Комментарии
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Компании тормозят развитие ИТ-отрасли в Восточной Европе, взимая со стартапов «налог» в размере 30%, считает он.
Россия должна подключиться к обсуждению «налога», которые берут с мобильных разработчиков Apple и Google, заявил на встрече участников ИТ-индустрии вице-президент Telegram Илья Перекопский. Панельная дискуссия участников отрасли проходит в Иннополисе 9 июля.
По его словам, в Восточной Европе и России целая армия талантливых программистов. Но «налог» в размере 30%, которые Apple и Google берут со стартапов за размещение в магазинах приложений, тормозит их развитие.
Apple и Google зарабатывают «триллионы долларов», хранят деньги в офшорах и по дешёвке скупают стартапы Восточной Европе, отметил Перекопский.
«Мы обсуждаем налоговые льготы, снижение налога на прибыль до 3%. В России [разработчики] будут платить 3%, но ещё 30% они будут отдавать частным американским компаниям», — добавил вице-президент Telegram.
Компания участвует в «активных обсуждениях» на эту тему, которые ведутся в Европе, и призывает Россию присоединиться к «прогрессивному движению», отметил Перекопский. Он добавил, что в ИТ тяжело конкурировать, учитывая давление Apple и Google.
«В 2016 году мы запустили игровую платформу с каталогом игр в Telegram. Но Apple не позволил нам её оставить под угрозой удаления Telegram из Store», — напомнил он.
«Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — добавил Перекопский.
Основатель Telegram Павел Дуров в своём блоге предложил обязать Apple разрешить пользователям в разных странах устанавливать приложения не только через AppStore. На многие стартапы это окажет позитивный эффект, добавил он.
Хахххахаххха!
До того, как SEC поимел Telegram за TON: “мы суперкрутые, делаем, что хотим, у нас 1.7 ярда, Россия говно, мы сюда ни ногой”
После того, как SEC поимел Telegram за TON, а Дуров поимел проблем от инвесторов-олигархов: “спасибо, что нас разблокировали, и вообще в России всё круто, но нас душат Гугл и Эппл, Мишустин, помоги!”
Тьху, бл. Переобувальщики.
Хотели свой магазин игр запустить внутри телеги, эппл запретил
Собственно, чему удивляться, если у Apple с Basecamp замес из-за покупок в приложении, а тут целый магазин.
Друзья , нас всем нужно понять , капитализм - он перестал быть национальным ) Павла взяли сзади в стране победившего черного расизма, и он в скрепы ) сейчас Си ему скажет "Паша, давай с нами мутить" , и Павел не будь дурак - уже из Пекина обвиняет правый капитализм и ставит с Huawei 5G по миру и будет прав. Ибо этой планетой управляет д.вашингтон , на бумаге ))))
Ещё и Татарстан пнул, выступая при этом в нескольких километрах от Казани, на другом берегу Волги. Какой-то этот Перекопский токсичный, неужели решил занять в медиапространстве освободившееся место Олежки?
Выступил перед Мишустиным с жалобой на дань?
Ха-ха-ха...
еще и сотрудником вк бывшим/нынешним/будущим/запутался уже.. У которых для приложений были православные 30%, а не эти ваши либерастические
Эти то омогут. Догонят и еще раз помогут. Платили 30% Apple? Теперь будете платить 99% нам.
Только Apple и Google за 30% предоставляют средства, информацию и инфраструктуру для разработки и публикации приложений, а что за 3% предоставляет правительство?
Да хватит тут городить огород. Деливери контента - это копейкий. Их магазин полное дерьмо, в котором клэш оф кланс уже хз сколько лет топовая новинка.
Какую инфраструктуру.
Ты пишешь игру на Юнити, пользуясь Визуал Студио, потом ставишь мак, только ради того, чтобы задеплоить/тестить! Это треш.
Никто не заставляет деплоить на мак, в чем проблема-то? Не нравятся условия - есть другие платформы
Когда они во Вконтакте взимали налог в 50% это было норм. А когда оказались по ту сторону налога, то сразу пошли аналогии с Золотой ордой.
