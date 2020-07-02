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Дарья Дейнека
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Проект Unpadik Shop: зачем сооснователь Qlean хочет заменить таблички с номерами квартир на всех дверях в России Материал редакции

Вместе с женой предприниматель Никита Павлов выпускает таблички с номерами квартир для дореволюционных домов, сталинок и панелек.

12 комментариев
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Дверные номерки Unpadik Shop

Сооснователь клинингового сервиса Qlean Никита Павлов вместе со своей женой Кариной запустил производство дверных номерков Unpadik Shop. Всего в проекте три типа значков по цене 1990 рублей:

  • «Бульварное кольцо — для дореволюционных доходных домов.
  • «Садовое кольцо» — для сталинок.
  • «Третье транспортное кольцо» — для панелек.
Никита и Карина Павловы

Павлов уже несколько лет увлекается изучением городской среды и ведёт Instagram-аккаунт, где публикует фотографии с элементами городов и общественными пространствами. Заняться благоустройством окружающей среды они с женой хотели уже несколько месяцев, и на карантине появилось свободное время на хобби-проект.

Хотя номерки для дверей квартир — одна из самых маленьких деталей подъезда, предприниматели считают свой проект связующим звеном между городом, благоустройством и личной квартирой человека.

Всем понятно, что нужно заниматься своим жильём. Но мало кто выходит за рамки своей квартиры и редко чувствует ответственность за благоустройство двора или улицы города.

Этот проект как маленький мостик — сделать что-то посильное, внести вклад в благоустройство чего-то, что не совсем является зоной твоей квартиры или офиса.

Карина Павлова
соосновательница проекта Unpadik Shop

Раньше Павлова занималась дизайном в институте «Стрелка», поэтому эскизы дизайна табличек предприниматели разработали сами. Когда же пришлось искать поставщиков, авторов проекта не устроило качество, которое выдавали «первые попавшиеся» компании по производству табличек.

«Там плохое качество и материалы, а нам было важно, чтобы таблички соответствовали нашей задумке: отсылали к истории и были выполнены по технологиям прошлого», — комментирует Павлов. Паре пришлось потратить время, чтобы найти мастеров, которые справились с задачей.

Номерок «Бульварное кольцо»

В качестве примера работы с поставщиками предприниматели рассказывают про номерки «Садовое кольцо» — чёрное стекло с цифрами из фольги и краски.

Эту модель готовят в три этапа, каждый из которых выполняется по отдельности:

  1. Стеклянные формы от стекольщиков.
  2. Серебряные цифры наклеивают в типографии.
  3. Предприниматели сами дорабатывают, упаковывают и отправляют номерок покупателю.
Номерок «Садовое кольцо»

Для двух других типов значков пара нашла подрядчика, который изготавливает таблички по старой технологии: в советское время подобные стальные номерки покрывали стеклоэмалью для долговечности.

Первыми покупателями проекта стали друзья и знакомые Павловых. Пара не ожидала ажиотажа и широкого обсуждения своей идеи. За первую неделю работы Unpadik получил около 20 заказов на номерки.

Глобально мы хотим, чтобы это был широко доступный продукт, а не дизайнерский аксессуар, как сейчас. Нам есть, что оптимизировать, и хочется, чтобы в будущем таблички могли позволить себе все, кто желает изменить облик подъезда, двери, квартиры.

Мы хотим закрыть всю историю с подъездом. За номерками идут входная группа, почтовые ящики, ремонт, кнопки у лифта — там много деталей, хочется попробовать всё.

Никита Павлов
сооснователь Unpadik Shop
Номерок «Третье транспортное кольцо»

Павлов рассказывает, что сейчас это микропроект, доходность которого около 30%. «У нас нет бизнес-плана на три года, но есть понимание, куда идти», — говорит он и добавляет, что сейчас все заработанные средства предприниматели будут вкладывать в развитие.

В будущем, по мнению Павлова, Unpadik Shop может:

  • Обслуживать управляющие компании домов, выполняя заказы на создание, например, номерных табличек.
  • Сама стать управляющей компанией, чтобы заниматься благоустройством домов.
  • Вырасти в студию, которая занимается проектами по навигации домов, общественных пространств и улиц.

#unpadik #урбанизм

Дарья Дейнека
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12 комментариев
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Сергей Соловьёв

6

.. дороговато, но очень круто)

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Илитный Иксперт

3

С таким совковым дизайном и цены должны быть совкоые. 19 копеек например.

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Dan Grigoryev

2

"назад в Совок" дизайн и унификация - нет, спасибо. Ещё и по такой цене.

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Vyacheslav Anzhiganov

Dan
0

чем "унификация" не угодила?

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Dan Grigoryev

Vyacheslav
0

Подавляющее количество домов в РФ - и так будто под копирку. Слишком скучно. Пусть цветут все цветы/дизайны (о вкусах не спорят бгг).

Ответить

Uuno Turhopuru

0

Это что, каждый жилец прикрепит номерок на квартиру того дизайна, который нравится лично ему? "Пропал дом..."(с)

Ответить

Masha Chuichenko

Uuno
3

Не пропал, но объективно лучше, когда окна/двери/номерки одинаковые + нет кондиционеров и обшивки балконов

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Dan Grigoryev

Masha
0

Ну да, давайте запретим кондиционеры, ведь у россиян слишком много свобод при слишком дешёвом и комфортном жилье. Ведь какому-то перфекционисту не нравится внешний вид чужой собственности.

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Sergei Toropov

Dan
0

Запретить херачить их на фассады многоэтажных домов как вздумается? Давно пора.

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Иван Петров

0

Ептишь... Как жеж это такое возможно!? Номерки для домов - на сколько же важная тема.

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Vyacheslav Anzhiganov

Иван
0

тему нумерации домов уже давно взяди в оборот

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Иван Петров

Vyacheslav
0

Я понимаю что не плохо задумываться над тем, как мы можем сделать наши города более благоустроенными, но номерки для квартир... и с их помощью что-то менять?.. ИМХО бредятина несусветная

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