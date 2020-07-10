Комментарии
оказалась нейронной сетью
Компания приняла это решение на фоне конфликта между Китаем и США.
Amazon разослала сотрудникам письма с просьбой удалить приложение TikTok из-за угрозы безопасности, пишет The New York Times.
Сотрудники обязаны убрать китайский сервис со смартфонов и других устройств, где есть доступ к электронной почте Amazon, добавляет газета. Работники по-прежнему смогут пользоваться браузерной версией TikTok на ноутбуке, уточнила компания.
Сейчас в США в Amazon работают около 500 тысяч сотрудников, напоминает издание. Компания не смогла оперативно ответить на запрос газеты.
«Amazon не связалась с нами до отправки писем и нам до сих пор непонятны её тревоги, но мы открыты к диалогу», — рассказал NYT представитель TikTok, подчеркнув, что безопасность приложения — главный приоритет для компании.
Решение Amazon добавляет TikTok трудностей, с которыми компания столкнулась в последнее время, отмечает газета. Приложение, популярное у молодой аудитории США, принадлежит китайской ByteDance. На фоне нарастающего напряжения между США и Китаем Вашингтон всё пристальнее изучает, так ли оно безопасно, пишет NYT.
Самое блеать смешное, что это приложение распространяется полностью контролируемых маркетплейсах Google и Apple, с ревью кода, и запускается на полностью контролируемых платформах в плане санкционированных разрешений и прав дня приложения. Ну запрети ему там доступ к геолокации, или что там... вот странно это всё... причём Безоса (CEO Amazon) хакнули как раз через американский вотсап.
Если, что это все не в защиту ТикТока а в принципе не понятно, что эти платформы контролируют, если каждый может заливать в маркетплейс шпионские по.
Меня терзают смутные сомнения по поводу ревью кода приложений андроида. Не знаю, как дела у эппл.
Ну как же, официально есть, по меньшей мере на автоматном уровне, и бывает разворачивают аппки даже за слишком жирную и необоснованую телеметрию. Ну и плюс зелёные галочки/щиты стоят в маркете на многих популярных аппках - защищено и проверено типа.
Но все равно удаляли приложения или пачки приложений, прямо как с расширениями хрома. Там работала схема - добавить норм расширение и залить вредоносный код уже в обнове, если ее ошибаюсь.
Все тайм киллеры надо удалить, чтобы не было соблазна на работе.
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