Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Вместе с женой предприниматель Никита Павлов выпускает таблички с номерами квартир для дореволюционных домов, сталинок и панелек.
Сооснователь клинингового сервиса Qlean Никита Павлов вместе со своей женой Кариной запустил производство дверных номерков Unpadik Shop. Всего в проекте три типа значков по цене 1990 рублей:
Павлов уже несколько лет увлекается изучением городской среды и ведёт Instagram-аккаунт, где публикует фотографии с элементами городов и общественными пространствами. Заняться благоустройством окружающей среды они с женой хотели уже несколько месяцев, и на карантине появилось свободное время на хобби-проект.
Хотя номерки для дверей квартир — одна из самых маленьких деталей подъезда, предприниматели считают свой проект связующим звеном между городом, благоустройством и личной квартирой человека.
Раньше Павлова занималась дизайном в институте «Стрелка», поэтому эскизы дизайна табличек предприниматели разработали сами. Когда же пришлось искать поставщиков, авторов проекта не устроило качество, которое выдавали «первые попавшиеся» компании по производству табличек.
«Там плохое качество и материалы, а нам было важно, чтобы таблички соответствовали нашей задумке: отсылали к истории и были выполнены по технологиям прошлого», — комментирует Павлов. Паре пришлось потратить время, чтобы найти мастеров, которые справились с задачей.
В качестве примера работы с поставщиками предприниматели рассказывают про номерки «Садовое кольцо» — чёрное стекло с цифрами из фольги и краски.
Эту модель готовят в три этапа, каждый из которых выполняется по отдельности:
Для двух других типов значков пара нашла подрядчика, который изготавливает таблички по старой технологии: в советское время подобные стальные номерки покрывали стеклоэмалью для долговечности.
Первыми покупателями проекта стали друзья и знакомые Павловых. Пара не ожидала ажиотажа и широкого обсуждения своей идеи. За первую неделю работы Unpadik получил около 20 заказов на номерки.
Павлов рассказывает, что сейчас это микропроект, доходность которого около 30%. «У нас нет бизнес-плана на три года, но есть понимание, куда идти», — говорит он и добавляет, что сейчас все заработанные средства предприниматели будут вкладывать в развитие.
В будущем, по мнению Павлова, Unpadik Shop может:
С таким совковым дизайном и цены должны быть совкоые. 19 копеек например.
"назад в Совок" дизайн и унификация - нет, спасибо. Ещё и по такой цене.
чем "унификация" не угодила?
Подавляющее количество домов в РФ - и так будто под копирку. Слишком скучно. Пусть цветут все цветы/дизайны (о вкусах не спорят бгг).
Это что, каждый жилец прикрепит номерок на квартиру того дизайна, который нравится лично ему? "Пропал дом..."(с)
Не пропал, но объективно лучше, когда окна/двери/номерки одинаковые + нет кондиционеров и обшивки балконов
Ну да, давайте запретим кондиционеры, ведь у россиян слишком много свобод при слишком дешёвом и комфортном жилье. Ведь какому-то перфекционисту не нравится внешний вид чужой собственности.
Запретить херачить их на фассады многоэтажных домов как вздумается? Давно пора.
Ептишь... Как жеж это такое возможно!? Номерки для домов - на сколько же важная тема.
тему нумерации домов уже давно взяди в оборот
Я понимаю что не плохо задумываться над тем, как мы можем сделать наши города более благоустроенными, но номерки для квартир... и с их помощью что-то менять?.. ИМХО бредятина несусветная
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