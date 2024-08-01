Парфюмерно-косметическая сеть «Лэтуаль» открыла первый магазин в ОАЭ

Инвестиции в запуск составили 18 млн дирхамов — больше 420 млн рублей по курсу на 1 августа 2024 года.Магазин расположился в Шардже, в ассортимент вошло более 500 брендов — в основном «премиальных», сообщили «Ведомостям» в компании.Она хочет развиваться на Ближнем Востоке, поэтому планирует до конца 2024 года открыть ещё четыре торговые точки в ОАЭ, но где — не говорит. Средний чек в регионе оценивают в $150 (около 13 тысяч рублей), а планируемый объём продаж на год — в $10 млн (примерно 860 млн рублей).Опрошенные изданием аналитики отмечают, что жители ОАЭ считаются «одними из наиболее активных» покупателей парфюмерии и косметики, в том числе люксовой. Но именно поэтому и конкуренция за потребителя на местном рынке высокая.Источник фото: «Лэтуаль»Первый магазин «Лэтуаль» заработал в 1997 году — в Москве. В 2024 году компания насчитывает около 1000 точек в 250 городах России, среди которых и магазины «Подружка». У неё также есть торговая точка в Катаре.#лэтуаль #новости
Комментаторам ниже не нравится закрывайте магазин!
Шизоид?
Надо было в Дубаях открывать, что бы наши туристы чувствовали себя как дома