждой страны можно перейти по ссылке в источник, чтобы узнать больше информации, например, о карантине и других ограничениях. По некоторым направлениям информация пока не отображается, мы добавим её в ближайшее время. 

Ответить

Даниил Орел

–3

После вчерашнего, как принято тут говорить, факапа, можно конечно попытаться догнать уходящий поезд) "О святой Тинькофф" — привычно завыли сектанты, но это все же не Тесла, массой не задавят )

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