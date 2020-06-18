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Карта обновляется в режиме реального времени.
Сервис «Тинькофф.Путешествия» запустил проект «Куда лететь?» — интерактивную карту с информацией об ограничениях в разных странах. Об этом vc.ru рассказали представители группы.
У карты три фильтра по странам: открыты для въезда, есть ограничения, закрыты для въезда. Если человек уже знает, куда хочет поехать, ему нужно ввести в строке поиска направление, город или аэропорт.
Сервис покажет статус страны и дополнительную информацию. Например, нужен ли карантин по прибытии, возможен ли транзитный проезд. Такая же карточка откроется, если просто кликнуть мышкой на страну.
Карта поможет спланировать отпуск в другой стране с учётом пандемии. Информация обновляется в режиме реального времени. Пользователь может открыть через карту доступные рейсы и купить билеты в «Тинькофф.Путешествиях».
Достоверность информации вызывает вопросы. Например Мальта "зеленая", хотя из России путешественников они не пускают
The first group of destinations that are being reopened for travel comprises: Germany, Austria, Sicily, Cyprus, Switzerland, Sardinia, Iceland, Slovakia, Norway, Denmark, Hungary, Finland, Ireland, Lithuania, Israel, Latvia, Estonia, Luxembourg, and Czech Republic.
И это первая страна на которую я кликнул.
Так "Таиланд" или "Тайланд"? :)
Подскажу — на карте название написано правильно.
Тиньок, как всегда, идет на высоту. Полезная навигация для туристов и бизнес акул. Зачет ребятам.
Как-то так себе карта, Новостник не более, как по мне. Все страны желтого цвета, обозначили бы еще несколько цветов, снимается в ближайшее время, или не планируется сниматься.
Ситуация с коронавирусом конечно испортила эти летние деньки многим. У некоторых крыша вообще поехала и они татуировками себя еще покрыли про коронавирус https://pavuk.ink/tatuirovka/tatu-i-koronavirus.
Странно то, что в России всё зелёное. А ведь часть городов на карантине, в части вроде и открыто, но для не местных обсерватории на 5, 10, 14 дней и т.д. Не доработали....
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