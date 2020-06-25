Маникюрные салоны будут работать только по записи, а сотрудники летних кафе должны носить маски.
- С 29 июня 2020 года в Санкт-Петербурге откроются летние веранды, а также салоны маникюра и педикюра. Губернатор Александр Беглов внёс изменения в постановление правительства.
- Салоны смогут возобновить работу только по предварительной записи; летние кафе должны будут расставить столы на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, а сотрудники — носить маски и перчатки.
- Кафе также должны будут получить QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасности, уточняется в документе. Его можно получить в личном кабинете на сайте «Центра развития и поддержки предпринимательства».
- С 15 июня в городе уже работают парикмахерские, мебельные магазины, фотостудии, ремонтные мастерские и некоторые другие организации; с 19 июня — каршеринг.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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