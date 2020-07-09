Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Галина Мубаракшина
4496

«Дань Apple и Google»: вице-президент Telegram выступил перед Мишустиным с критикой комиссий в магазинах приложений Материал редакции

Компании тормозят развитие ИТ-отрасли в Восточной Европе, взимая со стартапов «налог» в размере 30%, считает он.

105 комментариев
В закладки
Слушать

Россия должна подключиться к обсуждению «налога», которые берут с мобильных разработчиков Apple и Google, заявил на встрече участников ИТ-индустрии вице-президент Telegram Илья Перекопский. Панельная дискуссия участников отрасли проходит в Иннополисе 9 июля.

По его словам, в Восточной Европе и России целая армия талантливых программистов. Но «налог» в размере 30%, которые Apple и Google берут со стартапов за размещение в магазинах приложений, тормозит их развитие.

Apple и Google зарабатывают «триллионы долларов», хранят деньги в офшорах и по дешёвке скупают стартапы Восточной Европе, отметил Перекопский.

«Мы обсуждаем налоговые льготы, снижение налога на прибыль до 3%. В России [разработчики] будут платить 3%, но ещё 30% они будут отдавать частным американским компаниям», — добавил вице-президент Telegram.

Илья Перекопский Россия 24

Компания участвует в «активных обсуждениях» на эту тему, которые ведутся в Европе, и призывает Россию присоединиться к «прогрессивному движению», отметил Перекопский. Он добавил, что в ИТ тяжело конкурировать, учитывая давление Apple и Google.

«В 2016 году мы запустили игровую платформу с каталогом игр в Telegram. Но Apple не позволил нам её оставить под угрозой удаления Telegram из Store», — напомнил он.

«Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — добавил Перекопский.

Основатель Telegram Павел Дуров в своём блоге предложил обязать Apple разрешить пользователям в разных странах устанавливать приложения не только через AppStore. На многие стартапы это окажет позитивный эффект, добавил он.

#новость #telegram #apple

Галина Мубаракшина
+10 803
21
29
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram","apple"], "comments": 105, "likes": 29, "favorites": 21, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 140842, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Jul 2020 18:30:45 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
105 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Michael Tretyak

56

Хахххахаххха!
До того, как SEC поимел Telegram за TON: “мы суперкрутые, делаем, что хотим, у нас 1.7 ярда, Россия говно, мы сюда ни ногой”
После того, как SEC поимел Telegram за TON, а Дуров поимел проблем от инвесторов-олигархов: “спасибо, что нас разблокировали, и вообще в России всё круто, но нас душат Гугл и Эппл, Мишустин, помоги!”
Тьху, бл. Переобувальщики.

Ответить

Игорь

Michael
1

А как прости телегу душат гугл и apple? У них нет никаких покупок и рекламы в приложении

Ответить

Michael Tretyak

Игорь
14

А это не ко мне вопрос, а к Перекопскому с Дуровым

Ответить

Илья Чирков

Игорь
7

Хотели свой магазин игр запустить внутри телеги, эппл запретил

Ответить

John Rickman

Илья
0

Собственно, чему удивляться, если у Apple с Basecamp замес из-за покупок в приложении, а тут целый магазин.

Ответить

Sergey Furtaev

Michael
2

Так "панельная дискуссия", вот и ведут себя как на панели.

Ответить

Stas Korg

Michael
1

Друзья , нас всем нужно понять , капитализм - он перестал быть национальным ) Павла взяли сзади в стране победившего черного расизма, и он в скрепы ) сейчас Си ему скажет "Паша, давай с нами мутить" , и Павел не будь дурак - уже из Пекина обвиняет правый капитализм и ставит с Huawei 5G по миру и будет прав. Ибо этой планетой управляет д.вашингтон , на бумаге ))))

Ответить

Sergey Furtaev

Michael
0

Ещё и Татарстан пнул, выступая при этом в нескольких километрах от Казани, на другом берегу Волги. Какой-то этот Перекопский токсичный, неужели решил занять в медиапространстве освободившееся место Олежки?

Ответить

Arthur Niazyan

39

Выступил перед Мишустиным с жалобой на дань?
Ха-ха-ха...

