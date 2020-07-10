Комментарии
оказалась нейронной сетью
И планах создать с супругой фонд.
Основатель группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков рассказал о перенесённой пересадке костного мозга. По его словам, операция прошла удачно, но впереди «долгие недели и месяцы сложной реабилитации».
Тиньков также призвал россиян становиться донорами костного мозга: для этого достаточно сдать кровь из вены, отметил он. «Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тысяч, а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно», — написал бизнесмен, добавив, что после выздоровления планирует создать с супругой «большой фонд».
В марте 2020 года Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июне — о пройденных курсах химиотерапии и решении сделать пересадку костного мозга.
Как у него так быстро волосы растут? У него же недавно была фотография где он после химиотерапии. Я что-то не понимаю...
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Ну тоже интересно. Сейчас без хейта. «Нам должно быть стыдно», не «мне стыдно что я об этом не задумывался», а вот так вот. Обычно пока не попадёшь в ситуацию, нет до неё дела.
До этого разговоры были только о продажных блогерах, которые «маму родную продадут». А тут сразу, всем нам должно быть стыдно.
Здоровья Олегу, как и любому человеку. Терпения родным и близким, сил.
"Тиньков также призвал россиян становиться донорами костного мозга"
Бесплатная операция по вырезанию у тебя немного костного мозга? Как-то не очень привлекательно звучит.
Не читал? «Для этого достаточно сдать кровь из вены». И в Вену лететь не надо
Тратить на это время, силы, рисковать жизнью в руках наших врачей, зачем?
Да ну применительно к любой ситуации есть причины делать или не делать. Каждый сам решает: бегать, сдавать кровь или топографии наркотой
💪💪💪
За что вы так с ним?
когда очередь дойдет до всех остальных олигархов и политиков в рф, может тогда и политика партии поменяется в лучшую сторону
Бесят коменты про каких-то не таких «наших врачей». Вы имеете реальную возможность хоть как-то их сравнить с другими?! Дайте им, бл, врачей получше, они станут донорами... В дерьме утонете с таким подходом и с таким отношением к людям, которые берут на себя ответственность за человеческие жизни, получая в разы меньше вас!
Врачи как срез общества, и далеко не худший срез, надо признать. А начинать критиковать стоит с себя любимого, задавая себе, пусть и не вслух, вопросы «Что я сделал?».
С волосами непонятно. Неделю назад был пост на вэцэ где он лысый
Странно это слышать от бизнесмена “до мозга костей", который мерит все деньгами и личными достижениями, слова о донорах-добровольцах.
так-то за донорство тоже платят :)
в России 130 тысяч, а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно», — написал бизнесмен, добавив, что после выздоровления планирует создать с супругой «большой фонд»
Пусть сделают так, чтобы люди ВИЧ/Гепатитом и прочим не заражались при донорстве, да условия "благодарности" были лучше и народ попрёт
В Москве: за однократную сдачу крови — 4080 руб., за четырехкратную — 24000. Одна донация тромбоцитов — 5760, 10 донаций — 62.4 тыс. Одна донация эритроцитов — 6000, две — 19.2 тыс. За 15 донаций плазмы крови — 62.4 тыс. Мало?
https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/4716050/
Про заражаемость, это столь же редчайший случай, как и при обычной мед. процедуре с манипуляцией крови, которую ты проводишь при сдаче анализов. Проще через контакт получить.
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