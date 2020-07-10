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Лиана Липанова
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$500 тысяч за сейф в Альпах: швейцарская компания предложила построить высеченные в горах хранилища для ценностей Материал редакции

Это также «идеальные помещения для деятельности, которая требует высочайших уровней безопасности».

  • Bruenig Mega Safe AG запланировала построить в Швейцарии хранилища для ценностей, высеченные в основании Альпийских гор, сообщило Bloomberg со ссылкой на члена совета директоров компании.
  • Компания планирует высечь в горе хранилище размером от 100 м³ до 100 тысяч м³, а в случае необходимости увеличит пространство в несколько раз. В высоту комнаты могут достигать 90 метров.
  • Компания планирует провести в комнаты воду, тепло, электричество и поддерживать температуру внутри, равную 12 °C, и влажность на уровне 40%.
  • У владельца хранилища будет круглосуточный доступ к нему через тоннель, в который поместится грузовик, говорят в Bruenig Mega Safe AG.
  • Стоит такое хранилище будет от $500 тысяч — оплату нужно внести до начала строительства. В нём можно будет хранить произведения искусства, документы, автомобили, золото и другие ценности. Кроме того, это «идеальные помещения для деятельности, которая требует высочайших уровней безопасности».

#швейцария

Лиана Липанова
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Prolis Labkk

2
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Key Lansky

1

Luxury закладки

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911

Key
0

орнул

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Роман Александров

0
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Максим Калинцев

0

Оплата до начала строительства. Хорошая сделка, ага.

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one you follow

0

В смысле, таких еще нет?! А где же золото рейха?

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Денис Опалинский

0

В фильмах про Джеймса Бонда были такие же

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