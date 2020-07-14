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Лиана Липанова
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Премьер-министр Белоруссии сообщил о готовности России открыть границы между странами «в ближайшие дни» Материал редакции

Граница между странами закрыта для большинства россиян с середины марта.

  • Россия готова открыть границы с Белоруссией в ближайшие дни, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, передают «РИА Новости».
  • Головченко отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и «просят подождать официального решения».
  • Россия частично закрыла границу с Белоруссией в середине марта из-за пандемии Covid-19. В начале апреля между Минском и Москвой перестали ходить поезда и летать самолеты, напоминает «Медуза».
  • В июле белорусский туроператор Travel House заметил рост спроса со стороны россиян на путевки в Турцию и Египет с вылетом из Белоруссии. По его оценке, на россиян скоро будет приходиться около 40% перелетов из Белоруссии по основным туристическим направлениям.
  • Сейчас выехать из России можно, в частности, при наличии второго гражданства или для ухода за родственниками, работы, учёбы, а также для лечения. Поэтому туроператоры бронируют для россиян места в белорусских санаториях, выяснило Bloomberg.

#новость

Лиана Липанова
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Roman Off

–7

Только Беларуси, а не Белоруссии

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Roman Trifonov

Roman
6

Про вашу священную войну даже статью в Вики написали.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5 

Ответить

A. Bigkkuzin

Roman
3

я знаю вариант который устроит обе стороны: нужно писать "государство со столицей в Минске" вместо Белоруссия/Беларусь

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Сергей Щукин

Roman
2

Спасибо, интересная статья. Особенно доставило мнение БЕЛОРУССКОГО языковеда о РУССКОМ языке:

"Что касается рекомендаций Института русского языка, то у нас в Беларуси свой ориентир — Институт языкознания имени Якуба Коласа. И в этом вопросе мы все придерживаемся совершенно определённой позиции: только Беларусь!"

То есть, у них там есть своё мнение о чужом языке? 🤔 это примерно, как если бы мы французам начали объяснять, что "бИстро" нужно произносить через Ы, а иначе они неправы и вообще уроды, а мы отказываемся это понимать 😆😆

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Aleksey Murashko

Сергей
1

За Беларусь усрусь? Вы из еврейско-белорусского гетта, что так топите за вновь придуманные языки?

Ответить

Сергей Щукин

Aleksey
1

Вы точно мне отвечаете?
Перечитайте мой коммент ещё раз

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Roman Off

Сергей
0

Сколько же негатива, поправить изволили. И это было мнение РУССКОГО о РУССКОМ, дорогой гугловед. Просто нужно хоть немного уважать друг друга, а не делить на своих и чужих. Как хотят называться, так и называются. Полстраны ться и тся путают, но учат других, как свою страну правильно называть.

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Иван Иванов

Roman
–1

Со своим самоваром на vc.by.

Ответить

Roman Off

Иван
0

Попахивает национализмом. Не надо так, Вань

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Алексис Второй

Roman
0

У вас комплексы или вы легко оскорбляетесь? Не могу сказать, что я толстокожий, но меня крайне трудно задеть словами, а представить, что я среагирую на неправильное написание наименования моей родины и вовсе невозможно. С чего у вас такая реакция и почему вообще вас этот вопрос беспокоит?

Ответить

Roman Off

Алексис
0

Вы, скорее всего, ошиблись с адресатом.

Ответить

Антон

3

Не боятся, что голодный, нищий народ захватят склады с едой.

Ответить

Кирилл Виноградов

0

Москва 🚙 Беларусь 🛫 Турция 
❤️Натащя❤️

Ответить

Сергей Щукин

Кирилл
2

Ты сам турок что ли?
Или ты сутенёр и бизнес простаивает?
В чём смысл твоего коммента?

Ответить

Игорь Рачук

Сергей
3

Он сам Натащя!

Ответить

Кирилл Виноградов

Сергей
0

Сутенер? 😄

Ответить

Сергей Щукин

Кирилл
1

Ну хз - турок или сутенёр - это то, что пришло мне в голову, если исключить вариант в комменте ниже - о том, что вы сами Натащя. Решил всё-таки дать вам шанс 😆

Так в чём сакральный смысл-то?

Ответить

Кирилл Виноградов

Сергей
0

Я томат. Я вы, Сергей? 😄

Ответить

Sergei Timofeyev

Кирилл
1
Ответить

Сергей Ермилов

Кирилл
0

Говорят, что сейчас вылететь из Беларуси могут только те граждане России у кого есть ВНЖ в этой самой Беларуси.

Ответить

Алексис Второй

Сергей
1

Знаю «Наташу», которая полторы недели назад прошла маршрут Москва > Беларусь > Турция, а на днях назад. Были какие-то нюансы, но какие не знаю.

Ответить

Кирилл Виноградов

Алексис
0

"Прошла", я надеюсь это формально?)

Ответить

Кирилл Виноградов

Сергей
0

Понял, короче лавку прикроют, видимо...

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Илитный Иксперт

0

Можно будет выехать на удаленку на время второй волны короны

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Alexey Gavrilov

0

Будем неболеть вместе! Хорошо, что у славян генетическая устойчивость к вирусам.

Ответить

Сергей Щукин

–1

Я не понял, он министр Белоруссии?

Так почему он за Россию что-то объявляет?

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Кирилл Петровский

Сергей
0

серый кардинал

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Andrew Simon

Сергей
–1

Министр связи, министр здравоохранения... Министр Беларуси? Не слышал ))
А объявляет наверное потому что министр России не опускается до того чтобы своему плебсу объявлять подобные вещи, не? )

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Сергей Щукин

Andrew
–1

Про министра Белоруссии - смешно получилось)) 👍

Вторая часть лишняя имхо

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Andrew Simon

Сергей
0

Не смешно, а не грамотно.

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