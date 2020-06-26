Работу прекратят свыше 80 точек. В России у Microsoft не было магазинов.

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Microsoft планирует закрыть большинство магазинов по всему миру в рамках изменения стратегии розничных продаж.

«Наша команда доказала, что может качественно обслуживать клиентов удалённо. Мы рады возможности внедрять инновации в процесс взаимодействия с ними», — отметил корпоративный вице-президент Microsoft Store Дэвид Портер.

Сотрудники отдела розницы Microsoft будут работать с клиентами из офисов или удалённо. Microsoft также планирует «переосмыслись» существующие точки в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и офисы компании в Редмонде, США.

Всего у компании свыше 80 магазинов в США, Канаде, Пуэрто-Рико, Австралии, Англии. В России у Microsoft магазинов не было.

Компания спишет в отчётности около $450 млн до вычета налогов, они будут учтены в отчёте за второй квартал 2020 года, который закончился 30 июня.