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Татьяна Боброва
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Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве: с 13 июля откроются аттракционы, а с 1 августа — кинотеатры Материал редакции

Но заполнять зрительный зал можно только наполовину.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений для бизнеса и горожан. В частности, с 13 июля 2020 года будет разрешена:

  • Очная работа образовательных учреждений: университетов, художественных, спортивных и других школ, курсов для детей и взрослых.
  • Работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, но с условием — количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок.
  • Работа детских лагерей и развлекательных центров.
  • Cнимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности. Санитарные требования остаются.

С 1 августа смогут открыться:

  • Кинотеатры, театры, концертные залы, в которых не более 3000 мест. Условие — заполнение зрительного зала не более чем на 50%.
  • Количество зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

#новость #москва #снятиеограничений

Татьяна Боброва
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–1
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21 комментарий
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Дмитрий Богданов

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а я думал аттракционы до следующего голосования откладываются

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BloodyMary

0

Не надоело комедию ломать? В Москве врачам уже сказали, что вторая волна карантина будет с 20 чисел сентября и до середины января.

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Valentin Dombrovsky

BloodyMary
2

Предлагаете всем «взаперти» сидеть до конца года? 

Ответить

BloodyMary

Valentin
1

Предлагаю совместно покончить с навязываемым фарсом.

Ответить

Valentin Dombrovsky

BloodyMary
0

Закрыться, открыться — что конкретно делать-то? 

Ответить

BloodyMary

Valentin
0

Не принимать правила игры.

Ответить

Valentin

BloodyM…
0

А Вы не любите говорить конкретные вещи, да? Что значит «не принимать правила» — сидеть дома или, наоборот, идти гулять и тусоваться? 

Ответить

Fedor Ngun

Valentin
0

гулять и тусоваться. Всю жизнь в "карантинах" не просидишь. Но вам не запрещаем, конечно же! Сидите.

Ответить

Вася Пражкин

BloodyMary
0

врачам уже сказали

Кто сказал-то?

Ответить

BloodyMary

Вася
0

начальство в больницах.

Ответить

Вася Пражкин

BloodyMary
–1

Если б начальство что-то знало, то они бы и к коронавирусу подготовились. А так это на уровне "бабки у подъезда сказали".

Ответить

Fedor Ngun

Вася
1

Это вопрос политический - отнять последние свободы, разорить частный бизнес.

Ответить

Yan Purvenes

1

Тем временем динамика вроде не меньше. То есть все действия до были получается не эффективны и убыточны только для экономики?

Ответить

Fedor Ngun

Yan
1

конечно. Бороться с несильным ОРЗ закрытием парков, остановкой общественного транспорта, ограничением метро и разрушением бизнесов - это полный идиотизм.
.
Страшная чума без карантинов унесла в Швеции аж 0.05% населения! Невиданные потери.

Ответить

Leo Uvarov

Yan
0

снятие ограничений никак не повлияли на динамику распространения заболевания. Те все эти ограничения - только для того, чтобы чиновники могли прикрыть свои задницы.

Ответить

Григорий Догонин

1

а что мешало кинчик открыть с 15 ИЮНЯ? крутили бы старые популярные фильмы

Ответить

РосСпам

0

Ура, вирус побежден!

(Это сарказм, если что)

Ответить

Артём Ледяйкин

–6

Маски блеать в тц сними с нас! Надоели уже !

Ответить

Дмитрий Тенетович

Артём
1

вы их и так не носите

Ответить

BloodyMary

Артём
–1

Сами и снимите.

Ответить

Артём Ледяйкин

BloodyMary
0

Были бы полномочия - снял

Ответить

BloodyMary

Артём
–2

я принципиально нигде не ношу.

Ответить

Fedor Ngun

Артём
0

не одевай, зачем это.
Если сам знаешь что они не нужны - зачем подчиняться идиотам?

Ответить

alex twit

0

Надолго ли

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Mike Kosulin

0

И объявил, что 15 июля запустится Spotify.

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BloodyMary

0

Одна из целей аферы, отжать ниши малого и среднего бизнеса в пользу корпораций.

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