Ответить

Dmitriy Sedov

Arthur
4

еще и сотрудником вк бывшим/нынешним/будущим/запутался уже.. У которых для приложений были православные 30%, а не эти ваши либерастические

Ответить

Yuri Ahmedov

Arthur
1

Эти то омогут. Догонят и еще раз помогут. Платили 30% Apple? Теперь будете платить 99% нам.

Ответить

Stanislav Klyushnik

27

Только Apple и Google за 30% предоставляют средства, информацию и инфраструктуру для разработки и публикации приложений, а что за 3% предоставляет правительство?

Ответить

Andrey Kniazev

Stanislav
–1

Да хватит тут городить огород. Деливери контента - это копейкий. Их магазин полное дерьмо, в котором клэш оф кланс уже хз сколько лет топовая новинка.
Какую инфраструктуру. 
Ты пишешь игру на Юнити, пользуясь Визуал Студио, потом ставишь мак, только ради того, чтобы задеплоить/тестить! Это треш. 

Ответить

Stanislav Klyushnik

Andrey
1

Никто не заставляет деплоить на мак, в чем проблема-то? Не нравятся условия - есть другие платформы

Ответить

Никита Красюк

Andrey
0

зашел проверить про клэш оф кланс, там в топе Subway Surfers. 

Ответить

new_comment

Stanislav
0

Свободу

Ответить

Ильяс Гарифуллин

19

Когда они во Вконтакте взимали налог в 50% это было норм. А когда оказались по ту сторону налога, то сразу пошли аналогии с Золотой ордой.

Ответить

Arthur Niazyan

Ильяс
14

Печенеги с половцами не прошли даром.

Ответить

Илья Чирков

19

Сделать свою ОС, набрать такую же долю рынка и продавать приложения там? Да бред, это же дорого и сложно. А вот эппл и гугл деньги просто так берут, несправедливо, это другое

Ответить

Arthur Niazyan

Илья
4

Даже ОС не надо. Андроид оупен соурс. Лишь внутренний магазин накатить. Хуавей уже вовсю пробует.

Ответить

John Rickman

Arthur
1

Осталось всего ничего — заставить людей покупать телефоны без гугловского магазина.

Ответить

Влад

Arthur
0

нельзя просто так продавать телефоны с android. У них там какая то лицензия

Ответить

andrey adamovich

Влад
0

не лицензия, а сертификация от google, она платная, для каждой модели отдельно, вроде даже для каждой версии прошивки, поэтому производители android смартфонов делают цикл поддержки старых устройств таким коротким. 

именно в этой сертификации google отказала huawei

Ответить

Stas Korg

andrey
0

ПО все таки гугл разработал, тут ничего странного , но Huawei сделает свою и уверен не хуже

Ответить

Andrey Kniazev

Илья
0

Представь, что Винда, Линукс и Мак вместе сделают такой же финт ушами как эпл с iOs.

П.с. я понимаю, что это нереально в силу технических моментов, но это просто пример для иллюстрации

Ответить

Илья Чирков

Andrey
0

Ну и зачем тогда приводить невозможные примеры? Давай представим, что наступил коммунизм тогда уж

Ответить

Денис Губачёв

Илья
0

Поддерживаю! Ведь куча талантливых ребят. Надо объединяться и делать!

Ответить

Alexey Vlasov

16

Перекопский, на двух стульях не усидишь, так возвращайся в Россию-матушку, если тебя там данью обложили!

Ответить

Денис Кравцов

10

Это плата за платформу. Создай свою и не будешь платить дань 🤪

Ответить

Michael Petrov

Денис
5

паша это и хочет сделать. он уже пытался свой магазин игр в телегу запихать и сам пылесосить 30%. но эппл сказал "NO"

Ответить

Michael Tretyak

Michael
3

Ага))) Чувак, мы знаем, что ты платишь 30 процентов, поэтому мы решили взять ещё 30 процентов поверх тех 30 процентов

Ответить

John Rickman

Michael
0

yo dawg i heard you like 30% so we put 30% in your 30%

Ответить

andrey adamovich

John
0

без картинки непонятно

Ответить

Yury Kotov

8

Разблокируйте Linkedin в конце концов!

Ответить

Евгений Скрипченко

Yury
0

Пусть исполнят требование закона в конце концов.