Сделать свою ОС, набрать такую же долю рынка и продавать приложения там? Да бред, это же дорого и сложно. А вот эппл и гугл деньги просто так берут, несправедливо, это другое
Даже ОС не надо. Андроид оупен соурс. Лишь внутренний магазин накатить. Хуавей уже вовсю пробует.
Осталось всего ничего — заставить людей покупать телефоны без гугловского магазина.
не лицензия, а сертификация от google, она платная, для каждой модели отдельно, вроде даже для каждой версии прошивки, поэтому производители android смартфонов делают цикл поддержки старых устройств таким коротким.
именно в этой сертификации google отказала huawei
Представь, что Винда, Линукс и Мак вместе сделают такой же финт ушами как эпл с iOs.
П.с. я понимаю, что это нереально в силу технических моментов, но это просто пример для иллюстрации
Ну и зачем тогда приводить невозможные примеры? Давай представим, что наступил коммунизм тогда уж
Перекопский, на двух стульях не усидишь, так возвращайся в Россию-матушку, если тебя там данью обложили!
Это плата за платформу. Создай свою и не будешь платить дань 🤪
паша это и хочет сделать. он уже пытался свой магазин игр в телегу запихать и сам пылесосить 30%. но эппл сказал "NO"
Ага))) Чувак, мы знаем, что ты платишь 30 процентов, поэтому мы решили взять ещё 30 процентов поверх тех 30 процентов
yo dawg i heard you like 30% so we put 30% in your 30%
Разблокируйте Linkedin в конце концов!
Цитата Перекопского, похоже, опять актуальна, только надо "друзей" заменить на "пользователей":
Дуров под давлением акционеров трусливо предаёт своих друзей
https://www.the-village.ru/village/business/news/155919-perekopskiy-friends
То есть он пожаловался мишустину на американские компании? А мишустин что должен сделать тогда, грозно посмотреть в сторону гугла и приказать им снизить комиссию что ли?
Так Россия же была плохая и устраивала цензуру и блокировала Telegram? Или после отлупа от SEC и разблокировки уже не устраивает? Или только Мишустин хороший? Я запутался, где скачать новую методичку?
Хотелось бы послушать подробности того как здоровенная страна напала на телеграмм и стала его люто блокировать.
Вероломно 22 июня на рассвете.
А товарищ Рихард Зорге что говорил?
Рихард Зорге предупреждал Павла Дурова о грядущей блокировке, но тот игнорировал донесения. Более того, был преступно смещён с постов руководящий тимлидский состав, и на момент блокировки не хватило квалифицированных инженеров, чтобы отбить атаку, сервис понес тяжелые потери. Пострадали дружественные сервисы, AWS и DigitalOcean.
Они может и есть, но от "цифровых сопротивленцев" данное действие выглядит как зашквар. Хотя, есть мнение что им не в первой
Ска, у нас за Телеграмм произошел крупнейший митинг в истории России. А представитель Телеграмм что то начал ныть, что на западе нас опять обижают.
Не нужно было выходить за Телеграм, для которого Россия провела отличную рекламную кампанию со всеми этими бесполезными блокировками, во время которых в Телеге идеально располагались официальные каналы коронавирусных штабов каждого российского региона.
Вышли протестовать против блокировки российского продукта, который никто и не блокировал 🤣
Перекопский - дебил. Ставка Орды была выше Астрахани. А обвинять нынешних татар за дела Орды – это как предъявлять хоккейной комманде Викинг за вторжение норманов в Англию в 9-м веке. Где их Паша вылавливает только, из каких нор
"нынешних татар"
Он сказал "раньше", где там про нынешних татар?
еще одна из норы.
никакой ставки в татарстане не было вообще никогда.
"никакой ставки в татарстане не было вообще никогда."
Это тебе кто сказал?
Как-то вице-президент Телеграмма поавторитетнее слова имеет, чем некий нонейм из комментов. Вы там как-то черезчур возбудились на упоминание такой далёкой истории.
