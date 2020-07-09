Компании тормозят развитие ИТ-отрасли в Восточной Европе, взимая со стартапов «налог» в размере 30%, считает он.

В закладки Слушать

Россия должна подключиться к обсуждению «налога», которые берут с мобильных разработчиков Apple и Google, заявил на встрече участников ИТ-индустрии вице-президент Telegram Илья Перекопский. Панельная дискуссия участников отрасли проходит в Иннополисе 9 июля.

По его словам, в Восточной Европе и России целая армия талантливых программистов. Но «налог» в размере 30%, которые Apple и Google берут со стартапов за размещение в магазинах приложений, тормозит их развитие.

Apple и Google зарабатывают «триллионы долларов», хранят деньги в офшорах и по дешёвке скупают стартапы Восточной Европе, отметил Перекопский.

«Мы обсуждаем налоговые льготы, снижение налога на прибыль до 3%. В России [разработчики] будут платить 3%, но ещё 30% они будут отдавать частным американским компаниям», — добавил вице-президент Telegram.

Илья Перекопский Россия 24

Компания участвует в «активных обсуждениях» на эту тему, которые ведутся в Европе, и призывает Россию присоединиться к «прогрессивному движению», отметил Перекопский. Он добавил, что в ИТ тяжело конкурировать, учитывая давление Apple и Google.

«В 2016 году мы запустили игровую платформу с каталогом игр в Telegram. Но Apple не позволил нам её оставить под угрозой удаления Telegram из Store», — напомнил он.

«Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — добавил Перекопский.