$500 тысяч за сейф в Альпах: швейцарская компания предложила построить высеченные в горах хранилища для ценностей
Материал редакции
Это также «идеальные помещения для деятельности, которая требует высочайших уровней безопасности».
Bruenig Mega Safe AG запланировала построить в Швейцарии хранилища для ценностей, высеченные в основании Альпийских гор, сообщило Bloomberg со ссылкой на члена совета директоров компании.
Компания планирует высечь в горе хранилище размером от 100 м³ до 100 тысяч м³, а в случае необходимости увеличит пространство в несколько раз. В высоту комнаты могут достигать 90 метров.
Компания планирует провести в комнаты воду, тепло, электричество и поддерживать температуру внутри, равную 12 °C, и влажность на уровне 40%.
У владельца хранилища будет круглосуточный доступ к нему через тоннель, в который поместится грузовик, говорят в Bruenig Mega Safe AG.
Стоит такое хранилище будет от $500 тысяч — оплату нужно внести до начала строительства. В нём можно будет хранить произведения искусства, документы, автомобили, золото и другие ценности. Кроме того, это «идеальные помещения для деятельности, которая требует высочайших уровней безопасности».
Prolis Labkk
Key Lansky
Luxury закладки
911Key
орнул
Роман Александров
Максим Калинцев
Оплата до начала строительства. Хорошая сделка, ага.
one you follow
В смысле, таких еще нет?! А где же золото рейха?
Денис Опалинский
В фильмах про Джеймса Бонда были такие же