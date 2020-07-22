Список регионов уже есть, но премьер его не назвал.
- Туристы, которые до конца 2020 года будут отдыхать в некоторых регионах России, получат компенсации в размере 5-15 тысяч рублей в зависимости от тура. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
- Список регионов уже определил Ростуризм, добавил Мишустин. Как получить выплату, он не уточнил.
- Правительство решило дополнительно выделить на эти цели и поддержку внутреннего туризма 15 млрд рублей.
- Россия закрыла границы из-за пандемии Covid-19 в конце марта 2020 года. Сейчас выезжать за рубеж могут россияне для ухода за родственниками, на работу, учёбу, а также некоторые другие категории граждан.
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Руслан Агаев
Что они будут компенсировать? Билеты? Туры?
Чем то напоминает схему отмыва денег
Help lawyerРуслан
Или поддержку без поддержки. Типа вот в этих двух отелях с наценкой 300% мы вам дадим компенсацию, а в остальных звиняйте.
Руслан АгаевHelp
Так сумма то не малая, очень много людей могло бы воспользоваться поездкой с «скидкой» от правительства. Только что то мне подсказывает что эта скидка не дойдёт до людей, они даже не говорят куда и как этим пользоваться, август уже на носу, лето почти закончилось🤯 такое должны заранее планировать
Денис ДемидовРуслан
Здравое бизнес решение, вложить денег, чтобы развить что-то и потом с многократной прибылью вернуть налогами.
Конкурировать в лоб русским курортам с иностранными практически нереально, мало того, что в условной Турции курортный сезон в два раза длиннее, так там еще зарплаты по стране ниже.
Vladislav SДенис
Я прочитал, что у них средняя ЗП 2900 лир - 30000 рублей. А это знаете ли, выше ЗП среднего класса в России почти в два раза.
Александр КучеряевVladislav
Я думаю что эта средняя зарплата в Турции посчитана также как у нас, так что стоит ориентироваться хотя бы на цифры в 2 раза меньше.
К примеру все говорят о том что зарплата разработчика с опытом в кремниевой 5-6, но в реальности офферы у всех 3-4.
SenderoАлександр
Что это за разработчик с опытом в Кремниевой Долине с зарплатой уборщицы?
SenderoАлександр
3-4 тысячи долларов в Сан-Франциско эквивалентны 72-96 тысячам рублей в Москве. Junior / low middle в веб-разработке
АлександрSendero
Русский
SenderoАлексан…
Найму пакистанского разработчика с опытом в ставропольский офис - оклад 10 тысяч рублей в месяц. За продуктивную работу возможны премии до 30% от оклада.
Олча АртнаАлександр
3-4K долларов зарабатывают в Москве миддлы и сеньоры. Явно там столько рубить не могут.
Карфаген должен быть разрушенVladislav
Вообще, среднюю росстат посчитал в 51к в РФ.
Но медиана в регионах в пределах 25-30
Денис ДемидовVladislav
У нас так то средняя зарплата 48 т.р. )))
Я по Турции много где был, хорошо живет Турция в районе Стамбула и курортов, остальные в глубокой жопе, даже по сравнению с нами.
Карфаген должен быть разрушенVladislav
Тут еще хз, кому верить. Вот тут про медиану пишут - 80к / месяц
http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=221&loctype=1
Vladislav SКарфаген
ой, тут где то в недавней новости джуны ныли, что зп больше 50 не найти) Надо бы опрос запилить уже на vc, чтобы люди указали среднюю зарплату своего окружения
KeleriusVladisl…
Давайте. Только чур МоскваПитер в отдельный хаб
Кирилл СтенцовДенис
Конкурировать - Вы имеете ввиду это ол-инклюзив не доползая до моря из-за переедания?
Не все же предпочитают гостишки.
Денис ДемидовКирилл
Зато почти все предпочитают теплое время года. Толи квартира для сдачи востребована 2-3 месяца, то ли полгода, тогда как расходы на нее все 12 мес.
Кирилл СтенцовДенис
Почему 2-3 мес?
Намного больше
Руслан АгаевДенис
Если эта «акция» будет не просто словами и не отмывом денег, то это хорошо, но на данный момент информации и механизма как этим пользоваться нет.
