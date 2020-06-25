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Татьяна Боброва
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В Санкт-Петербурге с 29 июня откроются летние веранды и маникюрные салоны Материал редакции

Маникюрные салоны будут работать только по записи, а сотрудники летних кафе должны носить маски.

  • С 29 июня 2020 года в Санкт-Петербурге откроются летние веранды, а также салоны маникюра и педикюра. Губернатор Александр Беглов внёс изменения в постановление правительства.
  • Салоны смогут возобновить работу только по предварительной записи; летние кафе должны будут расставить столы на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а сотрудники — носить маски и перчатки.
  • Кафе также должны будут получить QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасности, уточняется в документе. Его можно получить в личном кабинете на сайте «Центра развития и поддержки предпринимательства».
  • С 15 июня в городе уже работают парикмахерские, мебельные магазины, фотостудии, ремонтные мастерские и некоторые другие организации; с 19 июня — каршеринг.

#новость #санктпетербург #снятиеограничений

Татьяна Боброва
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