Он добавил, что в ИТ тяжело конкурировать, учитывая давление Apple и Google - конечно тяжело блять, если каждая лягушка хуярит свой мессенджер, когда до сих пор в сёлах коров руками доят. Совсем ёбу дались эти смузийщики, видите ли им трудно получать лямы, дайте им свободный стор, в котором будет засилие вирусни, ферм и всяческого говна.
Важнее принудить компании (apple) к разрешению установки ПО из произвольных источников. Остальное отрегулирует рынок, захотят разработчики платить за удобную установку - будут платить, не захотят - не будут.
А зачем Эппл или Гугл разрешать установку со сторонних источников, это их ПО и маркет, они вложили миллиарды для создания продукта, среды для разработчиков, маркетинг. Разработайте своё и делайте так же. Но не умеем. У нас только пилить могут миллиарды, а не создавать
А дорого стоит свою ОС написать?
Благо, в свое время такие аргументы Майкрософт не возымели действия. И теперь у нас есть не только интернет эксплорер
Сегодня оно так, а завтра взгляд антимонопольных органов на мир может измениться, потому что масштабы замыкания экосистемы на себя уже не лезут ни в какие рамки. Из последнего скандал с Basecamp. Даже в последней macOS уже по дефолту скрывают кнопку Run для ПО из недоверенных источников. Ходят слухи, что дело идет к запуску только подписанных бинарников.
А что там с бэйскамп?
Поясните товарищи эксперты, на чем зарабатывает телеграмм вообще, как операционные расходы обеспечивает?! Если нет рекламы и абон платы
предполагаю, что сначала кушали своё бабло от продажи вк. потом кушали бабло, что собрали с местных ммм-щиков на TON.
из месседжа видно, что хотели монетизироваться, через магазин игр, но хитрожопых выгнал Apple.
Не так же дела обстоят , 30% берут на цифровой продукт , если ты продаешь физический , то есть маркетплейс то нет налога. Налог конечно неприемлемый , но нужно уточнять , 30% берут за продажу доп.фич в приложении (премиум аккаунты и тп). А то вдруг , "самые умные депутаты ГД" , начнут заряжать о своей , уникальной )))) ОС ) как там платежная система "МИР" , работает уже у союзников ? РБ, Венесуэла, и далее по списку )
Так недавно была же новость, что они решили опять вбухать 8,2 ярда в доработку Авроры, она же слегка переработанная Sailfish: https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-07_minkomsvyazi_hochet_vlit
Я уже понял, что “цифровизация” - это очередной большой распил через надёжные лавки (Восход, РТ-Лабс) под благовидным предлогом. Очень, кстати, удобно пилить, когда большинство сограждан вообще не шарят в IT и не вкуривают, сколько может эта цифровизация стоить на самом деле.
не то что бы не вкуривают) они на немецкие машины клеят "можем повторить")))) завтра им скажут что они много едят и тем самым не любят "самизнаетекого" , свою Родину и 75 лет победе в ВОВ. Ребята даже не понимают почему разный процент ипотеки у Сбера в РФ и у Sbera в Чехии.
На дурака не нужен нож )))))
Про «можем повторить» на немецких машинах кто-то из экономистов написал великолепно: «ты от неё хотя бы колесо для начала повтори, мудила» :))))))))
железо))))) мне нравится Китай, заварушка с Индией и они уже шьют для Индии футболки "I hate China", потому как это лавэ, а то эмоции. эмоции в магазине не принимают к оплате) Если бы русские могли монетизировать ностальгию (по любому поводу) русские березки, победа на чудском озере, сражения с печенегами и более поздние события в истоии этой территории - были бы самыми богатыми людьми мира )
Я подкину знакомым дизайнерам идею принта FUCK PECHENEGI (спереди) AND POLOVTSY TOO (сзади), будет бомба ахахах
Вроде БРИКС большой рынок, но теперь и на Китай вряд-ли дадут выход. Там Хуавей будет через компартию свои интересы продавливать.
БРИКС не помощник, в Бразилии друг Дональда Дака, Индия через постоянное напряжение с КНР будет дружить тоже с США. все понимают что РФ это страшилка уже, как КНДР. Реальной угрозы не представляет, этакий - колдун с востока, которого все ждут, а существует ли он, вот вопрос)
Солидно так Павла и Ко за мошонку прихватили, солидно. Ну или очень сильно обиделся на недостаточно либеральный западный мир с его несвободнами и прогнившей системой сбора дани.
