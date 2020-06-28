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Марина Бебина и Георгий Мазуров вложили в проект экочехлов 500 тысяч рублей, этого хватило на первую партию в 1800 аксессуаров.
Марина Бебина и Георгий Мазуров из Москвы решили делать полностью перерабатываемые экочехлы, имея на руках полмиллиона рублей. Но столкнулись с тем, что в России нет производства таких аксессуаров. На Разработку формулы и поиск производства ушёл месяц.
Чехлы SolomaCase можно найти в нескольких крупных городах России, включая Казань и Калининград. Пока основатели не распродали первую партию, но им удалось «выйти в ноль». Они верят в свою идею как в бизнес и готовятся заказать вторую партию.
Экочехол SolomaCase после использования можно снять и переработать с помощью компостера для биологических отходов. После двух-трёх лет чехол разлагается без остатка.
Идея делать компостируемые чехлы и продавать их в России пришла к Марине Бебиной и Георгию Мазурову на отдыхе в Сербии летом 2019 года. Тогда у них было около 500 тысяч рублей личных сбережений, которые пара хотела вложить в собственный бизнес. Но они хотели не просто начать торговлю ради дохода, а развивать экологичное потребление и просвещать окружающих об использовании вещей из биоразлагаемых материалов. Пара выступает за осознанное потребление и поддерживает различные экологические проекты.
Бебина ранее имела небольшой опыт в бизнесе — она помогала своей сестре организовывать компанию по продаже «румбоксов» (небольших интерьерных домиков-поделок), поэтому сама зарегистрировала ИП в августе 2019 года. Затем вместе с Мазуровым они составили бизнес-план за неделю. По нему рассчитывали продать первую партию из 1800 чехлов за пять месяцев.
Месяц ушёл на поиск производства и создание формулы. Мазуров обратился к своей знакомой, химику по образованию, чтобы вместе бесплатно проработать формулу для материала чехлов. Бебина при помощи знакомого дизайнера выбрала цвета для первых 12 пробных образцов: «галька», «пшеница» и «бирюза». Запустить сайт и рекламу в Instagram также помогли друзья, страницы основатели ведут сами.
Экочехлы SolomaCase на 78% сделаны из полибутиленадипаткотерефталата (ПБАТ), биоразлагаемого пластика, из которого часто делают пищевую плёнку, в компосте он разложим полностью. Также в составе солома, карбонат кальция, минералы и ацетилтрибутилцитрат, вещество, которое содержит лимонная кислота.
Чтобы чехол полностью разложился, ему нужно примерно два-три года в компостной яме. Окружающая среда, по утверждению Мазурова, при этом не пострадает от вредных веществ, так как чехол состоит из безопасных материалов.
Основная проблема возникла с поисками фабрики: оказалось, что в России нет производства чехлов для смартфонов. Основатели побывали на специализированных выставках по производству пластика и штамповке, где выяснили, что одна форма для отливки чехлов стоит примерно миллион рублей. Для чехла на каждую модель смартфона нужна своя форма.
Это было слишком дорого, и через личные контакты SolomaCase смогли найти в городе Шэньчжэнь в Китае фабрику, которая согласилась отливать чехлы за меньшие деньги.
Всего на создание 12 опытных образцов и на первую партию ушло 470 тысяч рублей и около месяца экспериментов. Минимальная партия, которую согласилась изготовить фабрика, была 1800 чехлов.
Эта партия до сих пор не распродана, и пара продолжает зарабатывать деньги на основном месте работы. Георгий Мазуров — видеооператор, снимающий дикую природу, а Марина Бебина работает менеджером анимации в ресторане «Кофемания».
Частично сэкономить на производстве удалось ввиду форм-фактора чехлов: формы на iPhone 7 и 8 схожи по размерам, только вырез под камеру располагается иначе. Сам материал для отливки производят неподалеку от цеха, на химической фабрике в пригороде Шэньчжэнь, что снижает расходы на транспортировку. Полученные в Москве для доставки чехлы ребята хранят дома.
Государственных дотаций или кредитов для развития бизнеса они не искали, обходясь только своими средствами.
SolomaCase продаёт чехлы для шести моделей Samsung Galaxy, трёх моделей Huawey и девяти iPhone (начиная с iPhone 6), а также кейсы для наушников AirPods. Больше всего магазин продаёт чехлов на iPhone (от 1490 до 1590 рублей) и кейсов для наушников AirPods (690 рублей).
Первых покупателей SolomaCase нашла через рассылку в Instagram, которая ушла 30–35 подписчикам. В сообщении основатели анонсировали старт продаж и предложили промокод на скидку.
