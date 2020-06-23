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Лиана Липанова
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Туроператор «Ника» сообщил о закрытии спустя 27 лет работы — «Ингосстрах» отказался продлевать страховку компании Материал редакции

Для туроператоров страхование ответственности — обязательно, а для страховщиков — добровольно, объяснили в компании.

7 комментариев
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Петербургский туроператор «Ника» сообщил о закрытии с 22 июня из-за отмены поездок и отказа «Ингосстраха» продлевать договор страхования ответственности в сфере международного выездного туризма.

В ближайшие дни офис в Москве прекратит работу, а офис в Санкт-Петербурге продолжит обслуживать клиентов удалённо до урегулирования всех вопросов, уточнили в компании.

Подтверждения авиабилетов на будущие даты компания пообещала прислать клиентам на электронную почту. Документы для оформления ваучеров за несостоявшиеся авиаперелеты, «в случае если это возможно», тоже придут на почту.

Компания объяснила, что закрытие в основном связано с тем, что «Ингосстрах» не продлил договор, без которого по закону туроператор не может работать. Для туроператоров страхование ответственности — обязательно, а для страховщиков — добровольно, объяснили в «Нике».

Несколько лет уже ведутся обсуждения того факта, что страхование ответственности является обязательным для туроператоров и добровольным для страховщиков. Почему за столько лет существования этой проблемы так и не были приняты необходимые постановления, которые бы урегулировали эту проблему по аналогии с ОСАГО (автовладельцы обязаны иметь страховку, страховщики страховать, тарифы и условия являются едиными)?

Мы решили защитить наших клиентов пока имеются действующие договоры страхования ответственности с надежными страховыми компаниями.

туроператор «Ника»

Действующий договор заканчивается 23 июня 2020 года.

Согласно закону, заменить страховку ответственности можно банковской гарантией, что «не осуществимо», пишет «Ника». Другой вариант — наполнение Фонда персональной ответственности в размере 7% от объёма реализованного турпродукта.

«Ряд компаний существенно занижали объемы реализованного туропродукта и поэтому “наполнили” свой фонд. Те же, кто показывал объемы честно — сейчас имеют в фонде около 2,5-3% только. Наполнить фонд денежными средствами туристов мы считаем не верным, ведь как мы потом сможем исполнять свои обязательства?» — говорится в заявлении компании.

«Ника» основана в 1993 году. Компания занимается международным и внутренним туризмом и организацией морских и речных круизов.

На момент написания заметки в «Ингосстрахе» не ответили на запрос vc.ru.

Мнение рынка

Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в разговоре с «Коммерсантом» заявила, что договориться о предоставлении финансовой гарантии не могут еще несколько туроператоров, но названий она не раскрыла.

Кризис может привести к закрытию до 30% участников рынка, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Речь идёт о турагентах и небольших операторах — крупные игроки скорее всего переживут кризис, уточняет она.

В июне страховые компании обратились в правительство с просьбой принять меры по стабилизации туристического рынка, сообщал «Коммерсантъ». Страховщики не продлевают договоры, потому что не могут провести оценку риска и определить тарифы, а туроператоры грозят в таком случае закрыться. Это будет страховым случаем, и страховщик будет обязан возместить затраты клиентов. Всего участники туррынка застраховали ответственность на 15 млрд рублей.

#новость #туризм

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Николай Свидэрский

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Не очень понял, почему возможность СК не страховать Туроператора - это плохо? Страхование бизнеса не должно быть обязательным для СК, если бизнес докажет что способен выполнять свои финансовые обязательства, то ок, ну а если нет, то как бы извините. ОСАГО плохой пример.

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Андрей Сорокин

1

А кроме Ингосстраха страховать некому что ли?

Ответить

Leonid Sobchenko

1

если ингосстрахычу денег не надо, значит не все так просто с этими деньгами

Ответить

Сергей Михельсон

0

Ну штош...

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Денис Еременко

0

В чем проблема обратиться в другую страховую

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Андрей Деревянко

Денис
0

Видимо нет смысла. У них один и тот же скоринг

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Денис Колокольцев

0

любопытно, а как можно законодательно обязать страховщика заключить договор страхования с туристической компанией, если страховщик видит что у нее ни активов ни свободных ДС на покрытие? все равно что в систему страхования вкладов обязать принимать любые банки без разбора.

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