Ответить

Алексис Второй

8

Цитата Перекопского, похоже, опять актуальна, только надо "друзей" заменить на "пользователей":
Дуров под давлением акционеров трусливо предаёт своих друзей

https://www.the-village.ru/village/business/news/155919-perekopskiy-friends

Ответить

Shlomo Goldenberg

6

То есть он пожаловался мишустину на американские компании? А мишустин что должен сделать тогда, грозно посмотреть в сторону гугла и приказать им снизить комиссию что ли?

Ответить

John Rickman

Shlomo
3

Так Россия же была плохая и устраивала цензуру и блокировала Telegram? Или после отлупа от SEC и разблокировки уже не устраивает? Или только Мишустин хороший? Я запутался, где скачать новую методичку?

Ответить

Andrew Simon

John
1

Хотелось бы послушать подробности того как здоровенная страна напала на телеграмм и стала его люто блокировать.

Ответить

John Rickman

Andrew
0

Вероломно 22 июня на рассвете.

Ответить

Andrew Simon

John
0

А товарищ Рихард Зорге что говорил?

Ответить

John Rickman

Andrew
1

Рихард Зорге предупреждал Павла Дурова о грядущей блокировке, но тот игнорировал донесения. Более того, был преступно смещён с постов руководящий тимлидский состав, и на момент блокировки не хватило квалифицированных инженеров, чтобы отбить атаку, сервис понес тяжелые потери. Пострадали дружественные сервисы, AWS и DigitalOcean.

Ответить

Stas Korg

Shlomo
0

Есть методы у стран , вот ЕС качает права ) так что здравое зерно , но "семя упавшее в дурное почву , не даёт побегов..."

Ответить

Shlomo Goldenberg

Stas
1

Они может и есть, но от "цифровых сопротивленцев" данное действие выглядит как зашквар. Хотя, есть мнение что им не в первой

Ответить

Гриша Почуев

4

Ска, у нас за Телеграмм произошел крупнейший митинг в истории России. А представитель Телеграмм что то начал ныть, что на западе нас опять обижают. 

Ответить

Miro Lisowski

Гриша
2

Не нужно было выходить за Телеграм, для которого Россия провела отличную рекламную кампанию со всеми этими бесполезными блокировками, во время которых в Телеге идеально располагались официальные каналы коронавирусных штабов каждого российского региона.
Вышли протестовать против блокировки российского продукта, который никто и не блокировал 🤣

Ответить

Michael Petrov

4

ну и эту https://te.legra.ph/Kak-Apple-unichtozhaet-startapy-po-vsemu-miru--i-kak-ehto-mozhno-ostanovit-07-09 добавьте уж

Ответить

Еремей Бричкинд

3

Перекопский - дебил. Ставка Орды была выше Астрахани. А обвинять нынешних татар за дела Орды – это как предъявлять хоккейной комманде Викинг за вторжение норманов в Англию в 9-м веке. Где их Паша вылавливает только, из каких нор

Ответить

kira fishina

Еремей
0

"нынешних татар"
Он сказал "раньше", где там про нынешних татар?

Ответить

Еремей Бричкинд

kira
0

еще одна из норы.

никакой ставки в татарстане не было вообще никогда.

Ответить

kira fishina

Еремей
0

"никакой ставки в татарстане не было вообще никогда."
Это тебе кто сказал?

Как-то вице-президент Телеграмма поавторитетнее слова имеет, чем некий нонейм из комментов. Вы там как-то черезчур возбудились на упоминание такой далёкой истории.

Ответить

Andrew Zheludkov

3

Скрепненько закукарекал.
Пусть с Яндексом работает)

Ответить

Сергей Михельсон

3

Он добавил, что в ИТ тяжело конкурировать, учитывая давление Apple и Google - конечно тяжело блять, если каждая лягушка хуярит свой мессенджер, когда до сих пор в сёлах коров руками доят. Совсем ёбу дались эти смузийщики, видите ли им трудно получать лямы, дайте им свободный стор, в котором будет засилие вирусни, ферм и всяческого говна. 

Ответить

Вадим Скворцов

3
Ответить

m0xfff

2

Важнее принудить компании (apple) к разрешению установки ПО из произвольных источников. Остальное отрегулирует рынок, захотят разработчики платить за удобную установку - будут платить, не захотят - не будут.

Ответить

Степан Попов

m0xfff
3

А зачем Эппл или Гугл разрешать установку со сторонних источников, это их ПО и маркет, они вложили миллиарды для создания продукта, среды для разработчиков, маркетинг. Разработайте своё и делайте так же. Но не умеем. У нас только пилить могут миллиарды, а не создавать

Ответить

Магомед Шереметьев

Степан
1

А дорого стоит свою ОС написать?

