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Татьяна Боброва
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«Всё хорошо, сегодня прошёл по коридору 2 км»: Олег Тиньков рассказал о перенесённой пересадке костного мозга Материал редакции

И планах создать с супругой фонд.

34 комментария
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Основатель группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков рассказал о перенесённой пересадке костного мозга. По его словам, операция прошла удачно, но впереди «долгие недели и месяцы сложной реабилитации».

Тиньков также призвал россиян становиться донорами костного мозга: для этого достаточно сдать кровь из вены, отметил он. «Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130 тысяч, а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно», — написал бизнесмен, добавив, что после выздоровления планирует создать с супругой «большой фонд».

В марте 2020 года Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июне — о пройденных курсах химиотерапии и решении сделать пересадку костного мозга.

#новость #олегтиньков

Татьяна Боброва
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34 комментария
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Никита Алфимов

28

Как у него так быстро волосы растут? У него же недавно была фотография где он после химиотерапии. Я что-то не понимаю...

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Андрей Рядькин

Никита
2

наверное, фотка старая. Или та была снято в том году еще 

Ответить

Аарон Малис

Никита
1
Ответить

Никита Алфимов

Аарон
0

Спасибо, покекал)

Ответить

Комментарий удален

Alexey QuQu

Никита
0

Это была старая фотка

Ответить

Кирилл Макеев

Никита
0

у Дурова спроси или у Маска..

Ответить

Ilgar Dadashov

7

Силён мужик

Ответить

Рифат Гилязиев

4

Ну тоже интересно. Сейчас без хейта. «Нам должно быть стыдно», не «мне стыдно что я об этом не задумывался», а вот так вот. Обычно пока не попадёшь в ситуацию, нет до неё дела.
До этого разговоры были только о продажных блогерах, которые «маму родную продадут». А тут сразу, всем нам должно быть стыдно.
Здоровья Олегу, как и любому человеку. Терпения родным и близким, сил.

Ответить

lakoros

–2

"Тиньков также призвал россиян становиться донорами костного мозга"
Бесплатная операция по вырезанию у тебя немного костного мозга? Как-то не очень привлекательно звучит.

Ответить

Рифат Гилязиев

lakoros
6

Не читал? «Для этого достаточно сдать кровь из вены». И в Вену лететь не надо

Ответить

Илья Шишкунов

Рифат
–2

Тратить на это время, силы, рисковать жизнью в руках наших врачей, зачем? 

Ответить

Рифат Гилязиев

Илья
0

Да ну применительно к любой ситуации есть причины делать или не делать. Каждый сам решает: бегать, сдавать кровь или топографии наркотой

Ответить

Natalia Kulaeva

2

💪💪💪💪 ... может фотография с начала лечения...

Ответить

Yury Kotov

0

💪💪💪

Ответить

Andrey Cherepanov

Yury
–4

За что вы так с ним?

Ответить

Yury Kotov

Andrey
2

Это значит что он молодец! Как еще воспринимать этот знак?

Ответить

Lengor

1

когда очередь дойдет до всех остальных олигархов и политиков в рф, может тогда и политика партии поменяется в лучшую сторону

Ответить

Artem Ilchenko

1

Бесят коменты про каких-то не таких «наших врачей». Вы имеете реальную возможность хоть как-то их сравнить с другими?! Дайте им, бл, врачей получше, они станут донорами... В дерьме утонете с таким подходом и с таким отношением к людям, которые берут на себя ответственность за человеческие жизни, получая в разы меньше вас!

Врачи как срез общества, и далеко не худший срез, надо признать. А начинать критиковать стоит с себя любимого, задавая себе, пусть и не вслух, вопросы «Что я сделал?». 

Ответить

Laugh Radiant

0

Олег, всё уже придумано, альянс врачей например.
А?

Ответить

Salamatov Illia

0

Уже и волосы отрастил 👍

Ответить

Иван Конышев

0

С волосами непонятно. Неделю назад был пост на вэцэ где он лысый

Ответить

Mikhail Bobko

Иван
0

Так фото могло быть старое

Ответить

Mikhail Bobko

0

Ну и хорошо. Здоровья!

Ответить

Ware Wow

0

Вперед! 

Ответить

Ivan Smelyanskiy

0

он же после химии лысый был..?

Ответить

AL AL

0

Здоровья!

Ответить

Pepper510510 Rusty

0

Странно это слышать от бизнесмена “до мозга костей", который мерит все деньгами и личными достижениями, слова о донорах-добровольцах.

Ответить

Владислав Козачок

Pepper510510
0

так-то за донорство тоже платят :)

Ответить

Pepper510510 Rusty

Владислав
0

Ну ты меня расмешнил.

Ответить

Andrei Bodakin

0

Хорошая новость

Ответить

Александр Савинов

–2

Тиньков "стыдится" от лица жителей РФ ?) Однако же..

Ответить

Илья Шишкунов

–2

в России 130 тысяч, а в Германии 7 млн доноров, нам должно быть стыдно», — написал бизнесмен, добавив, что после выздоровления планирует создать с супругой «большой фонд»

Пусть сделают так, чтобы люди ВИЧ/Гепатитом и прочим не заражались при донорстве, да условия "благодарности" были лучше и народ попрёт 

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Родион Галанев

Илья
0

В Москве: за однократную сдачу крови — 4080 руб., за четырехкратную — 24000. Одна донация тромбоцитов — 5760, 10 донаций — 62.4 тыс. Одна донация эритроцитов — 6000, две — 19.2 тыс. За 15 донаций плазмы крови — 62.4 тыс. Мало?
https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/4716050/

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Родион Галанев

Илья
0

Про заражаемость, это столь же редчайший случай, как и при обычной мед. процедуре с манипуляцией крови, которую ты проводишь при сдаче анализов. Проще через контакт получить.

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