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Как только будут сняты ограничения, компания планирует восстановить большую часть сотрудников.
Канадская цирковая компания Cirque du Soleil подала заявление на защиту от банкротства на фоне временного прекращения работы из-за пандемии Covid-19, говорится на её сайте.
Согласно плану реструктуризации, владельцы компании вложат $300 млн в перезапуск, а также возьмут на себя её долги.
Из этой суммы $15 млн выделят на поддержку сотрудников и ещё $5 млн — выплаты подрядчикам. В марте Cirque du Soleil пришлось уволилить 3480 работников. Как только будут сняты ограничения из-за пандемии, компания планирует восстановить большую часть работников.
«В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был успешной и прибыльной компанией. Но с нулевой выручкой после вынужденного закрытия всех наших шоу из-за Covid-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — сказал глава Cirque du Soleil Entertainment Group Дэниел Ламарр.
Cirque du Soleil основана в 1984 году. До пандемии в компании работало около 4000 человек, в том числе 1300 артистов из 50 стран.
Напомню, что это чуть ли не единственный цирк без животных.
Вы мясо и рыбу не едите?
Мне их не жаль. Безумные цены на билеты, только мажоры могли себе позволить.
Как и Большой Театр.
Или хороший музей.
Или шоу поп-звезды.
Или финал любого спортивного соревнования.
А ребята на сцене должны своей жизнью рисковать за миску риса? Костюмы шить, программы выступлений придумывать, тренироваться.
Ну раз в год можно было ребенка порадовать. Что значит для "мажоров"? Теперь реальная жизнь только избранных, а для быдла цифра?
Смех смехом, но к этому идет. Бедному Ваньке бездушная автоматизация, трансляция и чатбот, богатому Ивану Ивановичу кастомные процессы, личный визит и консультант.
Прогресс, знаете ли. Благодаря автоматизации даже бедный Ванька получает услуги, которые раньше получить не мог.
Бедный Ванька услуги и сейчас не получает никакие, квартиру ему не дают благодаря автоматизации, еду тоже. Ну на самокате может за деньги покататься. Но даже зубы новые Ваньке вставить, если понадобится, автоматизация не поможет или тромб удалить, а это понадобится, потому что дешевая еда содержит много сахара и жира.
А еще может лакшери попробовать в каршеринге, с которой раньше мог только сфоткаться на парковке. Чем не реальная жизнь ?
Может вы хотели сказать теперь он может лакеем стать с желтой коробкой на спине, а не лашкери попробовать? Лакшери денег стоит, а то он и в теории и лобстеров попробовать может только потому, что ресторан, где их подают открыли. У низших слоев населения важен каждый рубль, им не до проб неизвестного, но дорогого.
А люди все никак не насытятся, бичуют себя, причисляют к какому то "быдлу", считают обделенными. Принижая достижения и возможности цифровой века требуют личного ассистента (не барские ли замашки просыпаются ?)
Вообще личный ассистент — это все еще очень удобно. :) Цифровой даже близко не стоит, когда нужно найти окно у 4 человек в нескольких разных компаниях, где, с учетом срочности вопроса, могут двигаться текущие плановые встречи (новое время на которые тоже нужно пересогласовать с их участниками).
Да консультанты никому не нужны, а вот цирк реальный нужен всем!
Цены на билет определяются спросом: упрощённо говоря, количество мест в зале должно совпадать с количеством готовых купить билет. Если билеты слишком дорогие - зал не наполняется, т. к. многие не готовы покупать за дорого, и это может привести к снижению прибыли. Если билеты слишком дешёвые - опять же недополучка, т. к. остаются желающие, но не попавшие, которые могли бы заплатить больше.
Азы экономики, школьная программа :) Домашнее задание - сделать вывод о том, почему футболисты и музыканты так много получают.
Век живи век учись ! Жаль, что в школе мне не преподали эти выкристаллизованные основы экономических отношений.
Потому что это порочная безумная экономика. Ногомячеры любые не должны получать больше врачей, например.
Несложно построить логическую цепочку "Дорогие билеты -> зарплаты + налоги = социалка и деньги в рынке на зарплаты тебе же. => меньше мажоров = меньше немажоров". Ну то есть тебе самого себя не жаль, либо ты слишком глуп, чтобы понять что все в экономике взаимосвязано.
Да, теперь дешёвая цифровая жизнь для быдла.
Там такое не быдло, что быдло так даже просто не умеет быть быдлом. Я всю русскую и французскую классическую литературу прочитал, не нашел никаких других потребностей в быте любителей высокого искусства, кроме как выпить, закусить, вступить в половые сношения с противоположным и даже своим полом, выиграть денег или сыграть выгодно свадьбу, или объегорить кого-то на крайний случай. Сюжет у homo sapiens всегда един и он, увы, от достатка не зависит. Даже наоборот, достаток делает человека властным и расторможенным, он скорее начинает проявлять свои обезьяньи инстинкты, а нищий хочет, но иногда боится, что денег мало будет расплатиться.
Нет, это не так. Мне и большинству окружающих ничего не "перепадёт" от завышенных зарплат в некоторых компаниях.
