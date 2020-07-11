Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Компания требовала удалить приложение «из соображений безопасности».
Amazon заявила, что электронное письмо сотрудникам с просьбой удалить приложение TikTok из-за угрозы безопасности было отправлено по ошибке, передаёт Business Insider со ссылкой на компанию.
«Наша политика относительно TikTok никак не изменилась», — добавили в Amazon. Представитель TikTok заявил изданию, что компания так и не получила никаких сообщений от Amazon.
10 июля Amazon в письме попросило сотрудников удалить китайское приложение со смартфонов и других устройств, на которых есть доступ к корпоративной почте, сообщило The New York Times. При этом пользоваться браузерной версией TikTok на ноутбуке разрешается, уточнила компания.
«Amazon не связалась с нами до отправки писем и нам до сих пор непонятны её тревоги, но мы открыты к диалогу», — заявили тогда в TikTok.
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