«Практик» планирует инвестировать в проект $5 млн и уже ведёт переговоры о партнёрстве с «крупнейшей белорусской геймерской компанией».

В закладки

Петербургская сеть коворкингов «Практик» планирует открыть в 2021 году первый объект за пределами России. Коворкинг будет расположен в Минске, Белоруссия, рассказали vc.ru представители компании.

Первая очередь займёт площадь 3500 м² с возможностью расширения до 8000 м². Развитие проекта будет зависеть от интереса со стороны крупных компаний, отметили представители «Практика». Значительную часть коворкинга займут open space.

Резидентами станут «ведущие геймерские компании Минска». Кроме того, на базе «Практика» в Белоруссии будет создан акселератор стартапов, утверждают в компании.

«Практик» будет реализовать проект в партнёрстве с петербургским архитектурным бюро AMGArchitects, которое уже создавало коворкинги компании в других городах.

Инвестиции в проект компания оценивает в $5 млн (около 347 млн рублей). Строительные материалы, мебель и технику «Практик» планирует привозить из России «по финансовым соображениям». Сейчас готов архитектурный проект, компания приступила к проектированию инженерии.

Проект находится на стадии подписания договора с «ведущей девелоперской группой региона». «Практик» также ведёт переговоры с офисом «крупнейшей белорусской геймерской компании». Результаты переговоров с потенциальными резидентами не повлияют на сроки сдачи объекта — это произойдёт в феврале 2021 года, подчеркнули в «Практике».

После реализации проекта в Минске «Практик» планирует открытие офисов в Европе. «Мы прорабатываем и обсуждаем с инвесторами проект открытия локации в Варшаве как наш первый шаг на европейском рынке», — рассказал исполнительный директор сети Владимир Дорофеев.

Основатели проекта «Практик» — Роман Шолк и Максим Калинин. Сейчас в сеть входят пять коворкингов в Санкт-Петербурге, по одному в Москве и Великих Луках. Московский коворкинг открылся в мае 2020 года — в нём есть капсула для сна и фитнес-зал, в базовый абонемент включены занятия йогой и английским.