Он связал низкий результат голосования за поправки в Конституцию с протестом населения против объединения регионов.
- Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что регион не будет объединяться с Архангельской областью, передаёт РБК. Власти двух регионов подписали меморандум о намерении объединиться 13 мая 2020 года.
- НАО стал единственным регионом, в котором большинство жителей проголосовало против принятия поправок в Конституцию: 54,57% «против», 44,42% «за».
- «Я связываю это [такой низкий результат голосования по поправкам в Конституцию] прежде всего с тем протестом, который был в последнее время сконцентрирован против объединения НАО с Архангельской областью. Эти настроения у жителей НАО были очень серьезными», — заявил Бездудный в интервью РБК.
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Антон
Сказали же , что архангельск нищий регион. А нао богатый. Вот и решил экономить плешивый переизбрание