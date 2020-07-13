Комментарии
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«Человечество важнее, чем наши деньги».
Группа состоятельных жителей разных стран, называющих себя Millionaires for humanity («Миллионеры за человечество»), подписала письмо с просьбой повысить налоги для богатых.
Благотворительность не может решить проблем, которые обострила или спровоцировала пандемия Covid-19, говорится в письме. Надлежащее финансирование образования, здравоохранения и безопасности возможно при постоянном повышении налогов на доходы самых состоятельных людей планеты, считают они.
Последствия кризиса растянутся на десятилетия, 500 млн человек могут стать нищими, сотни миллионов останутся без работы, около миллиарда детей не смогут ходить в школу, указывают авторы письма.
«Наша взаимосвязь никогда не была такой очевидной. Мы должны восстановить равенство в мире, пока не стало слишком поздно. Другого шанса всё исправить у нас не будет», — подчёркивают они.
Сейчас под письмом 83 подписи — в основном, граждан США, а также Новой Зеландии, Великобритании, Канады, Германии, Нидерландов и Дании. В их числе наследница Уолта Диснея — Эбигейл Дисней, сценарист Ричард Кертис (сериал «Мистер Бин»), инвестор и филантроп доктор Марианна Бозесан и другие.
Millionaires for humanity — совместный проект финансовой компании Bridging Ventures, общественных организаций Club of Rome, Human Act, Oxfam International, Patriotic Millionaires и независимого международного объединения Tax Justice UK.
Обращение «Миллионеров за человечество» — не первое такое заявление, отмечает Bloomberg. Ещё до пандемии объединение из 200 состоятельных американцев, Patriotic Millionaires («Миллионеры-патриоты»), в которое также входит Эбигейл Дисней, продвигали прогрессивную систему налогообложения.
Миллионеры из РФ перечитали новость несколько раз, но всеравно ничего не поняли.
Миллионеры из РФ попросили повысить налоги для простых россиян, что продолжать содержать хана и его ордынскую нечесть.
Тем более, что россияне проголосовали за обнуление хана и его нечисти.
обрадовались что они россияне.
Миллионеры подписали, а миллиардеры нет?
Так просят повысить налоги для самых состоятельных, а это клуб трёх запятых. Я как рублёвый миллионер (моё состояние представлено в виде хрущёвки в Москве) тоже прошу поднять налоги для богатых. Этим я спасаю мир!
Хорошо, будете платить в фонд капремонта еще больше в следующем году.
Весьма слабо, если учесть, что в прошлом году в США было 11 миллионов миллионеров.
Фишка в том, что чем богаче человек - тем больше у него возможностей скостить налоги за счет широких возможностей фин. рынка и доступности лучших налоговых консультантов. Я не думаю, что сильно больше возрастут сборы с миллионеров и миллиардеров, если налоги повысят.
Странная история - зачем брать деньги с клиентов, заработать миллионы, а потом отдать эти деньги, взятые с клиентов, государству? Верните своим клиентам, они точно больше нуждаются в помощи, чем владелец печатного станка.
Скорее бы в России повысили, чтоб вообще всем плохо было
как бы уже. со следующего года налог на прибыль со вкладов свыше 1млн.
понятно, конечно, что валюта другая, но забота все та же.
Так они больше потеряют при потере спроса на их «товары». При низкой экономике их доходы, вообще, рискуют закончиться.
Требую поднятия налогов для среднего класса. Выглядит полной дикостью, когда кто-то покупает плавленный сыр Хохланд, в то время, когда рядом стоит плавленный сырный продукт в 3 раза дешевле, а детям на операции собирают смсками. Или мы звери какие, что между сыром и детьми мы выбираем первое?
Так пусть закупятся государственными бумагами, типа наших ОФЗ. И посмотрят как эффективно государство распорядится этими деньгами.
Почему нужно всем навязывать свою точку зрения (касается любых меньшинств-миллионеров, лгбт, веганов, редакторов рен-тв). Считаешь, что это правильно-делай сам, зачем другим это навязывать.
Комментарий for humanity, чтобы кратно взвинтить нологи 20 самым богатым Россиянам для поддержки 20 млн. самых бедных.
Хаха
Чтобы списать больше расходов в счет этих налогов. В этих странах наверняка хитрая налоговая система. В штатах так точно ) там же в счет налогов можно списать часть оплаты за квартиру если ты работаешь в ней как в офисе) а во время карантина это более чем актуально
Отсюда и просьба поднять..
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