Олег Тиньков рассказал о решении сделать пересадку костного мозга и месяцах предстоящей реабилитации

Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
В марте 2020 года бизнесмен сообщил о найденной у него лейкемии.
Основатель группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков сообщил, что он прошёл три курса химиотерапии и решил сделать операцию по пересадке костного мозга.
По словам предпринимателя, операция запланирована на начало июля 2020 года и пройдёт в Лондоне. Дальше его ждёт длительная реабилитация, которая займёт до года.
Тиньков добавил, что в марте переболел Covid-19 и пережил два сепсиса и «кучу побочек» химиотерапии. Благодаря лечению в Германии у него началась ремиссия.
Предприниматель поблагодарил свою семью, друзей и близких за поддержку и попросил прощения «у всех, кого обидел в этой жизни». Он отметил, что часто был неправ, но гордится, что искренне пропагандировал предпринимательство в России и много для этого сделал.
В начале марта 2020 года Олег Тиньков рассказал, что у него была диагностирована лейкемия. В начале апреля он покинул пост главы совета директоров банка «Тинькофф» и перевёл права владения акциями группы в семейный траст Тиньковых.
В марте Минюст США обвинил основателя TCS Group в сокрытии сведений об активах на $1 млрд. Суд в Лондоне назначил на 13 июля предварительные слушания по спору Олега Тинькова с налоговым управлением США.
Чьо тут сказать: здоровья мужику!
Да, крепкого здоровья ему и выздоровления!
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Только жаль, что такие мысли:
Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни
некоторым людям приходят в шаге от смерти.
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Просить прощения нужно не перед смертью, а сразу после нанесения обиды. Не быть хамом, унижающих других людей, а уважать всех людей как личностей.
Здоровья и сил Олегу!! Это один из немногих крутых self-made предпринимателей в России, коих у нас единицы 🚀🙌🏻
Выздоровеешь, открывай в каждом регионе России клиники для лечения всего этого, с настоящим большим госфинансированием и полным контролем. У тебя всегда всё получается, и это получится.
Вроде и денег дохуя, а здоровья , как у любого смертного.
Любой смертный на его месте давно бы уже окочурился. Так что здоровье за деньги - купишь!
Серьезно? Тоесть по Вашему у бедного человека и у Тинькова абсолютно равные шансы излечиться от лейкемии?
Мощный мужик, конечно. У него удивительная способность выбираться из любой жопы с профитом, и судя по всему, выберется он и отсюда. Бизнес уже точно выбрался.
Обычно его на VC троллят, а тут столько слов поддержки. Уважаю. Олегу побольше сил и здоровья
Выздоровеет, может стать амбассадором Тинькофф банка. Это будет круче, чем всякие проходные знаменитости.
Очень крутой мужик. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения к привычному образу жизни, как бы много негатива в его сторону не лилось от других людей.
Крепкого здоровья, Олег Юрьевич!
Здоровья, Олег мы с тобой! Символ, хоть и сложный и порой неоднозначны, российского предпринимательства. Борись и пускай все будет хорошо!
Я готов стать донором для Олега.
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