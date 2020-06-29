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Татьяна Боброва
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал об открытии кинотеатров в России с 15 июля Материал редакции

Они были закрыты более трёх месяцев.

  • Кинотеатры в России откроются 15 июля, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с Михаилом Мишустиным. До этого правительство анонсировало открытие кинотеатров в середине июля.
  • Компании должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: рассаживать зрителей в метре друг от друга, обеспечить наличие дезинфицирующих салфеток и санитайзеров, проводить влажную уборку и так далее.
  • Из-за пандемии Covid-19 кинотеатры закрыты в России с марта 2020 года. По оценкам Ассоциации владельцев кинотеатров, российский прокат может потерять около 38 млрд рублей кассовых сборов в 2020 году, а суммарные потери кинотеатров, если большинству из них удастся открыться к 15 июля, составят 48 млрд рублей.

#новость #кинотеатры #снятиеограничений

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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Michael Petrov

1

а что они будут показывать? до Tenet еще 1,5 месяца.

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Marat STI

0

У нас в КЗ до ослабления карантина, было более менее ничего. Уже месяц как ослабили карантин, запустили кафе и трц (без кинотеатров), пошел огромный поток заражённых, нет мест в больницах. Людей прям возле забора больницы оставляют на бордюрах. Люди не верили в это всё, искали "где же он, его нет". Теперь столько смертей.

Кинотеатры в этот период, абсолютно неуместная роскошь я бы сказал. Пока нет вакцины, лекарства и т.п. не стоит открывать места скопления.

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Vladislav S

Marat
0

Да, я слышал, что невовремя снятый карантин привел к массовым заражениям людей. То же самое ждет и Россию! Спасибо сумасшедшему диктатору и его обнулению с парадами

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Max Bernberg

Marat
0

Тут люди воют от каких-то двух месяцев дома. Если закрыть места массовых скоплений до вакцины, а это еще около года, то кому от этого хорошо станет? 

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Mikhail Buzenkov

Marat
0

в чем проблема - сидите дома. 

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