Ответить

Stas Korg

Магомед
0

написать это одно) а вот дистрибьютив.... huawei сам пишет и сам , если КПК скажет - поставит на все телефоны для рынка Китая. если мы с тобой напишем, то я даю тебе гарантию что на 2 аппарата точно установим)

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Степан
1

Благо, в свое время такие аргументы Майкрософт не возымели действия. И теперь у нас есть не только интернет эксплорер

Ответить

John Rickman

Степан
0

Сегодня оно так, а завтра взгляд антимонопольных органов на мир может измениться, потому что масштабы замыкания экосистемы на себя уже не лезут ни в какие рамки. Из последнего скандал с Basecamp. Даже в последней macOS уже по дефолту скрывают кнопку Run для ПО из недоверенных источников. Ходят слухи, что дело идет к запуску только подписанных бинарников.

Ответить

Степан Попов

John
0

А что там с бэйскамп?

Ответить

John Rickman

Степан
0

https://vc.ru/134648

Ответить

Konstantin_Andreevich

2

Угадайте, кто продался? *опять*

Ответить

Степан Попов

1

Поясните товарищи эксперты, на чем зарабатывает телеграмм вообще, как операционные расходы обеспечивает?! Если нет рекламы и абон платы

Ответить

Michael Petrov

Степан
3

предполагаю, что сначала кушали своё бабло от продажи вк. потом кушали бабло, что собрали с местных ммм-щиков на TON.
из месседжа видно, что хотели монетизироваться, через магазин игр, но хитрожопых выгнал Apple.

Ответить

Stas Korg

Степан
0

ходят слухи на рынке что продает доли , открытой монетизации нет

Ответить

Stas Korg

1

Не так же дела обстоят , 30% берут на цифровой продукт , если ты продаешь физический , то есть маркетплейс то нет налога. Налог конечно неприемлемый , но нужно уточнять , 30% берут за продажу доп.фич в приложении (премиум аккаунты и тп). А то вдруг , "самые умные депутаты ГД" , начнут заряжать о своей , уникальной )))) ОС ) как там платежная система "МИР" , работает уже у союзников ? РБ, Венесуэла, и далее по списку )

Ответить

Michael Tretyak

Stas
2

Так недавно была же новость, что они решили опять вбухать 8,2 ярда в доработку Авроры, она же слегка переработанная Sailfish: https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-07_minkomsvyazi_hochet_vlit

Ответить

Stas Korg

Michael
1

после пакета Яровой , я ничему не удивляюсь, гостайна как решето , а они живут "мощью" СССР 

Ответить

Michael Tretyak

Stas
0

Я уже понял, что “цифровизация” - это очередной большой распил через надёжные лавки (Восход, РТ-Лабс) под благовидным предлогом. Очень, кстати, удобно пилить, когда большинство сограждан вообще не шарят в IT и не вкуривают, сколько может эта цифровизация стоить на самом деле.

Ответить

Stas Korg

Michael
0

не то что бы не вкуривают) они на немецкие машины клеят "можем повторить")))) завтра им скажут что они много едят и тем самым не любят "самизнаетекого" , свою Родину и 75 лет победе в ВОВ. Ребята даже не понимают почему разный процент ипотеки у Сбера в РФ и у Sbera в Чехии. 
На дурака не нужен нож )))))

Ответить

Michael Tretyak

Stas
1

Про «можем повторить» на немецких машинах кто-то из экономистов написал великолепно: «ты от неё хотя бы колесо для начала повтори, мудила» :))))))))

Ответить

Stas Korg

Michael
1

железо))))) мне нравится Китай, заварушка с Индией и они уже шьют для Индии футболки "I hate China", потому как это лавэ, а то эмоции. эмоции в магазине не принимают к оплате)    Если бы русские могли монетизировать ностальгию (по любому поводу) русские березки, победа на чудском озере, сражения с печенегами и более поздние события в истоии этой территории - были бы самыми богатыми людьми мира )

Ответить

Michael Tretyak

Stas
0

Я подкину знакомым дизайнерам идею принта FUCK PECHENEGI (спереди) AND POLOVTSY TOO (сзади), будет бомба ахахах

Ответить

Stas Korg

Michael
1

или front - fuck pechenegi and polovtsy , а back - #METOO )))))))))))))))))    ударим пролетарским джазом по американским феминисткам)   свободуВанштейну )

Ответить

Stas Korg

Michael
0

мне за идею штук 5 курьерской почтой)

Ответить

Michael Tretyak

Stas
1

Оке)))

Ответить

Arthur Niazyan

Stas
1

Вроде БРИКС большой рынок, но теперь и на Китай вряд-ли дадут выход. Там Хуавей будет через компартию свои интересы продавливать.

