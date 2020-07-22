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Татьяна Боброва
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Михаил Мишустин объявил о компенсациях до 15 тысяч рублей туристам при отдыхе в некоторых регионах России Материал редакции

Список регионов уже есть, но премьер его не назвал.

  • Туристы, которые до конца 2020 года будут отдыхать в некоторых регионах России, получат компенсации в размере 5-15 тысяч рублей в зависимости от тура. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
  • Список регионов уже определил Ростуризм, добавил Мишустин. Как получить выплату, он не уточнил.
  • Правительство решило дополнительно выделить на эти цели и поддержку внутреннего туризма 15 млрд рублей.
  • Россия закрыла границы из-за пандемии Covid-19 в конце марта 2020 года. Сейчас выезжать за рубеж могут россияне для ухода за родственниками, на работу, учёбу, а также некоторые другие категории граждан.

#новость #туризм

Татьяна Боброва
+42 226
7
15
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82 комментария
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Руслан Агаев

11

Что они будут компенсировать? Билеты? Туры?
Чем то напоминает схему отмыва денег

Ответить

Help lawyer

Руслан
12

Или поддержку без поддержки. Типа вот в этих двух отелях с наценкой 300% мы вам дадим компенсацию, а в остальных звиняйте.

Ответить

Руслан Агаев

Help
1

Так сумма то не малая, очень много людей могло бы воспользоваться поездкой с «скидкой» от правительства. Только что то мне подсказывает что эта скидка не дойдёт до людей, они даже не говорят куда и как этим пользоваться, август уже на носу, лето почти закончилось🤯 такое должны заранее планировать

Ответить

Денис Демидов

Руслан
3

Здравое бизнес решение, вложить денег, чтобы развить что-то и потом с многократной прибылью вернуть налогами.
Конкурировать в лоб русским курортам с иностранными практически нереально, мало того, что в условной Турции курортный сезон в два раза длиннее, так там еще зарплаты по стране ниже.

Ответить

Vladislav S

Денис
4

Я прочитал, что у них средняя ЗП 2900 лир - 30000 рублей. А это знаете ли, выше ЗП среднего класса в России почти в два раза. 

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Александр Кучеряев

Vladislav
1

Я думаю что эта средняя зарплата в Турции посчитана также как у нас, так что стоит ориентироваться хотя бы на цифры в 2 раза меньше.
К примеру все говорят о том что зарплата разработчика с опытом в кремниевой 5-6, но в реальности офферы у всех 3-4.

Ответить

Sendero

Александр
0

Что это за разработчик с опытом в Кремниевой Долине с зарплатой уборщицы?

Ответить

Sendero

Александр
0

3-4 тысячи долларов в Сан-Франциско эквивалентны 72-96 тысячам рублей в Москве. Junior / low middle в веб-разработке

Ответить

Александр

Sendero
0

Русский

Ответить

Sendero

Алексан…
0

Найму пакистанского разработчика с опытом в ставропольский офис - оклад 10 тысяч рублей в месяц. За продуктивную работу возможны премии до 30% от оклада.

Ответить

Олча Артна

Александр
0

3-4K долларов зарабатывают в Москве миддлы и сеньоры. Явно там столько рубить не могут.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Vladislav
1

Вообще, среднюю росстат посчитал в 51к в РФ.
Но медиана в регионах в пределах 25-30

Ответить

Денис Демидов

Vladislav
1

У нас так то средняя зарплата 48 т.р. )))
Я по Турции много где был, хорошо живет Турция в районе Стамбула и курортов, остальные в глубокой жопе, даже по сравнению с нами.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Vladislav
0

Тут еще хз, кому верить. Вот тут про медиану пишут - 80к / месяц
http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=221&loctype=1

Ответить

Vladislav S

Карфаген
1

ой, тут где то в недавней новости джуны ныли, что зп больше 50 не найти) Надо бы опрос запилить уже на vc, чтобы люди указали среднюю зарплату своего окружения

Ответить

Kelerius

Vladisl…
3

Давайте. Только чур МоскваПитер в отдельный хаб

Ответить

Кирилл Стенцов

Денис
0

Конкурировать - Вы имеете ввиду это ол-инклюзив не доползая до моря из-за переедания?
Не все же предпочитают гостишки.

Ответить

Денис Демидов

Кирилл
1

Зато почти все предпочитают теплое время года. Толи квартира для сдачи востребована 2-3 месяца, то ли полгода, тогда как расходы на нее все 12 мес.

Ответить

Кирилл Стенцов

Денис
0

Почему 2-3 мес?
Намного больше

Ответить

Руслан Агаев

Денис
0

Если эта «акция» будет не просто словами и не отмывом денег, то это хорошо, но на данный момент информации и механизма как этим пользоваться нет.
Конкурент Турции у нас Крым в ближайшем(дальнем) будущем когда в него вольют достаточно денег.