Конкурент Турции у нас Крым в ближайшем(дальнем) будущем когда в него вольют достаточно денег.
Sergei TimofeyevРуслан
Там людей в сервисе надо муштровать, а не деньги вливать
Денис ДемидовSergei
Чтобы муштровать, нужно много платить, чтобы из желающих на место очередь была, в противном случае, свалят туда, где либо платят за мурштру (как в армии), либо работа не бей лежачего.
Sergei TimofeyevДенис
Не обязательно. Рынок там перегрет
Денис ДемидовSergei
Обязательно. Люди не рабы, будешь муштровать и не платить, тупо свалят.
Никакого перегрева там нет, есть просто поток в несколько месяцев и полный ноль остальное время года.
Sergei TimofeyevДенис
Куда они свалят? На материк?
Денис ДемидовSergei
Ты думаешь, что там другой работы нет? Уверен?
К тому же, много туда приезжает на сезон поработать, не будешь платить и будешь муштровать, не будут приезжать, а местных на всех не хватит.
Sergei TimofeyevДенис
Думаю, что в целом там нет никакой работы, которая хоть как-то нормально оплачивается. Поэтому многие сдают свои домики приезжим, чтобы хоть как-то дожить до следующего сезона.
Денис ДемидовSergei
Ты про отрасль ничего не знаешь, говорю тебе, там людей не хватает, большая часть людей приезжает туда из вне на подработку.
Денис ДемидовРуслан
Заявлено же, что дотация будет людям перечисляться, как вы тут отмыв представляете? Если бы своим компаниям, то это другое дело, 100% коррупция.
Vladislav SРуслан
сейчас алишерка и другие нукеры хана подсуетятся и оседлают этот поток денег
Сергей МихельсонРуслан
В любой непонятной ситуации говори про отмыв денег. Возразить ни у кого не получится, да и выглядеть будешь умным, так как в отмыве мало кто понимает.
Help lawyer
А моральный вред будут компенсировать?
Alex MarvellHelp
Моральный вред за компенсацию морального вреда в 15,000 руб.)))
Вася ПражкинHelp
В некоторых регионах неплохо бы и физический вред здоровью компенсировать.
Олег Кравченко
Кэшбэк по русски 😅
Help lawyerОлег
Еще, небось, не живыми деньгами, а е-баллами выдадут, через 3 года
Андрей СмеховHelp
Да, каждому россиянину по е-баллу от государства - это очень правдоподобно
Олег КравченкоHelp
А если не поедешь - штраф
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Vladislav S
Колыма вошла в список?
Злой ПолушубокVladislav
Чечня.
Комментарий удален
Sergey Gulbin
По-моему, если отбросить предрассудки, весьма интересная мера, может в итоге положительно повлиять на экономику регионов. Почти уверен, что компенсации будут давать за непопулярные регионы, и это правильно. Понятно, что с пляжным отдыхом у нас провал, но есть куча других вариантов - походы, рыбалка, экотуризм итд, хотя там тоже есть проблемы, надо к этому с пониманием отнестись, когда-нибудь и у нас будет сервис.
Gleb Kereytov
Ага, пока это примут, сезон кончится, выплачивать будет некому, но правительство молодцы - поддержали россиян щедростью 😀😀
Руслан АгаевGleb
В конце августа ещё бы придумали 🤯
Комментарий удален
almaz almazov
наверное как обычно. наобещают, а механизм выплат еще не продумали.
Алексей Дымовalmaz
Механизм выплаты - тот же, что и в случае с детьми
Комментарий удален
Артур ЯзгаровАртур
Минусы без комментов, это так предсказуемо)
АлександрАртур
Люди не виноваты, что государство за 20 лет сформировало к себе такое отношение.
Алексей ДымовАлександр
Государство состоит из тех же людей. Оно не виновато, что народ такой
Станислав Жуков
В лагерь со скидкой
Sergei TimofeyevСтанислав
Стройотряд
Станислав ЖуковSergei
Нквд вожатый
Анна Григорьева
Как же все прозрачно ))
Sergei TimofeyevАнна
Пообещал, но не дал.
