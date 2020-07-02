Всем понятно, что нужно заниматься своим жильём. Но мало кто выходит за рамки своей квартиры и редко чувствует ответственность за благоустройство двора или улицы города.

Этот проект как маленький мостик — сделать что-то посильное, внести вклад в благоустройство чего-то, что не совсем является зоной твоей квартиры или офиса.