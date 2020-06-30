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Галина Мубаракшина
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Олег Тиньков рассказал о решении сделать пересадку костного мозга и месяцах предстоящей реабилитации Материал редакции

В марте 2020 года бизнесмен сообщил о найденной у него лейкемии.

34 комментария
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Основатель группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков сообщил, что он прошёл три курса химиотерапии и решил сделать операцию по пересадке костного мозга.

По словам предпринимателя, операция запланирована на начало июля 2020 года и пройдёт в Лондоне. Дальше его ждёт длительная реабилитация, которая займёт до года.

Тиньков добавил, что в марте переболел Covid-19 и пережил два сепсиса и «кучу побочек» химиотерапии. Благодаря лечению в Германии у него началась ремиссия.

Предприниматель поблагодарил свою семью, друзей и близких за поддержку и попросил прощения «у всех, кого обидел в этой жизни». Он отметил, что часто был неправ, но гордится, что искренне пропагандировал предпринимательство в России и много для этого сделал.

Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не делал гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что говорил, я был часто неправ.

Олег Тиньков
Основатель группы TCS Group Holding

В начале марта 2020 года Олег Тиньков рассказал, что у него была диагностирована лейкемия. В начале апреля он покинул пост главы совета директоров банка «Тинькофф» и перевёл права владения акциями группы в семейный траст Тиньковых.

В марте Минюст США обвинил основателя TCS Group в сокрытии сведений об активах на $1 млрд. Суд в Лондоне назначил на 13 июля предварительные слушания по спору Олега Тинькова с налоговым управлением США.

#новость #олегтиньков #тинькофф

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34 комментария
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Nikolay Werner

131

Чьо тут сказать: здоровья мужику!

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Андрей Викторович

Nikolay
6

Да, крепкого здоровья ему и выздоровления!
.
Только жаль, что такие мысли:
Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни

некоторым людям приходят в шаге от смерти.
.
Просить прощения нужно не перед смертью, а сразу после нанесения обиды. Не быть хамом, унижающих других людей, а уважать всех людей как личностей.

Ответить

Олег Кравченко

51

Здоровья и успехов 🙏

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Sergey Ontime

42

Спасибо VC за не кликбейтные, нормальные заголовки. Олегу здоровья.

Ответить

Администратор Аккаунта

18

Олег, держитесь! Вы нужны этому миру. Особенно сейчас. 

Ответить

Милан Art

15

Здоровья и сил Олегу!! Это один из немногих крутых self-made предпринимателей в России, коих у нас единицы 🚀🙌🏻

Ответить

Paul An

11

Выздоровеешь, открывай в каждом регионе России клиники для лечения всего этого, с настоящим большим госфинансированием и полным контролем. У тебя всегда всё получается, и это получится.

Ответить

Антон

–1

Вроде и денег дохуя, а здоровья , как у любого смертного.

Ответить

Александр Казанский

Антон
23

Любой смертный на его месте давно бы уже окочурился. Так что здоровье за деньги - купишь!

Ответить

Вл В

Антон
3

Самое большое заблуждение бедных людей.
Без денег потерять здоровье очень легко, достаточно запустить болезнь или не продиагностировать её вовремя. А про лечение даже говорить не стоит - за деньги можно купить очень много того, чего по обычной страховке даже не предполагается.

Ответить

Serghei Lisii

Вл
0

Серьезно? Тоесть по Вашему у бедного человека и у Тинькова абсолютно равные шансы излечиться от лейкемии? 

Ответить

Вл В

Serghei
0

Как раз наоборот. Или вы не на тот коммент отвечаете )

Ответить

Serghei Lisii

Вл
0

Сорри, не правильно понял, видимо. Не посмотрел кому Вы ответили

Ответить

Александр Пересветов

5

Мощный мужик, конечно. У него удивительная способность выбираться из любой жопы с профитом, и судя по всему, выберется он и отсюда. Бизнес уже точно выбрался.

Ответить

Григорий Догонин

3

Выздоровления и долгих лет жизни!

Ответить

Виктор Евстифеев

3

Здоровья тебе, дядька.

Ответить

Роман Александров

2

Тяжёлый год для Олега, здоровья ему

Ответить

Антон

2

Тиньков спонсор Тинькова

Ответить

Константин Лузин

1

Обычно его на VC троллят, а тут столько слов поддержки. Уважаю. Олегу побольше сил и здоровья

Ответить

lakoros

1

Выздоровеет, может стать амбассадором Тинькофф банка. Это будет круче, чем всякие проходные знаменитости.

Ответить

Лёха Литвинов

1

Надеюсь, он победит эту заразу. 

Здоровья, Олег!

Ответить

Ярослав Фролов

1

Очень крутой мужик. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения к привычному образу жизни, как бы много негатива в его сторону не лилось от других людей.

Крепкого здоровья, Олег Юрьевич!

Ответить

Вера Гагарина

1

Пипец он изменился: едва узнаваем стал, болезнь не щадит никого. Здоровья.

Ответить

Philip Poteryahin

1

Здоровья, Олег мы с тобой! Символ, хоть и сложный и порой неоднозначны, российского предпринимательства. Борись и пускай все будет хорошо!

Ответить

Игорь Рачук

0

Чёт даже жалко чувака. 

Ответить

Eugene Smirnov

0

Я готов стать донором для Олега.

Ответить

Иван Конышев

Eugene
1

Напиши ему на почту

Ответить

justwantedtobeenough

0

✊🏻

Ответить

Nataliia Poliuk

0

Выздоравливай поскорей 👌

Ответить

Стёпа Арепьев

0

Держись, Олег!

Ответить

Вл В

0

Не болей, Олег.

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Выздоровления!

Ответить

Иван Рысев

0

Поправляйся, Олег 

Ответить

Artemy

0

Цыплухин, простил?

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Nikolay Werner
за день
Чьо тут сказать: здоровья мужику!
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