Сайт и Instagram-блог остаются основными каналами продаж. Также SolomaCase сотрудничает с магазинами, пропагандирующими сокращение отходов. Среди партнёров — магазин «Амбар» в Московской области, «Благомаркет» в Екатеринбурге и Noplasticitsfantastic в Санкт-Петербурге. Чехлы SolomaCase продаются также в Казани, Калиниграде, Красноярске и на маркетплейсе «Ламбада».
Для продвижения SolomaCase сотрудничает с блогерами, даёт им экочехлы, чтобы те рассказали о них своим подписчикам. Кроме того, сами основатели снимают видео, например, о процессе компостирования чехла.
Экочехлы SolomaCase имеют свои недостатки: в частности, кроме неровных краёв из-за структуры материала (он более мягкий, чем обычный пластик), они иногда кажутся пользователям непривычными. У некоторых людей есть проблемы с нажатием кнопок на корпусе телефона.
По сроку службы чехол не уступает обычному и может защищать телефон до десяти лет, утверждают создатели.
Прямых конкурентов, как говорит Мазуров, в России у них нет. При изучении рынка он выяснил, что другие магазины либо продают чехлы из неразлагаемого пластика, либо ассортимент сильно ограничен, а состав чехлов производители не раскрывают.
За рубежом полностью компостируемые чехлы делает, например, канадская компания PelaCase, но цены у них в два раза выше SolomaCase (от $49,99 за чехол). В России также представлена торговая марка Ocasey со схожим составом материала и ценами, но они продают чехлы только для одиннадцатой серии IPhone.
По словам Мазурова, также много «экочехлов» представлено на AliExpress, но при детальном рассмотрении оказывается, что большая часть из них не сделана из компостируемого пластика. Кроме того, при любой доставке из Китая сам товар упакован в пакеты и пластиковые контейнеры, которые нельзя компостировать.
SolomaCase для упаковки использует перерабатываемый картон. Так как производство находится в Китае, то они ищут пути доставки, снижающие «углеродный след», которые не используют наземные маршруты, например, авиадоставку.
Пара признает, что этого явно недостаточно, поэтому часть выручки жертвует на экоблаготворительность, а сами основатели, стремясь компенсировать ущерб природе, участвуют в экоакциях, например, убирают мусор в лесу.
По оценкам предпринимателей, чтобы запустить производство в России, нужно минимум несколько десятков миллионов рублей: это и расходы на постройку самой фабрики, и эксплуатация помещений, и производство материала для чехлов, а также отливка форм. Поэтому в планах пока нет постройки фабрики.
За девять месяцев существования проекта удалось продать около 900 чехлов. Откладывая от выручки 20% каждый месяц, основатели скопили на новую партию чехлов, а кроме того, перечислили 30 тысяч рублей в различные экофонды. Сколько всего было заработано, Бебина и Мазуров затруднились ответить, но сказали, что сейчас работают «практически в ноль».
Основатели сами решают, кому именно жертвовать деньги, Мазуров на работе через сарафанное радио узнаёт о российских фондах помощи животным и природе. Пара выбирает менее известные фонды, которым нужна помощь. Так, например, они перечисляют деньги «Экологической вахте Сахалина» и проектам Алексея Эбеля, а не GreenPeace или WWF.
Пара хочет и дальше заниматься этим бизнесом, но у основателей нет планов выпускать чехлы на другие устройства до выхода следующего поколения iPhone. Новую партию в 1800 чехлов они сделают только для существующих смартфонов, но в других цветах.
Боже, какой же бред. Покажите мне компостные ямы в больших городах (а именно их жители в основном и страдают экошизой таких масштабов), покажите мне людей которые будут их в эти ямы нести вместо того чтобы просто выкинуть, покажите мне тех, кто будет заниматься переработкой этих чехлов а не сваливать их на мусорных полигонах. Говорите, что даже так они будут полезнее обычных чехлов? Очевидно да, только вспомните – как часто вы меняете чехлы на телефон? Не так уж и часто, верно? Чехлу на телефоне, с которого я сейчас это пишу, уже более двух лет и нет абсолютно никаких причин его менять. При желании быть прям супер-экологичным этот же чехол можно элементарно перепродать для вторичного использования. Какую проблему тогда решает этот продукт?
Очевидно, в первую очередь он рассчитан на тех, кто меняет телефоны чаще чем раз в несколько лет (и это сейчас не только владельцы яблочной продукции). Но если человек сам покупает и "выбрасывает" телефоны, на разработку которых было убито намного больше экоресурсов чем может сохранить этот дурацкий чехол, то о какой защите природы вообще может идти речь?
Радостно, конечно, что предприниматели вышли в ноль с продажей неудобных чехлов, но я бы предпочёл чтобы подобных игр на тренде любви к природе и заискиваний перед "осознанно потреллябщими" инстакурочками не было вовсе. Минусуйте.
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