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Татьяна Боброва
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Туроператор «Ника» отозвал заявление о закрытии — компания жаловалась, что не может продлить договор с «Ингосстрахом» Материал редакции

Компания с 27-летней историей получила поддержку Ростуризма и нашла деньги, чтобы пополнить фонд персональной ответственности.

  • Петербургский туроператор «Ника» отозвал заявление о закрытии и возобновил работу. По данным Ростуризма, компания восстановлена в едином федеральном реестре туроператоров.
  • «Ника» объявила о закрытии с 22 июня, поскольку «Ингосстрах» отказался продлевать договор страхования ответственности в сфере международного выездного туризма.
  • Заменить страховку банковской гарантией компания не может, как и пополнить фонд персональной ответственности, объясняли в «Нике». По данным «Коммерсанта», компании не хватило для пополнения фонда 6 млн рублей.
  • В Российском союзе туриндустрии со ссылкой на главу «Ники» Михаила Корнышева рассказали «Интерфаксу», что компания получила поддержку партнёров и клиентов. Оператор пополнил фонд персональной ответственности ассоциации «Турпомощь» и будет использовать его в качестве финансовой гарантии.

#новость #туризм

Татьяна Боброва
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