Бизнес предложил отменить минимальную сумму туристического налога, который заработает с 2025 года

При минимальном сборе в 100 рублей в сутки за номер в отеле без звёзд придётся платить налог, как за пятизвёздочный, указывает РБК.Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил Минэкономразвития и ФНС изменить формулу подсчёта туристического налога. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием писем ведомствам.Госдума приняла закон о введении туристического налога с 2025 года в июле 2024-го. Он фактически заменит курортный сбор. Вводить ли налог на своей территории и в каком размере, будут решать местные власти. Но его минимальная сумма — 100 рублей в сутки, максимальная — 1% от налоговой базы в 2025 году.О том, что минимальная сумма в большинстве случаев не соответствует уровню в 1% от стоимости проживания, 22 августа 2024 года рассказал президент РСТ Илья Уманский. В союзе пояснили изданию, что считают целесообразным не снижать минимальную сумму, а вовсе отменить нижний порог в 100 рублей и оставить только верхний — процент.«Не больше 1%, но не меньше 100 рублей — это интересная коллизия. Чтобы 100 рублей было 1%, стоимость [проживания в гостинице] должна быть не меньше 10 тысяч рублей [за ночь]. Мы немного знаем таких гостиниц», — говорил Уманский. По оценке союза, которую приводит источник РБК, минимальный налог в 100 рублей соответствует 1% от стоимости проживания только в отелях категорий «пять звёзд» и «пять звёзд люкс».В пресс-службе РСТ уточнили, что средняя стоимость ночи в гостинице (все категории звёздности) по всей России с января по август 2024 года составила около 8300 рублей. То есть минимальные 100 рублей составляют 1,2% от средней стоимости номера за ночь. «Получается, чем дешевле гостиница, тем непропорциональнее налог», — отметили в РСТ.Источник: azimuthotels.com#новости #туризм
30 лет сверхдоходов от нефти тупо вывели на Запад, а сейчас эти бабки там заблокировали. А теперь по сто рублей с туристов собираем. Просчитались, но где?
Если бы нефтедоллары не вывели на Запад мы бы сейчас сидели в окопах или вообще в костюмах радиационной защиты 😸☢
Везде.
Этот вопрос стоит адресовать великому гее-политику
Все верно наша туриндустрия не хочет повышать уровень сервиса комфорта. Зачем? Загруженность запредельная. Раньше хоть с Турцией была конкуренция, приходилось хотя бы горячую воду включать иногда что народ выбирал Геленджик а не Кемер.
А сейчас когда в списках "невыездных" пол страны, можно и на напрягаться даже с горячей водой. Куда они денутся с подводный лодки?
Единственно что пока портит жизнь это все эти гостиницы на земле, хостелы, и прочая "народная проживалка", условия там как говорил поэт на 8 комнаток 1 уборная, но зато 3000 р за ночь.
Туристический налог как раз и призван прежде всего уничтожить бизнес проживалок, и тогда народ сможет выбирать отдых только в приличных гостиницах.
призван прежде всего уничтожить бизнес проживалокЧто за манера уничтожать все, что не нравится? Сначала сам построй что-нибудь пригодное для туристов.
Что не так с народной проживалкой? Тебе не нравится - не бронируй. А так-то пользуется спросом, многие люди с более скромными запросами, чем у тебя.
3000 р за ночь - это две звезды, все верно. 3 звезды начинаются с 6000 р.