Основатель группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков рассказал о перенесённой пересадке костного мозга. По его словам, операция прошла удачно, но впереди «долгие недели и месяцы сложной реабилитации».

Тиньков также призвал россиян становиться донорами костного мозга: для этого достаточно сдать кровь из вены, отметил он. «Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тысяч, а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно», — написал бизнесмен, добавив, что после выздоровления планирует создать с супругой «большой фонд».