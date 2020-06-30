Олег Тиньков рассказал о решении сделать пересадку костного мозга и месяцах предстоящей реабилитации

В марте 2020 года бизнесмен сообщил о найденной у него лейкемии.

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Основатель группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков сообщил, что он прошёл три курса химиотерапии и решил сделать операцию по пересадке костного мозга.

По словам предпринимателя, операция запланирована на начало июля 2020 года и пройдёт в Лондоне. Дальше его ждёт длительная реабилитация, которая займёт до года.

Тиньков добавил, что в марте переболел Covid-19 и пережил два сепсиса и «кучу побочек» химиотерапии. Благодаря лечению в Германии у него началась ремиссия.

Предприниматель поблагодарил свою семью, друзей и близких за поддержку и попросил прощения «у всех, кого обидел в этой жизни». Он отметил, что часто был неправ, но гордится, что искренне пропагандировал предпринимательство в России и много для этого сделал.

Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не делал гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что говорил, я был часто неправ. Олег Тиньков Основатель группы TCS Group Holding

В начале марта 2020 года Олег Тиньков рассказал, что у него была диагностирована лейкемия. В начале апреля он покинул пост главы совета директоров банка «Тинькофф» и перевёл права владения акциями группы в семейный траст Тиньковых.