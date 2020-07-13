Миллионеры, такие, как мы, играют ключевую роль в том, чтобы вылечить мир, страдающий от Covid-19. Мы не заботимся о пациентах в отделениях интенсивной терапии. Мы не водим «скорые», чтобы доставить больных в госпитали. Мы не заполняем полки продуктовых магазинов, не доставляем продукты от двери до двери.

Но у нас есть деньги, много денег. Сейчас они крайне необходимы — и будут необходимы в ближайшие годы, когда мир будет восстанавливаться после кризиса […].

В отличие от миллионов людей по всему миру, мы не переживаем, что останемся без работы, без дома или не сможем поддерживать семью. Мы не стоим на передовой и мы в меньшей степени можем стать жертвами пандемии.

Поэтому, пожалуйста. Обложите нас налогом. Это правильный выбор. Это единственный выбор.

Человечество важнее, чем наши деньги.