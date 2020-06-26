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Лиана Липанова
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Исследование: после снятия ограничений в московских фитнес-клубах снизился трафик, но выросли траты посетителей Материал редакции

Оборот за день достиг 87% от мартовского, подсчитали в «Эвотор»

  • В первый день снятия ограничений на работу фитнес-клубов в Москве открылись 58% заведений, подсчитали в Московском кредитном банке (МКБ), передаёт «Коммерсантъ». По данным «Эвотор», заработало до 50% несетевые фитнес-клубов по сравнению с началом марта.
  • По данным Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ), 23 июня в Москве открылось 94% опрошенных ими участников рынка, еще 3% заявили о планах подождать несколько дней.
  • Их оборот за день достиг 87% от мартовского, подсчитали в «Эвотор». При этом посещаемость снизилась на 40-60% по сравнению с июнем 2019 года, рассказали в АОФИ. У четверти заведения трафик составил менее 25%.
  • Однако после длительного перерыва посетители начали тратить больше, чем за тот же период 2019 года, — средняя сумма чека выросла на 42%, отметили в МКБ.
  • По данным АОФИ, после снятия ограничений не откроется 15-20% участников фитнес-рынка в Москве. Перед «карантином» в феврале продажи у фитнес-центров упали, поэтому у компаний не было «подушки безопасности», отметили в организации.

#новость #фитнес

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Антон

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Тратить на что стали? Продлили абонемент по привычке и нет времени в него ходить?

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Вася Пражкин

Антон
2

Бар, тренера, массажи и прочее.

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Виталий Журавлев

1

Ай да молодцы... Посчитали... а эти оналитики, вообще в курсе, что в это время (июль-август) показатели в сфере услуг итак падают? Люди фитнесом на дачах занимаются. К тому же взяли за основу март - то время, когда сфера услуг, априори, оживает после постновогоднего затишья

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Valeryi Ozarnichuk

0

Для фитнес клубов это так же неожиданно, как для коммунальщиков зима?

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Vladislav S

0

Россияне же зарабатывали на карантине, вот теперь тратят килограммы денег. Ай да старый ноль, ай да вывел из кризиса

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Vladislav S

0

Для обнуления старика важна любая новость про рост. 

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Valentin Dombrovsky

Нейротекст
0

Я не знаю. У меня есть знакомые и друзья, у которых это было в октябре-ноябре-е, и с тех пор они сами об этом узнали. И вот их мнение: они не дарят никому, кроме себя. Но по-моему, это очень сильно помогает.

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Saucedo Puetz

Valentin
0

Писать бред не приходя в сознание. А что еще вы хотели от роботов из сколково?

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