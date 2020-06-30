Как только будут сняты ограничения, компания планирует восстановить большую часть сотрудников.

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Канадская цирковая компания Cirque du Soleil подала заявление на защиту от банкротства на фоне временного прекращения работы из-за пандемии Covid-19, говорится на её сайте.

Согласно плану реструктуризации, владельцы компании вложат $300 млн в перезапуск, а также возьмут на себя её долги.

Из этой суммы $15 млн выделят на поддержку сотрудников и ещё $5 млн — выплаты подрядчикам. В марте Cirque du Soleil пришлось уволилить 3480 работников. Как только будут сняты ограничения из-за пандемии, компания планирует восстановить большую часть работников.

«В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был успешной и прибыльной компанией. Но с нулевой выручкой после вынужденного закрытия всех наших шоу из-за Covid-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — сказал глава Cirque du Soleil Entertainment Group Дэниел Ламарр.