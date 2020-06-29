Они были закрыты более трёх месяцев.
- Кинотеатры в России откроются 15 июля, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с Михаилом Мишустиным. До этого правительство анонсировало открытие кинотеатров в середине июля.
- Компании должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: рассаживать зрителей в метре друг от друга, обеспечить наличие дезинфицирующих салфеток и санитайзеров, проводить влажную уборку и так далее.
- Из-за пандемии Covid-19 кинотеатры закрыты в России с марта 2020 года. По оценкам Ассоциации владельцев кинотеатров, российский прокат может потерять около 38 млрд рублей кассовых сборов в 2020 году, а суммарные потери кинотеатров, если большинству из них удастся открыться к 15 июля, составят 48 млрд рублей.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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Michael Petrov
а что они будут показывать? до Tenet еще 1,5 месяца.
Marat STI
У нас в КЗ до ослабления карантина, было более менее ничего. Уже месяц как ослабили карантин, запустили кафе и трц (без кинотеатров), пошел огромный поток заражённых, нет мест в больницах. Людей прям возле забора больницы оставляют на бордюрах. Люди не верили в это всё, искали "где же он, его нет". Теперь столько смертей.
Кинотеатры в этот период, абсолютно неуместная роскошь я бы сказал. Пока нет вакцины, лекарства и т.п. не стоит открывать места скопления.
Vladislav SMarat
Да, я слышал, что невовремя снятый карантин привел к массовым заражениям людей. То же самое ждет и Россию! Спасибо сумасшедшему диктатору и его обнулению с парадами
Max BernbergMarat
Тут люди воют от каких-то двух месяцев дома. Если закрыть места массовых скоплений до вакцины, а это еще около года, то кому от этого хорошо станет?
Mikhail BuzenkovMarat
в чем проблема - сидите дома.