Наши корреспонденты следят за развитием событий!
надо добавить пункт "Apple завернули игровую платформу в Telegram"
Дурова так задел SEC, что он готов поступится своими принципами и начать диалог с хунтой, лишь бы нагадить американцам.
Прям Колобок - от дедушки ушёл, но к нему же и вернулся))))) Сейчас ещё небось деятельным раскаянием начнёт доказывать свою лояльность...
Вроде Apple и Google не запрещают встраивать покупки внутри приложения, через другой биллинг, с оплатой например по карточке
Конечно запрещают. Исключение только для товаров в реальном мире.
Подписка тоже? Условный Netflix
Лицензии на контент типа видео/музыки/книг там по отдельной статье.
В том то и дело, что запрещают, пользуясь своим монопольным положением. Если разработчик встроит другую платежную систему и будет продавать цифровые товары через него, то такая версия приложения просто не пройдет модерацию.
Если провести аналог, то это все равно, что если бы Microsoft запретил бы любые сторонние браузеры кроме своего Ie в Windows в 2000-х годах.
От этого налога в 30% теряют все, кроме Apple и Google
- обычные пользователи - потому что платят на 30% больше, чем могли бы
- it-компании, так как 30% выручки просто уходит из компании, поэтому меньше денег на зарплаты и развитие.
Все что нужно сделать - признать правило использовать только платежную систему магазина приложений монопольным.
И обязать пропускать в магазины приложения, которые используют сторонние платежные системы для продажи виртуальных товаров. И пусть пользователи сами выбирают как покупать - через платежную систему Apple/Google или систему приложения на 25% дешевле.
Telegram чё-то совсем ватный стал, а когда увидел надпись Россия24, то дальше уже читать в принципе не стал.
Настоящие либертарианцы не упустят возможности использовать админресурс, дабы нагнуть корпорации и восстановить справедливость. Все должны быть равны, Паша? Запретить apple! Обязать google! Так их!
вице-президент Telegram выступил перед Мишустиным с критикой комиссий в магазинах приложений
кликбейт детектед....
виц - это тип галвный по всем мессенджерам в мире
мишустин - тип кук чтоли
и вообще что продает Телега? с нее тип снимают проценты за продажи, но она нихера не продает
дуров написал в телеге, что эпл не дала запустить свою игровую платформу в телеге, она уже была готова к запуску, как и TON
дуров написал в телеге, что эпл не дала запустить свою игровую платформу в телеге, она уже была готова к запуску, как и TON
:))))))
Еще момент "по дешевке скупают стартапы", друзья я готов подешевке, чем по фсбовски. Как там дела у nginx? Сам Дуров вызывает огромное уважение, что не дал фсб ключи вконтакте во время Революции Достоинства в Украине. но вот этот парень он кто? похож на комсомольца. то что Apple и Google творят со своей монополизацией - это для 21 века конечно довольно странно (мягко говоря), но мы же тут кругозором не обделены , в РФ разве нет целых отраслей монопольных? Экспорт газа, росвооружения, ростех. Так там еще и деньги налогоплательщиков pizdyt. А тут , американские компании (читай американский протекционизм), а что там по WeChat, Weibo, Alipay? кто то менял деньги в Китае? ))))) правый капитализм рулит, и не нужно верить в BLM, это просто создание еще одной отрасли. Американцы ее создают и будут продавать по всему миру.
Комментаторы на VC: ЗРАДА!!!
Господи, как же всё-таки легко управлять людскими мнениями.
Странно, что у WeChat есть игры внутри приложения, а вот Telegram их делать запретили
В то же время, разработчики приложений ВКонтакте разрозненны и напуганы, так как судьба их проектов полностью зависит от благосклонности ВКонтакте. Но мы считаем, что время для страха прошло. Сейчас нужно начинать прямо и открыто говорить о пагубности текущей ситуации — пагубности для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса.
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