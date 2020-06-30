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Татьяна Боброва
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В Санкт-Петербурге продолжают снимать ограничения: с 6 июля откроются бассейны и фитнес-центры Материал редакции

Также снимается ограничение на площадь торгового зала для магазинов, но нужен отдельный вход с улицы.

  • С 6 июля 2020 года в Санкт-Петербурге откроются бассейны, фитнес-центры (кроме тех, что находятся в ТРЦ и ТЦ), негосударственные бани и банные комплексы, а также государственные музеи и выставочные центры.
  • Также с 6 июля снимается ограничение на площадь торгового зала для магазинов. Работать смогут торговые точки площадью более 400 м², но с отдельным входом с улицы.
  • Владельцы бизнеса должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: в частности, бассейны и фитнес-центры смогут работать только по записи. В помещениях фитнес-центров должно быть не более 1 человека на 4 м², бассейнах — не более 1 человека на 10 м² зеркала воды.

#новость #санктпетербург #снятиеограничений

Татьяна Боброва
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11 комментариев
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Никита Алфимов

1

Не то чтобы в Питере все отлично с короной, я бы сказал не сильно лучше чем в Казани, но открывать бассейны и спортзал, где зараза будет бегать максимально эффективно звучит очень сомнительно.

Если это не так, обоснуйте.

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Evgenii Ishchenkov

Никита
3

Мне кажется они там карты тянут на новые послабления. Никакой логики не было и уже, судя по всему, не будет в их действиях.

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Roman Semenov

Никита
2

Максимально эффективно она бегает в маршрутках и другом общественном транспорте, а еще в очередях в магазинах, а еще на избирательных участках. Это не обосновать. Давно уже ничего не обосновывается.

Ответить

Никита Алфимов

Roman
0

Sad but true.

Ответить

Василий Степанов

Никита
0

После процедуры голосования уже можно не бояться

Ответить

Илитный Иксперт

Василий
0

Неужели еще остались верующие в коронавирус?

Ответить

Sht_Anton

Илитный
2

Коронавирусы на это глубоко наплевать, во что вы верите. В теории, да, он не так страшен здоровым людям, но вот защитить группы риска проблематично даже шведам

Ответить

Никита Алфимов

Василий
0

Умереть?

Ответить

Sht_Anton

Никита
1

В бассейне хлорка и большинство соблюдают дистанцию

Ответить

Maxim Medvedev

1

Вангую - Роспотребнадзор обяжет ходить в масках и перчатках, даже в басике;))

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Roman S

0

А в Иркутске все открыто кроме фитнеса, и у меня бомбит от этого

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