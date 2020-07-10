Компания приняла это решение на фоне конфликта между Китаем и США.

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Amazon разослала сотрудникам письма с просьбой удалить приложение TikTok из-за угрозы безопасности, пишет The New York Times.

Сотрудники обязаны убрать китайский сервис со смартфонов и других устройств, где есть доступ к электронной почте Amazon, добавляет газета. Работники по-прежнему смогут пользоваться браузерной версией TikTok на ноутбуке, уточнила компания.

Сейчас в США в Amazon работают около 500 тысяч сотрудников, напоминает издание. Компания не смогла оперативно ответить на запрос газеты.

«Amazon не связалась с нами до отправки писем и нам до сих пор непонятны её тревоги, но мы открыты к диалогу», — рассказал NYT представитель TikTok, подчеркнув, что безопасность приложения — главный приоритет для компании.