Ответить

Stas Korg

Arthur
1

БРИКС не помощник, в Бразилии друг Дональда Дака, Индия через постоянное напряжение с КНР будет дружить тоже с США. все понимают что РФ это страшилка уже, как КНДР. Реальной угрозы не представляет, этакий - колдун с востока, которого все ждут, а существует ли он, вот вопрос)

Ответить

Сергей Ругов

1
Ответить

Laugh Radiant

1

На "России 24" в добавок?
Фу бля, противно (((

Ответить

ЯжПрограммист

1

Солидно так Павла и Ко за мошонку прихватили, солидно. Ну или очень сильно обиделся на недостаточно либеральный западный мир с его несвободнами и прогнившей системой сбора дани.

Ответить

Артем Баранов

1

Мишустил: смысле кто-то берет налоги вместо меня 🗿🗿

Ответить

Артём Прокопенко

1

Наши корреспонденты следят за развитием событий!

Ответить

andrey adamovich

Артём
0

надо добавить пункт "Apple завернули игровую платформу в Telegram"

Ответить

Путачок

0

Дурова так задел SEC, что он готов поступится своими принципами и начать диалог с хунтой, лишь бы нагадить американцам.

Ответить

Michael Tretyak

Путачок
1

Прям Колобок - от дедушки ушёл, но к нему же и вернулся))))) Сейчас ещё небось деятельным раскаянием начнёт доказывать свою лояльность...

Ответить

Евгений Скрипченко

Путачок
0

Его конкретно поимели, а не задели.

Ответить

Юрий Кушниров

0

Вроде Apple и Google не запрещают встраивать покупки внутри приложения, через другой биллинг, с оплатой например по карточке

Ответить

Stanislav Klyushnik

Юрий
1

Запрещают, если приобретается цифровой контент

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Юрий
1

Конечно запрещают. Исключение только для товаров в реальном мире. 

Ответить

Юрий Кушниров

Gleb
0

Подписка тоже? Условный Netflix 

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Юрий
0

Лицензии на контент типа видео/музыки/книг там по отдельной статье. 

Ответить

Alex Belousov

Юрий
1

В том то и дело, что запрещают, пользуясь своим монопольным положением. Если разработчик встроит другую платежную систему и будет продавать цифровые товары через него, то такая версия приложения просто не пройдет модерацию.

Если провести аналог, то это все равно, что если бы Microsoft запретил бы любые сторонние браузеры кроме своего Ie в Windows в 2000-х годах.

От этого налога в 30% теряют все, кроме Apple и Google

- обычные пользователи - потому что платят на 30% больше, чем могли бы
- it-компании, так как 30% выручки просто уходит из компании, поэтому меньше денег на зарплаты и развитие.

Все что нужно сделать - признать правило использовать только платежную систему магазина приложений монопольным.

И обязать пропускать в магазины приложения, которые используют сторонние платежные системы для продажи виртуальных товаров. И пусть пользователи сами выбирают как покупать - через платежную систему Apple/Google или систему приложения на 25% дешевле.

Ответить

Stas dyakonov

0

Telegram чё-то совсем ватный стал,  а когда увидел надпись Россия24, то дальше уже читать в принципе не стал.

Ответить

andrey adamovich

Stas
0

метят на дефолтный мессенджер в РФ

Ответить

Артём Докучаев

0

Настоящие либертарианцы не упустят возможности использовать админресурс, дабы нагнуть корпорации и восстановить справедливость. Все должны быть равны, Паша? Запретить apple! Обязать google! Так их!

