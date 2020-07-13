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Галина Мубаракшина
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Свыше 80 миллионеров из США и других стран попросили власти повысить налоги для богатых, чтобы справиться с пандемией Материал редакции

«Человечество важнее, чем наши деньги».

26 комментариев
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Группа состоятельных жителей разных стран, называющих себя Millionaires for humanity («Миллионеры за человечество»), подписала письмо с просьбой повысить налоги для богатых.

Благотворительность не может решить проблем, которые обострила или спровоцировала пандемия Covid-19, говорится в письме. Надлежащее финансирование образования, здравоохранения и безопасности возможно при постоянном повышении налогов на доходы самых состоятельных людей планеты, считают они.

Последствия кризиса растянутся на десятилетия, 500 млн человек могут стать нищими, сотни миллионов останутся без работы, около миллиарда детей не смогут ходить в школу, указывают авторы письма.

«Наша взаимосвязь никогда не была такой очевидной. Мы должны восстановить равенство в мире, пока не стало слишком поздно. Другого шанса всё исправить у нас не будет», — подчёркивают они.

Миллионеры, такие, как мы, играют ключевую роль в том, чтобы вылечить мир, страдающий от Covid-19. Мы не заботимся о пациентах в отделениях интенсивной терапии. Мы не водим «скорые», чтобы доставить больных в госпитали. Мы не заполняем полки продуктовых магазинов, не доставляем продукты от двери до двери.

Но у нас есть деньги, много денег. Сейчас они крайне необходимы — и будут необходимы в ближайшие годы, когда мир будет восстанавливаться после кризиса […].

В отличие от миллионов людей по всему миру, мы не переживаем, что останемся без работы, без дома или не сможем поддерживать семью. Мы не стоим на передовой и мы в меньшей степени можем стать жертвами пандемии.

Поэтому, пожалуйста. Обложите нас налогом. Это правильный выбор. Это единственный выбор.

Человечество важнее, чем наши деньги.

Millionaires for humanity
из открытого письма

Сейчас под письмом 83 подписи — в основном, граждан США, а также Новой Зеландии, Великобритании, Канады, Германии, Нидерландов и Дании. В их числе наследница Уолта Диснея — Эбигейл Дисней, сценарист Ричард Кертис (сериал «Мистер Бин»), инвестор и филантроп доктор Марианна Бозесан и другие.

Millionaires for humanity — совместный проект финансовой компании Bridging Ventures, общественных организаций Club of Rome, Human Act, Oxfam International, Patriotic Millionaires и независимого международного объединения Tax Justice UK.

Обращение «Миллионеров за человечество» — не первое такое заявление, отмечает Bloomberg. Ещё до пандемии объединение из 200 состоятельных американцев, Patriotic Millionaires («Миллионеры-патриоты»), в которое также входит Эбигейл Дисней, продвигали прогрессивную систему налогообложения.

#новость #коронавирус

Галина Мубаракшина
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26 комментариев
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Alexey Bo

29

Миллионеры из РФ перечитали новость несколько раз, но всеравно ничего не поняли.

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Vladislav S

Alexey
5

Миллионеры из РФ попросили повысить налоги для простых россиян, что продолжать содержать хана и его ордынскую нечесть.

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Денис Демидов

Vladislav
0

Тем более, что россияне проголосовали за обнуление хана и его нечисти. 

Ответить

Igor Thorik

Alexey
2

обрадовались что они россияне.

Ответить

Help lawyer

Igor
2

... и приняли в новом чтении новый законопроект

Ответить

Igor Filippov

8

Миллионеры подписали, а миллиардеры нет?

Ответить

Spiker Spunreal

Igor
1

Так просят повысить налоги для самых состоятельных, а это клуб трёх запятых. Я как рублёвый миллионер (моё состояние представлено в виде хрущёвки в Москве) тоже прошу поднять налоги для богатых. Этим я спасаю мир!

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Вася Пражкин

Spiker
3

Хорошо, будете платить в фонд капремонта еще больше в следующем году.

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Дмитрий Иванов

2

Весьма слабо, если учесть, что в прошлом году в США было 11 миллионов миллионеров.

A record number of Americans are now…
As the middle class shrinks, the rich are growing richer.
www.cnbc.com
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Laugh Radiant

2

Миллиардеры вышли из чата

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Вася Пражкин

2

Фишка в том, что чем богаче человек - тем больше у него возможностей скостить налоги за счет широких возможностей фин. рынка и доступности лучших налоговых консультантов. Я не думаю, что сильно больше возрастут сборы с миллионеров и миллиардеров, если налоги повысят.

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Миша Магадан

–1

Странная история - зачем брать деньги с клиентов, заработать миллионы, а потом отдать эти деньги, взятые с клиентов, государству? Верните своим клиентам, они точно больше нуждаются в помощи, чем владелец печатного станка.

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Александр Крофт

Миша
6

Исключительное понимание экономики и психологии людей 👏

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Антон Крупнов

1

Скорее бы в России повысили, чтоб вообще всем плохо было

Ответить

Дмитрий Тенетович

Антон
2

как бы уже. со следующего года налог на прибыль со вкладов свыше 1млн.
понятно, конечно, что валюта другая, но забота все та же.

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Arthur Niazyan

Дмитрий
0

и НДФЛ на 3% выше, у кого годовой доход от 5 млн.р.

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Eugene Smirnov

1

Так они больше потеряют при потере спроса на их «товары». При низкой экономике их доходы, вообще, рискуют закончиться.

Ответить

Алексис Второй

1

Требую поднятия налогов для среднего класса. Выглядит полной дикостью, когда кто-то покупает плавленный сыр Хохланд, в то время, когда рядом стоит плавленный сырный продукт в 3 раза дешевле, а детям на операции собирают смсками. Или мы звери какие, что между сыром и детьми мы выбираем первое?

Ответить

Arthur Niazyan

1

Так пусть закупятся государственными бумагами, типа наших ОФЗ. И посмотрят как эффективно государство распорядится этими деньгами.

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Михаил Осетров

0

Почему нужно всем навязывать свою точку зрения (касается любых меньшинств-миллионеров, лгбт, веганов, редакторов рен-тв).  Считаешь, что это правильно-делай сам,  зачем другим это навязывать. 

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Сергей Ермилов

0

Здесь должна была быть шутка про Беларусь, но она опоздала...

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Я не скажу свое имя машине

0

Больной ублюдок (с) 

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Eugen Makarenko

0

Представьте как оф...удивились Роттенберг с Сечиным 🤪

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Ivan Kolyhalov

0

Комментарий for humanity, чтобы кратно взвинтить нологи 20 самым богатым Россиянам для поддержки 20 млн. самых бедных.

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Anatoly

0

Сами себя высечь не предлагали?

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Сергей Камянецкий

–1

Хаха
Чтобы списать больше расходов в счет этих налогов. В этих странах наверняка хитрая налоговая система. В штатах так точно ) там же в счет налогов можно списать часть оплаты за квартиру если ты работаешь в ней как в офисе) а во время карантина это более чем актуально
Отсюда и просьба поднять..

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