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Галина Мубаракшина
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Представители фитнес-индустрии попросили Путина помочь с открытием спортклубов из-за ужесточения требований в регионах Материал редакции

Местные власти ужесточают требования Роспотребнадзора, поэтому единственным регионом, где можно полноценно работать, остаётся Москва, утверждают они.

9 комментариев
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Свыше 5000 представителей федеральных и региональных сетей фитнес-клубов, а также фитнес-тренеров подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении полноценной работы компаний в регионах, пишут «Ведомости».

В числе подписантов — гендиректор сети World Class Николай Прянишников, владелец сети Alex Fitness Алексей Ковалёв и другие, указывает газета.

В конце мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов, но единственным регионом, где компании смогли полноценно возобновить работу, стала Москва, рассказала изданию президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

Остальные регионы ужесточают требования федерального ведомства настолько, что компании не могут открыться, подчеркнула она. В Санкт-Петербурге запрещена работа торговых центров, где расположены 25% клубов. До сих пор закрыты фитнес-клубы в 16 регионах — в их числе Архангельская, Вологодская, Нижегородская область и другие, отметила Киселева.

Сейчас ситуация в отрасли катастрофическая, утверждает президент АОФИ. Отрасль уже потеряла 20% игроков, почти треть персонала перешла на работу в другие сферы, а за время простоя компании потеряли свыше 50 млрд рублей — почти треть годового оборота, указывает Ольга Киселева. Если ситуация не изменится, к концу 2020 года от 70% отрасли «не останется и следа», считает она.

Представитель Роспотребнадзора рекомендовал участникам индустрии обращаться в федеральное ведомство, «если нет коммуникации в регионах», указывает газета.

В начале мая глава ведомства Анна Попова анонсировала план снятия ограничений, уточнив, что главы регионов и представители Роспотребнадзора смогут определять список разрешённых мероприятий самостоятельно, в частности, исходя из ситуации с Covid-19.

Фитнес-клубы Москвы смогли возобновить работу с 23 июня 2020 года. По данным АОФИ, открылись опрошенных 94% участников рынка, их оборот достиг 87% мартовского за день, подсчитали в «Эвотор», хотя трафик упал.

#новость #фитнес #снятиеограничений

Галина Мубаракшина
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9 комментариев
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Anton Ulianov

8

что значит "помочь с открытием"? надавить на местные власти чтобы они вопреки эпидемиологической обстановке дали разрешение и добавили еще немного тяжелобольных? или чтобы Путин запретил коронавирусу быть таким заразным?

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Yan Purvenes

Anton
4

Есть образно местные власти, которые подлизывают не очень удачно. Губя и так в принципе бизнес, который в регионах выживал до. Властям все равно. Они получают деньги из мск.

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Ильяс Гарифуллин

Anton
0

Может они имели в виду подать в отставку? Мне кажется это многим бы помогло :) 

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Alex Marvell

2

Да сейчас выяснится, что спортзалы не особо то и нужны. Я за время карантина накупил в спортмаге резины, скакалок  и прочих обручей, и как-то норм мне. Для инидивид. трень с вами тренер и так может встречаться, многие за время карантина занимались на улице, и даже приноровились через ZOOM. А при групповых занятиях один хрен не докричишься до тренера чтобы задать вопрос...

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Yan Purvenes

0

Надо не просить, а действовать как действовали на прошлой недели в одном или не скольких регионах. Персоналу клубов не помешает тоже выйти и высказать свою позицию, любыми средствам. Фактически на рынке труда .....

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Григорий Догонин

0

Путин-то поможет!

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Андрей Чуринов

0

В Казани работают уже больше месяцаа

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Кирилл Вечкасов

Андрей
0

Казань то, это же вся Россия...

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Ильяс Гарифуллин

Кирилл
0

Казань это же вообще не Россия, там не государствообразующий народ проживает.

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