А как ты хотел? Владельцу надо и в космос слетать, и турнир по покеру с призовыми в несколько лямов баксов организовать и клуб с виллами свой на Ибице построить. А эти 3.5к человек ниче, как-нибудь потерпят, если что потом Гай других наймет:-)
Хорошо, конечно, считать чужие деньги, но:
1) если их распределить на большое количество людей, получится уже не так много — долго из своего кормана не прокормить (а ведь не только людей кормить нужно)
2) почти всегда эти "большие капиталы" не являются чистым кешом, и даже большей частью не лежат в ликвидных активах, и активная ликвидизация капитала — отдельный сложный процесс, при котором, если пытаешься продать много сразу (например, чтобы кормить несколько тыс. человек), капитал в процессе значительно потеряет в цене — останется совсем уж мало
3) есть собственные, тоже немаленькие обязательства, и потребности семьи, в том числе в минимизации рисков — у богатых людей и долги богатые
Нуну, то то он проиграл в онлайн покер 31 лям баксов и постоянно организует кэш турниры, где его дерут как липку профи, наверное как раз от недостатка чистого кэша.
31 млн долларов в пересчете даже только на 5 000 чел. — это всего лишь 6 000 долл. / чел.
И учитывая, что объявили о сокращениях и банкротстве только сейчас — возможно, часть из этих денег уже ушла на поддержание предприятия.
Ну и да, они же даже и сказали:
Согласно плану реструктуризации, владельцы компании вложат $300 млн в перезапуск, а также возьмут на себя её долги.
я одного не понимаю, они пишут, что все предыдущие годы были прибыльны. Как поступает собственник любого предприятия, если оно прибыльно? Инвестирует + откладывает средства на амортизацию и "подушку безопасности". Почему вместо банкротства не применить запасённые средста? Зачем вообще было брать кредиты, если предприятие - прибыльно? Нет, я понимаю, иногда для развития нужно взять у кого-то деньги, найти стратегического инвестора, но вот чтобы так?
Как поступает собственник любого предприятия, если оно прибыльно? Инвестирует + откладывает средства на амортизацию и "подушку безопасности"
Не совсем. Подушка безопасности должна быть разумной по размеру. Все деньги отложенные в нее — деньги, которые не пустили в развитие и рост.
Коронакризис оказался полной неожиданностью — никто не планировал подушки для риска ПОЛНОЙ остановки бизнеса на несколько месяцев. Это nonsense.
Зачем вообще было брать кредиты, если предприятие - прибыльно? Нет, я понимаю, иногда для развития нужно взять у кого-то деньги, найти стратегического инвестора, но вот чтобы так?
Так вы же сами все понимаете. В чем тогда вопрос? Посмотрите отчетность любой крупной компании — большинство живет глубоко в долгах.
Тут надо смотреть, что у них за законы о банкротстве. Оно может не обязывает собственников бизнеса ни к чему. Обнулят долги, пострадают кредиторы и инвесторы и пойдут дальше работать. На первый взгляд отличная стратегия перенести риски на внешнее финансирование.
Например, агро-холдинг. Зарплату надо платить круглый год, а прибыль только с сентября по ноябрь. Как вы им предлагаете без кредитов жить?
Конечно они были прибыльны, просто основатель потратил 31 лям баксов на проигрыш в онлайн покер, ещё по слухам около сотки на призовые в собственноручно организованных кэш турнирах, ещё на несколько вилл и свой клуб на Ибице, слетал в космос, и остров вроде тоже купил. Куда уж там оплатить минимальную зарплату тем, кто на работал может быть даже больше 10 лет.
Видимо, их Голубой Океан не был защищен от этого :( надеюсь, у них получиться найти его еще раз
У них всего порядка 5000 сотрудников, уволят 70%. Выручка у них в год от $500 миллионов, больше похоже на какую-то оптимизацию.
Для справки. В 2015 году цирк был продан.... =================20 апреля 2015 года Ги Лалиберте подтвердил продажу Cirque du Soleil: компания официально находится в руках консорциума иностранных инвестфондов, констатировал основатель шоу. Согласно информации Radio-Сanada, по итогам сделки 60% акций компании было продано американскому фонду TPG Capital, 20% выкупил китайский фонд Fosun, еще 10% приобрел инвестфонд Квебека Caisse de depot et Place du Québec. 10% Лалиберте сохранил у себя вместе с правом участвовать в стратегическом и художественном планировании деятельности компании.
При этом TPG Capital как мажоритарный владелец Cirque du Soleil взяла на себя обязательства сохранить головной офис компании, в котором работает более 1 400 человек, в Монреале, а также придерживаться стратегии гендиректора шоу Даниэля Ламарра и продолжать вкладывать средства в культурные и общественные организации провинции Квебек. На пресс-конференции, посвященной продаже Cirque du Soleil, Ги Лалиберте объяснил, что передача акций международным фондам стала кульминацией процесса, запущенного им еще в 2006 году, когда Cirque du Soleil начал активно расти за рубежом. По словам Лалиберте, новые партнеры позволят его цирку продолжать рост, диверсифицировать и активно развивать новые рынки.
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