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

 вице-президент Telegram выступил перед Мишустиным с критикой комиссий в магазинах приложений

кликбейт детектед....
виц - это тип галвный по всем мессенджерам в мире
мишустин - тип кук чтоли

и вообще что продает Телега? с нее тип снимают проценты за продажи, но она нихера не продает

Ответить

andrey adamovich

НечеловеческаяЛ…
0

дуров написал в телеге, что эпл не дала запустить свою игровую платформу в телеге, она уже была готова к запуску, как и TON

Ответить

passer2003

andrey
0

дуров написал в телеге, что эпл не дала запустить свою игровую платформу в телеге, она уже была готова к запуску, как и TON

:))))))

Ответить

Michael Tretyak

passer2003
0

На словах он Лев Толстой...)))

Ответить

Stas Korg

0

Еще момент "по дешевке скупают стартапы", друзья я готов подешевке, чем по фсбовски. Как там дела у nginx?   Сам Дуров вызывает огромное уважение, что не дал фсб ключи вконтакте во время Революции Достоинства в Украине. но вот этот парень он кто? похож на комсомольца. то что Apple и Google творят со своей монополизацией - это для 21 века конечно довольно странно (мягко говоря), но мы же тут кругозором не обделены , в РФ разве нет целых отраслей монопольных? Экспорт газа, росвооружения, ростех. Так там еще и деньги налогоплательщиков pizdyt. А тут , американские компании (читай американский протекционизм), а что там по WeChat, Weibo, Alipay? кто то менял деньги в Китае? ))))) правый капитализм рулит, и не нужно верить в BLM, это просто создание еще одной отрасли. Американцы ее создают и будут продавать по всему миру.

Ответить

Евгений Разманов

0

Комментаторы на VC: ЗРАДА!!!

Господи, как же всё-таки легко управлять людскими мнениями.

Ответить

Макс

0

Странно, что у WeChat есть игры внутри приложения, а вот Telegram их делать запретили

Ответить

Василий Петров

0

В то же время, разработчики приложений ВКонтакте разрозненны и напуганы, так как судьба их проектов полностью зависит от благосклонности ВКонтакте. Но мы считаем, что время для страха прошло. Сейчас нужно начинать прямо и открыто говорить о пагубности текущей ситуации — пагубности для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса.  

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
«Набор профессионала»: какие инструменты app-аналитики используют крупные компании?
Даже удобное и полезное мобильное приложение без аналитики поведения пользователей рано или поздно перестанет пользоват…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Тинькофф Бизнес для сервиса Zoon: как в кризис продавать компаниям услуги за 200 000 рублей и выше
Решить проблему и привлечь клиентов даже в условиях пандемии помогла рассрочка от Тинькофф Бизнеса: благодаря ей клиент…
0
Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
Как персонализированный подход влияет на лояльность аудитории: пример Беру
Создание долгосрочных отношений с пользователями — это ключевой аспект для компании, которая хочет создать устойчивую б…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Marfitsin
за день
В заголовке год не указан, дальновидно. Сколько уже таких новостей было 
Variety и MBW: Spotify запустится в России 15 июля
Стас Будда
за неделю
Скоро профсоюз "Курьер" станет самым мощным профсоюзом в России, потом будет партия "Курьер" и она победит Единую Россию. )
«Профсоюз "Курьер"» призвал доставщиков Delivery Club приостановить работу и выйти на забастовку к офису Mail.ru Group

Комментарии

Василий Петров

«Дань Apple и Google…

kira fishina

«Дань Apple и Google…

Mikhail Che

Создавай «кучки» и инвестируй…

Stas Korg

«Дань Apple и Google…

Alexander Rumyantsev

Обратный звонок. 2015 vs 2020

Vasya Aksyonov

Депутаты Санкт-Петербурга…

andrey adamovich

«Дань Apple и Google…

Stas Korg

«Дань Apple и Google…

Michael Tretyak

«Дань Apple и Google…

Ben Ehlmann

Создавай «кучки» и инвестируй…

Michael Tretyak

«Дань Apple и Google…

Еремей Бричкинд

«Дань Apple и Google…

Alex Nikolin

Склик рекламы: хочешь…

Сергей Михельсон

Почему не всегда…

Stas Korg

«Дань Apple и Google…

Николай Кузнецов

Люди как вы выбирали свой путь…

passer2003

«Дань Apple и Google…

Michael Tretyak

«Дань Apple и Google…

Stas Korg

«Дань Apple и Google…

Сергей Ноздрин

История Zillow: тотальная…