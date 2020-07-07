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Лиана Липанова
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Кинотеатры попросили Российское авторское общество снизить сборы за музыку при показе фильмов до конца 2020 года Материал редакции

В России кинотеатры не работают с 24 марта 2020 года.

  • Кинотеатры обратились к Российскому авторскому обществу (РАО) с просьбой дать скидки на платежи по авторским сборам за публичное исполнение музыки и песен при показе фильмов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина.
  • Снизить платежи предлагается временно — до конца 2020 года. В РАО уже обратились около 10 независимых кинотеатров и российских киносетей, говорят в ассоциации. В «Кино Окко», «Синема парк»,«Киномакс», «Каро» и «Формула кино» подтвердили газете обращение в РАО, но отказались раскрыть суть обращения.
  • АВК рекомендовала кинотеатрам просить у РАО снизить сбор при показе зарубежных фильмов на 70%. Просить ли скидки за использование музыки российских авторов при показе отечественных фильмов, оставлено на усмотрение кинотеатров, рассказали в ассоциации.
  • «Ведомости» ознакомились с копией письма Объединенной сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино»: ее гендиректор Алексей Васясин просит скидку 70% от ставки за музыку при показе зарубежных фильмов и 35% — при показе национальных. Васясин подтвердил это, но отказался от других комментариев.
  • Сбор за музыку при показе фильмов зависит от типа кинотеатров: новые кинотеатры платят 0,7% выручки от продажи билетов, сетевые — 0,8%, независимые — 1%, объясняют «Ведомости». Ставка 3% действует для тех кинотеатров, которые не заключили добровольно договор с РАО.
  • Российское правительство поручило закрыть кинотеатры 24 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса. По предварительным оценкам Минкульта в апреле, кинотеатры могут лишиться около 40% кассовых сборов за 2020 год, напоминают «Ведомости».

#новость #кинотеатры

Лиана Липанова
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11 комментариев
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Sergei Toropov

10

РАО  -  контора достигшая совершенства и просветления.
Она еще в 2011 умудрилась стрясти со Scorpions денег за то, что те исполняли на концерте в РФ собственные песни

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Alexander Mitryashkin

9

А вот это интересно. То есть кинотеатры платят за музыку в фильмах? За ту музыку, которую производитель фильмов уже оплатил? Идея для РАО: требовать отчисления за софт на котором был сделан фильм

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Михаил Сенсеев

Alexander
0

Там разные отчисления, но да.

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NiemandDa

Alexander
0

Так еще с каждой проданной флешки, болванки и жд отчисления в РАО идут. А заправляет этим поехавший старый пердун Михалков

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Kelerius

3

И все эти сборы влияют на цены  в кинотеатре.... А куда эти сборы идут?

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Alexander Mitryashkin

Kelerius
7

К тому кто назвал бы вас бесом и агентом Гейтса

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Kelerius

4

У Барина честно заработанные крохи отнимать вздумали?

Повинен в смерти!

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Антон

0

И оплатить болванки для записи фильмов.

Ответить

alex twit

0

Баре, подати, оброк... Михалков плотно вошел в образ

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Михаил Сенсеев

–1

Ситуация странная.
Кинотеатры конечно могут попросить, но РАО не за себя решение принимает, а за кучу музыкантов/ композиторов. Которые и так пострадали в пандемию больше, чем кинотеатры.

Новость имеет смысл только в одном случае - все цифры рисуют, ситуация не повлияет на доход музыкантов... Хмм

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NiemandDa

Михаил
0

За себя они решение принимают. Иначе как ты объяснишь требование заплатить Scorpions за то, что они СОБСТВЕННЫЕ песни на концерте играли?

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