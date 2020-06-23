Несколько лет уже ведутся обсуждения того факта, что страхование ответственности является обязательным для туроператоров и добровольным для страховщиков. Почему за столько лет существования этой проблемы так и не были приняты необходимые постановления, которые бы урегулировали эту проблему по аналогии с ОСАГО (автовладельцы обязаны иметь страховку, страховщики страховать, тарифы и условия являются едиными)?

Мы решили защитить наших клиентов пока имеются действующие договоры страхования ответственности с надежными страховыми компаниями.