Комментарий удален
Кирилл Виноградов
В простонародье это называется откаты
Комментарий удален
Васечкин Антон
Интересно, а подтверждать расходы как? Я должен тур покупать? Или я могу сам поехать туда и мне компенсируют потом затраты? Не понятно.
И регионы будут наверное в районах крайнего севера?)
va looВасечкин
билеты, например. было бы неплохо )
хотя в случае ДВ, эти 15т.р. не компенсируют даже билет на 1 человека в 1 сторону до Москвы )
Help lawyerva
А как тогда определить что вы отдыхали, может вы челночник или в командировку гоняли? Будут фотки требовать?)
Кирилл ВиноградовHelp
Для компенсации отправьте фото где вы катаетесь на банане через портал гос услуги
Help lawyerКирилл
На банане только через этот портал и кататься)
Василий ЛейтманКирилл
будет шквал сайтов, автоматически генерирующих дипфейки граждан, катающихся на бананах, а в фотомастерских города будет создана зона для симуляции катания на банане)
va looHelp
интересный вопрос
мб справка с места работы об отпуске + билеты в этот период.
хотя есть подозрения, что будут компенсировать какие-то именно путевки в ссаные санатории в местах не пригодных для жизни
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Help lawyerАртур
Сообщение удалено
Вася ПражкинВасечкин
В статье же написано:
в зависимости от тура
Скорей всего определят список турфирм и туров, по которым будет компенсация. Понятно, что регионы будут те, в которые народ плохо едет.
Вера Гагарина
Чтобы получить 5 000 рублей, нужно будет собрать 5 000 справок :)
Артур ЯзгаровВера
Да именно так пособия получали, еще подписи енотов нужны
Sergei TimofeyevАртур
И совы, если поймаете.
Святослав Гусев
Сочи или Адлер, Красную Поляну в списках ждать я так понимаю нет смысла?)
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Денис Платонов
«Отмечается, что расчет и начисление денежных средств будут совершаться на карту «Мир». Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо выполнить несколько условий. Срок бронирования должен быть более пяти ночей, а стоимость услуги — больше 25 тысяч рублей.» - Федеральное агентство новостей
Руслан АгаевДенис
В любой регион?
Илья Лебедев
A. BigkkuzinИлья
Вера Гагарина
Cписок регионов уже есть, но премьер его не назвал.
Сибирь — отличное место для путешествий
Pelifosoff
Это компенсация за моральный ущерб от путешествия по России.
Sendero
Вспомните программу "Первый автомобиль" / "Семейный автомобиль"
На словах скидка 10/25%, а на деле банки научились забирать эту скидку через страхование жизни, работы, автомобиля. Без автокредита скидку не дадут!
То же и здесь будет.
Олег ИвахновSendero
На словах скидка 10/25%, а на деле банки научились забирать эту скидку через страхование жизни, работы, автомобиля. Без автокредита скидку не дадут!
Все вам дадут просто без страховок вам процентную ставку дадут другую.
SenderoОлег
А какая разница, как мою скидку заберут. Что процентами, что страховками. Я не могу принести 900 тысяч наличными и забрать машину за миллион.
Можно взять автокредит на 1 день, отказаться от страховок в период охлаждения, но это обходной полупрозрачный путь, связанный с дополнительными телодвижениями. Который не подходит тем, у кого нет подтверждаемого дохода, плохая кредитная история, или по убеждениям человек кредитами не пользуется.
Nikita Anisimov
Антон
"Список есть, но вам его я не скажу".
Игрок
Чёткая страна, как инвалидам или пенсионерам дать денег, так хер, как турикам так сразу. Какие же мерзкие люди сидят в правительстве.
Александр ЯкунинИгрок
Ты ведь понимаешь что они и туристам давать не обязаны были да?
Andrey Gerashchenko
Походу направления будут Мыс Шмидта, Анадырь, Магадан.
Ох уж эти акции/компенсации
Путишествую на машине, живем у частников видимо это 100%. ге компенсируемый отдых, а брать тур в савок желания нет никакого.
Надо заботу проявлять о своих вот и придумали такой лид магнит, что бы для своих народу нагнать
SenderoAndrey
Я бы слетал в Анадырь)
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