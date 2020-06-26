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Галина Мубаракшина
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Microsoft закроет большинство своих магазинов по всему миру Материал редакции

Работу прекратят свыше 80 точек. В России у Microsoft не было магазинов.

8 комментариев
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Microsoft планирует закрыть большинство магазинов по всему миру в рамках изменения стратегии розничных продаж.

«Наша команда доказала, что может качественно обслуживать клиентов удалённо. Мы рады возможности внедрять инновации в процесс взаимодействия с ними», — отметил корпоративный вице-президент Microsoft Store Дэвид Портер.

Сотрудники отдела розницы Microsoft будут работать с клиентами из офисов или удалённо. Microsoft также планирует «переосмыслись» существующие точки в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и офисы компании в Редмонде, США.

Всего у компании свыше 80 магазинов в США, Канаде, Пуэрто-Рико, Австралии, Англии. В России у Microsoft магазинов не было.

Компания спишет в отчётности около $450 млн до вычета налогов, они будут учтены в отчёте за второй квартал 2020 года, который закончился 30 июня.

Microsoft не уточнила, последуют ли увольнения за закрытием магазинов, отмечает The Verge. Эта новость отчасти объясняет, почему компания не открыла свои магазины после «карантина», подчёркивает издание. В середине июня 2020 года она объясняла, что следит за ситуацией с пандемией.

#новость #microsoft

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Pavel Romanov

8

А закрывать они их будут с таким звуком:

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iFlow Games

1

Из и так не сильно много...

Я брал surface pro 5 в гонконге, интересно в какой магазин теперь мне обращаться ?

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Artem Shevchenko

iFlow
2

App Store 🥳

Ответить

Turxan Agaev

1

И правильно сделает

Ответить

Аарон Малис

Нейротекст
1

Билл Гейтс противотоп. Нельзя сказать, что он хуесос.

Ответить

Nesterov Igor

Аарон
Нейротекст
–1

Да, он же не на айфоне работает, а в том, что я в него не могу зайти и посмотреть, как оно там. Я не хочу чтобы это было у меня. В любом случае это бесполезно.

Ответить

Артем Акулов

Нейротекст
0

Ок, а как же еще? У меня есть идея и я ее реализую. А вот не взлетит.

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Стартапер-пессимист

Нейротекст
–1

Microsoft-у нужно было отнять и поделить.

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