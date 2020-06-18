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Галина Мубаракшина
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«Тинькофф» сделала карту для планирования путешествий — на ней видно, какие страны уже открыли границы Материал редакции

Карта обновляется в режиме реального времени.

13 комментариев
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Сервис «Тинькофф.Путешествия» запустил проект «Куда лететь?» — интерактивную карту с информацией об ограничениях в разных странах. Об этом vc.ru рассказали представители группы.

У карты три фильтра по странам: открыты для въезда, есть ограничения, закрыты для въезда. Если человек уже знает, куда хочет поехать, ему нужно ввести в строке поиска направление, город или аэропорт.

Сервис «Куда лететь?»

Сервис покажет статус страны и дополнительную информацию. Например, нужен ли карантин по прибытии, возможен ли транзитный проезд. Такая же карточка откроется, если просто кликнуть мышкой на страну.

Карта поможет спланировать отпуск в другой стране с учётом пандемии. Информация обновляется в режиме реального времени. Пользователь может открыть через карту доступные рейсы и купить билеты в «Тинькофф.Путешествиях».

#тинькофф #путешествия

Галина Мубаракшина
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0
13 комментариев
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Arthur Niazyan

3

Полезная идея.

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Александр Рой

2

столько сил, написали бы пока никуда!

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Denis Grammakov

2

Достоверность информации вызывает вопросы. Например Мальта "зеленая", хотя из России путешественников они не пускают

The first group of destinations that are being reopened for travel comprises: Germany, Austria, Sicily, Cyprus, Switzerland, Sardinia, Iceland, Slovakia, Norway, Denmark, Hungary, Finland, Ireland, Lithuania, Israel, Latvia, Estonia, Luxembourg, and Czech Republic. 

И это первая страна на которую я кликнул.

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Irek Khasyanov

2

Странно что Aviasales такую штуку не сделали :)

Ответить

Dmitry Myachin

1

Так "Таиланд" или "Тайланд"? :)
Подскажу — на карте название написано правильно.

Ответить

Тинькофф

Dmitry
1

Привет. Благодарим за бдительность. В ближайшее время поправим :) 

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Vladimir Chigak

Тинькофф
1

так приятно что Беларусь написана правильно!

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Pavel Levitskiy

1

Хммм, а разве Россия открыта для въезда?

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Александр Антипов

0

Тиньок, как всегда, идет на высоту. Полезная навигация для туристов и бизнес акул. Зачет ребятам.

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Никита Уманский

0

Как-то так себе карта, Новостник не более, как по мне. Все страны желтого цвета, обозначили бы еще несколько цветов, снимается в ближайшее время, или не планируется сниматься.

Ситуация с коронавирусом конечно испортила эти летние деньки многим. У некоторых крыша вообще поехала и они татуировками себя еще покрыли про коронавирус https://pavuk.ink/tatuirovka/tatu-i-koronavirus

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Сергей Катеринич

0

Странно то, что в России всё зелёное. А ведь часть городов на карантине, в части вроде и открыто, но для не местных обсерватории на 5, 10, 14 дней и т.д. Не доработали....

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Evgeny Boyko

0
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Карл

0

полезный сервис для либерах "откройтеграницыдайтесвободу1!!1111"

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