Местные власти ужесточают требования Роспотребнадзора, поэтому единственным регионом, где можно полноценно работать, остаётся Москва, утверждают они.

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Свыше 5000 представителей федеральных и региональных сетей фитнес-клубов, а также фитнес-тренеров подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в восстановлении полноценной работы компаний в регионах, пишут «Ведомости».

В числе подписантов — гендиректор сети World Class Николай Прянишников, владелец сети Alex Fitness Алексей Ковалёв и другие, указывает газета.

В конце мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов, но единственным регионом, где компании смогли полноценно возобновить работу, стала Москва, рассказала изданию президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

Остальные регионы ужесточают требования федерального ведомства настолько, что компании не могут открыться, подчеркнула она. В Санкт-Петербурге запрещена работа торговых центров, где расположены 25% клубов. До сих пор закрыты фитнес-клубы в 16 регионах — в их числе Архангельская, Вологодская, Нижегородская область и другие, отметила Киселева.

Сейчас ситуация в отрасли катастрофическая, утверждает президент АОФИ. Отрасль уже потеряла 20% игроков, почти треть персонала перешла на работу в другие сферы, а за время простоя компании потеряли свыше 50 млрд рублей — почти треть годового оборота, указывает Ольга Киселева. Если ситуация не изменится, к концу 2020 года от 70% отрасли «не останется и следа», считает она.

Представитель Роспотребнадзора рекомендовал участникам индустрии обращаться в федеральное ведомство, «если нет коммуникации в регионах», указывает газета.

В начале мая глава ведомства Анна Попова анонсировала план снятия ограничений, уточнив, что главы регионов и представители Роспотребнадзора смогут определять список разрешённых мероприятий самостоятельно, в частности, исходя из ситуации с Covid-19.