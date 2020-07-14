Граница между странами закрыта для большинства россиян с середины марта.
- Россия готова открыть границы с Белоруссией в ближайшие дни, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, передают «РИА Новости».
- Головченко отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и «просят подождать официального решения».
- Россия частично закрыла границу с Белоруссией в середине марта из-за пандемии Covid-19. В начале апреля между Минском и Москвой перестали ходить поезда и летать самолеты, напоминает «Медуза».
- В июле белорусский туроператор Travel House заметил рост спроса со стороны россиян на путевки в Турцию и Египет с вылетом из Белоруссии. По его оценке, на россиян скоро будет приходиться около 40% перелетов из Белоруссии по основным туристическим направлениям.
- Сейчас выехать из России можно, в частности, при наличии второго гражданства или для ухода за родственниками, работы, учёбы, а также для лечения. Поэтому туроператоры бронируют для россиян места в белорусских санаториях, выяснило Bloomberg.
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Roman Off
Только Беларуси, а не Белоруссии
Roman TrifonovRoman
Про вашу священную войну даже статью в Вики написали.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
A. BigkkuzinRoman
я знаю вариант который устроит обе стороны: нужно писать "государство со столицей в Минске" вместо Белоруссия/Беларусь
Сергей ЩукинRoman
Спасибо, интересная статья. Особенно доставило мнение БЕЛОРУССКОГО языковеда о РУССКОМ языке:
"Что касается рекомендаций Института русского языка, то у нас в Беларуси свой ориентир — Институт языкознания имени Якуба Коласа. И в этом вопросе мы все придерживаемся совершенно определённой позиции: только Беларусь!"
То есть, у них там есть своё мнение о чужом языке? 🤔 это примерно, как если бы мы французам начали объяснять, что "бИстро" нужно произносить через Ы, а иначе они неправы и вообще уроды, а мы отказываемся это понимать 😆😆
Aleksey MurashkoСергей
За Беларусь усрусь? Вы из еврейско-белорусского гетта, что так топите за вновь придуманные языки?
Сергей ЩукинAleksey
Вы точно мне отвечаете?
Перечитайте мой коммент ещё раз
Roman OffСергей
Сколько же негатива, поправить изволили. И это было мнение РУССКОГО о РУССКОМ, дорогой гугловед. Просто нужно хоть немного уважать друг друга, а не делить на своих и чужих. Как хотят называться, так и называются. Полстраны ться и тся путают, но учат других, как свою страну правильно называть.
Иван ИвановRoman
Со своим самоваром на vc.by.
Roman OffИван
Попахивает национализмом. Не надо так, Вань
Алексис ВторойRoman
У вас комплексы или вы легко оскорбляетесь? Не могу сказать, что я толстокожий, но меня крайне трудно задеть словами, а представить, что я среагирую на неправильное написание наименования моей родины и вовсе невозможно. С чего у вас такая реакция и почему вообще вас этот вопрос беспокоит?
Roman OffАлексис
Вы, скорее всего, ошиблись с адресатом.
Антон
Не боятся, что голодный, нищий народ захватят склады с едой.
Кирилл Виноградов
Москва 🚙 Беларусь 🛫 Турция
❤️Натащя❤️
Сергей ЩукинКирилл
Ты сам турок что ли?
Или ты сутенёр и бизнес простаивает?
В чём смысл твоего коммента?
Игорь РачукСергей
Он сам Натащя!
Кирилл ВиноградовСергей
Сутенер? 😄
Сергей ЩукинКирилл
Ну хз - турок или сутенёр - это то, что пришло мне в голову, если исключить вариант в комменте ниже - о том, что вы сами Натащя. Решил всё-таки дать вам шанс 😆
Так в чём сакральный смысл-то?
Кирилл ВиноградовСергей
Я томат. Я вы, Сергей? 😄
Sergei TimofeyevКирилл
Сергей ЕрмиловКирилл
Говорят, что сейчас вылететь из Беларуси могут только те граждане России у кого есть ВНЖ в этой самой Беларуси.
Алексис ВторойСергей
Знаю «Наташу», которая полторы недели назад прошла маршрут Москва > Беларусь > Турция, а на днях назад. Были какие-то нюансы, но какие не знаю.
Кирилл ВиноградовАлексис
"Прошла", я надеюсь это формально?)
Кирилл ВиноградовСергей
Понял, короче лавку прикроют, видимо...
Илитный Иксперт
Можно будет выехать на удаленку на время второй волны короны
Alexey Gavrilov
Будем неболеть вместе! Хорошо, что у славян генетическая устойчивость к вирусам.
Сергей Щукин
Я не понял, он министр Белоруссии?
Так почему он за Россию что-то объявляет?
Кирилл ПетровскийСергей
серый кардинал
Andrew SimonСергей
Министр связи, министр здравоохранения... Министр Беларуси? Не слышал ))
А объявляет наверное потому что министр России не опускается до того чтобы своему плебсу объявлять подобные вещи, не? )
Сергей ЩукинAndrew
Про министра Белоруссии - смешно получилось)) 👍
Вторая часть лишняя имхо
Andrew SimonСергей
Не смешно, а не грамотно.