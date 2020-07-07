В России кинотеатры не работают с 24 марта 2020 года.
- Кинотеатры обратились к Российскому авторскому обществу (РАО) с просьбой дать скидки на платежи по авторским сборам за публичное исполнение музыки и песен при показе фильмов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина.
- Снизить платежи предлагается временно — до конца 2020 года. В РАО уже обратились около 10 независимых кинотеатров и российских киносетей, говорят в ассоциации. В «Кино Окко», «Синема парк»,«Киномакс», «Каро» и «Формула кино» подтвердили газете обращение в РАО, но отказались раскрыть суть обращения.
- АВК рекомендовала кинотеатрам просить у РАО снизить сбор при показе зарубежных фильмов на 70%. Просить ли скидки за использование музыки российских авторов при показе отечественных фильмов, оставлено на усмотрение кинотеатров, рассказали в ассоциации.
- «Ведомости» ознакомились с копией письма Объединенной сети «Кино Окко», «Синема парк» и «Формула кино»: ее гендиректор Алексей Васясин просит скидку 70% от ставки за музыку при показе зарубежных фильмов и 35% — при показе национальных. Васясин подтвердил это, но отказался от других комментариев.
- Сбор за музыку при показе фильмов зависит от типа кинотеатров: новые кинотеатры платят 0,7% выручки от продажи билетов, сетевые — 0,8%, независимые — 1%, объясняют «Ведомости». Ставка 3% действует для тех кинотеатров, которые не заключили добровольно договор с РАО.
- Российское правительство поручило закрыть кинотеатры 24 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса. По предварительным оценкам Минкульта в апреле, кинотеатры могут лишиться около 40% кассовых сборов за 2020 год, напоминают «Ведомости».
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Sergei Toropov
РАО - контора достигшая совершенства и просветления.
Она еще в 2011 умудрилась стрясти со Scorpions денег за то, что те исполняли на концерте в РФ собственные песни
Alexander Mitryashkin
А вот это интересно. То есть кинотеатры платят за музыку в фильмах? За ту музыку, которую производитель фильмов уже оплатил? Идея для РАО: требовать отчисления за софт на котором был сделан фильм
Михаил СенсеевAlexander
Там разные отчисления, но да.
NiemandDaAlexander
Так еще с каждой проданной флешки, болванки и жд отчисления в РАО идут. А заправляет этим поехавший старый пердун Михалков
Kelerius
И все эти сборы влияют на цены в кинотеатре.... А куда эти сборы идут?
Alexander MitryashkinKelerius
К тому кто назвал бы вас бесом и агентом Гейтса
Kelerius
У Барина честно заработанные крохи отнимать вздумали?
Повинен в смерти!
Антон
И оплатить болванки для записи фильмов.
alex twit
Баре, подати, оброк... Михалков плотно вошел в образ
Михаил Сенсеев
Ситуация странная.
Кинотеатры конечно могут попросить, но РАО не за себя решение принимает, а за кучу музыкантов/ композиторов. Которые и так пострадали в пандемию больше, чем кинотеатры.
Новость имеет смысл только в одном случае - все цифры рисуют, ситуация не повлияет на доход музыкантов... Хмм
NiemandDaМихаил
За себя они решение принимают. Иначе как ты объяснишь требование заплатить Scorpions за то, что они СОБСТВЕННЫЕ песни на концерте играли?