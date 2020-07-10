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Галина Мубаракшина
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NYT: Amazon попросила сотрудников удалить TikTok со смартфонов из соображений безопасности Материал редакции

Компания приняла это решение на фоне конфликта между Китаем и США.

3 комментария
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Amazon разослала сотрудникам письма с просьбой удалить приложение TikTok из-за угрозы безопасности, пишет The New York Times.

Сотрудники обязаны убрать китайский сервис со смартфонов и других устройств, где есть доступ к электронной почте Amazon, добавляет газета. Работники по-прежнему смогут пользоваться браузерной версией TikTok на ноутбуке, уточнила компания.

Сейчас в США в Amazon работают около 500 тысяч сотрудников, напоминает издание. Компания не смогла оперативно ответить на запрос газеты.

«Amazon не связалась с нами до отправки писем и нам до сих пор непонятны её тревоги, но мы открыты к диалогу», — рассказал NYT представитель TikTok, подчеркнув, что безопасность приложения — главный приоритет для компании.

Решение Amazon добавляет TikTok трудностей, с которыми компания столкнулась в последнее время, отмечает газета. Приложение, популярное у молодой аудитории США, принадлежит китайской ByteDance. На фоне нарастающего напряжения между США и Китаем Вашингтон всё пристальнее изучает, так ли оно безопасно, пишет NYT.

#новость #tiktok

Галина Мубаракшина
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Artem Shevchenko

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Как минимум сотрудники не будут деградировать

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Василий

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Демократично 

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Ware Wow

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Все тайм киллеры надо удалить, чтобы не было соблазна на работе.

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