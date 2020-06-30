Также снимается ограничение на площадь торгового зала для магазинов, но нужен отдельный вход с улицы.
- С 6 июля 2020 года в Санкт-Петербурге откроются бассейны, фитнес-центры (кроме тех, что находятся в ТРЦ и ТЦ), негосударственные бани и банные комплексы, а также государственные музеи и выставочные центры.
- Также с 6 июля снимается ограничение на площадь торгового зала для магазинов. Работать смогут торговые точки площадью более 400 м², но с отдельным входом с улицы.
- Владельцы бизнеса должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: в частности, бассейны и фитнес-центры смогут работать только по записи. В помещениях фитнес-центров должно быть не более 1 человека на 4 м², бассейнах — не более 1 человека на 10 м² зеркала воды.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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Никита Алфимов
Не то чтобы в Питере все отлично с короной, я бы сказал не сильно лучше чем в Казани, но открывать бассейны и спортзал, где зараза будет бегать максимально эффективно звучит очень сомнительно.
Если это не так, обоснуйте.
Evgenii IshchenkovНикита
Мне кажется они там карты тянут на новые послабления. Никакой логики не было и уже, судя по всему, не будет в их действиях.
Roman SemenovНикита
Максимально эффективно она бегает в маршрутках и другом общественном транспорте, а еще в очередях в магазинах, а еще на избирательных участках. Это не обосновать. Давно уже ничего не обосновывается.
Никита АлфимовRoman
Sad but true.
Василий СтепановНикита
После процедуры голосования уже можно не бояться
Илитный ИкспертВасилий
Неужели еще остались верующие в коронавирус?
Sht_AntonИлитный
Коронавирусы на это глубоко наплевать, во что вы верите. В теории, да, он не так страшен здоровым людям, но вот защитить группы риска проблематично даже шведам
Никита АлфимовВасилий
Умереть?
Sht_AntonНикита
В бассейне хлорка и большинство соблюдают дистанцию
Maxim Medvedev
Вангую - Роспотребнадзор обяжет ходить в масках и перчатках, даже в басике;))
Roman S
А в Иркутске все открыто кроме фитнеса, и у меня бомбит от этого