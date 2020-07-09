Но заполнять зрительный зал можно только наполовину.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений для бизнеса и горожан. В частности, с 13 июля 2020 года будет разрешена:
- Очная работа образовательных учреждений: университетов, художественных, спортивных и других школ, курсов для детей и взрослых.
- Работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, но с условием — количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок.
- Работа детских лагерей и развлекательных центров.
- Cнимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности. Санитарные требования остаются.
С 1 августа смогут открыться:
- Кинотеатры, театры, концертные залы, в которых не более 3000 мест. Условие — заполнение зрительного зала не более чем на 50%.
- Количество зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.
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Дмитрий Богданов
а я думал аттракционы до следующего голосования откладываются
BloodyMary
Не надоело комедию ломать? В Москве врачам уже сказали, что вторая волна карантина будет с 20 чисел сентября и до середины января.
Valentin DombrovskyBloodyMary
Предлагаете всем «взаперти» сидеть до конца года?
BloodyMaryValentin
Предлагаю совместно покончить с навязываемым фарсом.
Valentin DombrovskyBloodyMary
Закрыться, открыться — что конкретно делать-то?
BloodyMaryValentin
Не принимать правила игры.
ValentinBloodyM…
А Вы не любите говорить конкретные вещи, да? Что значит «не принимать правила» — сидеть дома или, наоборот, идти гулять и тусоваться?
Fedor NgunValentin
гулять и тусоваться. Всю жизнь в "карантинах" не просидишь. Но вам не запрещаем, конечно же! Сидите.
Вася ПражкинBloodyMary
врачам уже сказали
Кто сказал-то?
BloodyMaryВася
начальство в больницах.
Вася ПражкинBloodyMary
Если б начальство что-то знало, то они бы и к коронавирусу подготовились. А так это на уровне "бабки у подъезда сказали".
Fedor NgunВася
Это вопрос политический - отнять последние свободы, разорить частный бизнес.
Yan Purvenes
Тем временем динамика вроде не меньше. То есть все действия до были получается не эффективны и убыточны только для экономики?
Fedor NgunYan
конечно. Бороться с несильным ОРЗ закрытием парков, остановкой общественного транспорта, ограничением метро и разрушением бизнесов - это полный идиотизм.
.
Страшная чума без карантинов унесла в Швеции аж 0.05% населения! Невиданные потери.
Leo UvarovYan
снятие ограничений никак не повлияли на динамику распространения заболевания. Те все эти ограничения - только для того, чтобы чиновники могли прикрыть свои задницы.
Григорий Догонин
а что мешало кинчик открыть с 15 ИЮНЯ? крутили бы старые популярные фильмы
РосСпам
Ура, вирус побежден!
(Это сарказм, если что)
Артём Ледяйкин
Маски блеать в тц сними с нас! Надоели уже !
Дмитрий ТенетовичАртём
вы их и так не носите
BloodyMaryАртём
Сами и снимите.
Артём ЛедяйкинBloodyMary
Были бы полномочия - снял
BloodyMaryАртём
я принципиально нигде не ношу.
Fedor NgunАртём
не одевай, зачем это.
Если сам знаешь что они не нужны - зачем подчиняться идиотам?
alex twit
Надолго ли
Mike Kosulin
И объявил, что 15 июля запустится Spotify.
BloodyMary
Одна из целей аферы, отжать ниши малого и среднего бизнеса в пользу корпораций.