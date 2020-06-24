Комментарии
авторизацию с помощью уговоров
В Смольном назвали письмо «нервным срывом» и рассказали, что график согласовывают с Роспотребнадзором.
Петербургские предприниматели из сферы туризма и ресторанного бизнеса написали письмо Владимиру Путину, в котором пожаловались на отсутствие конкретных сроков и условий возобновления работы от городской администрации. Об этом со ссылкой на копию письма сообщил «Деловой Петербург».
Всего под обращением подписались более 100 человек. В частности, глава Федерации рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге Леонид Гарбар, президент региональной Ассоциации малых гостиниц Владимир Васильев, совладелец ресторанной группы White Group Игорь Пращенко и другие.
«Фонтанка» уточняет, что письмо было отправлено утром 23 июня через электронную приёмную.
По данным издания, после отправки письма администрация Санкт-Петербурга уведомила представителей бизнеса об отмене ближайшей видео-встречи. В частности, отменены собрание 25 июня по выходу из ограничений и совещание с комитетом по развитию туризма 26 июня, указывает издание со ссылкой на вице-президента Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамару Буйлову.
Директор Центра развития и поддержки предпринимателей Лев Кузнецов не смог прокомментировать «Фонтанке» причины отмены видео-встреч с бизнесом. Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что письмо участников рынка президенту не читал. По его словам, комитет разработал «дорожную карту» снятия ограничений и ждёт согласования с Роспотребнадзором.
Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что видео-встречи отменили по техническим причинам, и назвал жалобу бизнеса «нервным срывом». Он отметил, что Смольный не смог выйти на «конструктивный диалог», но готов продолжать общение с авторами обращения. Что касается чётких дат, то пока администрация укладывается в примерные сроки, которые анонсировал губернатор, добавил он.
Власти Санкт-Петербурга объявили о начале снятия ограничений из-за пандемии в конце мая 2020 года: с 1 июня в городе заработали нотариусы и юридические фирмы.
С 15 июня в городе заработали парикмахерские, мебельные магазины, фотостудии, ремонтные мастерские и некоторые другие организации, а с 22 июня — каршеринг и санатории. «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб писал, что с 29 июня разрешат работу летних веранд.
«С террористами и рестораторами переговоров не ведём,» — заявил вице-губернатор Евгений Елин
Блоги компаний
Показать еще