Ответить

Sergei Timofeyev

Руслан
0

Там людей в сервисе надо муштровать, а не деньги вливать 

Ответить

Денис Демидов

Sergei
0

Чтобы муштровать, нужно много платить, чтобы из желающих на место очередь была, в противном случае, свалят туда, где либо платят за мурштру (как в армии), либо работа не бей лежачего.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
0

Не обязательно. Рынок там перегрет

Ответить

Денис Демидов

Sergei
1

Обязательно. Люди не рабы, будешь муштровать и не платить, тупо свалят.
Никакого перегрева там нет, есть просто поток в несколько месяцев и полный ноль остальное время года.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
0

Куда они свалят? На материк? 

Ответить

Денис Демидов

Sergei
0

Ты думаешь, что там другой работы нет? Уверен?
К тому же, много туда приезжает на сезон поработать, не будешь платить и будешь муштровать, не будут приезжать, а местных на всех не хватит.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
0

Думаю, что в целом там нет никакой работы, которая хоть как-то нормально оплачивается. Поэтому многие сдают свои домики приезжим, чтобы хоть как-то дожить до следующего сезона.

Ответить

Денис Демидов

Sergei
0

Ты про отрасль ничего не знаешь, говорю тебе, там людей не хватает, большая часть людей приезжает туда из вне на подработку.

Ответить

Денис Демидов

Руслан
0

Заявлено же, что дотация будет людям перечисляться, как вы тут отмыв представляете? Если бы своим компаниям, то это другое дело, 100% коррупция.

Ответить

Vladislav S

Руслан
2

сейчас алишерка и другие нукеры хана подсуетятся  и оседлают этот поток денег

Ответить

Сергей Михельсон

Руслан
0

В любой непонятной ситуации говори про отмыв денег. Возразить ни у кого не получится, да и выглядеть будешь умным, так как в отмыве мало кто понимает. 

Ответить

Help lawyer

9

А моральный вред будут компенсировать?

Ответить

Alex Marvell

Help
0

Моральный вред за компенсацию морального вреда в 15,000 руб.)))

Ответить

Вася Пражкин

Help
0

В некоторых регионах неплохо бы и физический вред здоровью компенсировать.

Ответить

Олег Кравченко

3

Кэшбэк по русски 😅

Ответить

Help lawyer

Олег
10

Еще, небось, не живыми деньгами, а е-баллами выдадут, через 3 года

Ответить

Андрей Смехов

Help
10

Да, каждому россиянину по е-баллу от государства - это очень правдоподобно

Ответить

Олег Кравченко

Help
2

А если не поедешь - штраф

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Vladislav S

4

Колыма вошла в список? 

Ответить

Злой Полушубок

Vladislav
0

Чечня.

Ответить

Комментарий удален

Sergey Gulbin

4

По-моему, если отбросить предрассудки, весьма интересная мера, может в итоге положительно повлиять на экономику регионов. Почти уверен, что компенсации будут давать за непопулярные регионы, и это правильно. Понятно, что с пляжным отдыхом у нас провал, но есть куча других вариантов - походы, рыбалка, экотуризм итд, хотя там тоже есть проблемы, надо к этому с пониманием отнестись, когда-нибудь и у нас будет сервис.

Ответить

Gleb Kereytov

3

Ага, пока это примут, сезон кончится, выплачивать будет некому, но правительство молодцы - поддержали россиян щедростью 😀😀

Ответить

Руслан Агаев

Gleb
0

В конце августа ещё бы придумали 🤯

Ответить

Комментарий удален

almaz almazov

2

наверное как обычно. наобещают, а механизм выплат еще не продумали.

Ответить

Алексей Дымов

almaz
0

Механизм выплаты - тот же, что и в случае с детьми

Ответить

Комментарий удален

Артур Язгаров

Артур
0

Минусы без комментов, это так предсказуемо)

Ответить

Александр

Артур
0

Люди не виноваты, что государство за 20 лет сформировало к себе такое отношение.

Ответить

Алексей Дымов

Александр
0

Государство состоит из тех же людей. Оно не виновато, что народ такой

Ответить

Станислав Жуков

1

В лагерь со скидкой

Ответить

Sergei Timofeyev

Станислав
0

Стройотряд

Ответить

Станислав Жуков

Sergei
1

Нквд вожатый

Ответить

Анна Григорьева

1

Как же все прозрачно ))

Ответить

Sergei Timofeyev

Анна
0

Пообещал, но не дал. 

Ответить

Комментарий удален

Кирилл Виноградов

1

В простонародье это называется откаты

Ответить

Комментарий удален

Васечкин Антон

0

Интересно, а подтверждать расходы как? Я должен тур покупать? Или я могу сам поехать туда и мне компенсируют потом затраты? Не понятно.
И регионы будут наверное в районах крайнего севера?)

Ответить

va loo

Васечкин
1

билеты, например. было бы неплохо )
хотя в случае ДВ, эти 15т.р. не компенсируют даже билет на 1 человека в 1 сторону до Москвы )

Ответить

Help lawyer

va
1

А как тогда определить что вы отдыхали, может вы челночник или в командировку гоняли? Будут фотки требовать?)

Ответить

Кирилл Виноградов

Help
10

Для компенсации отправьте фото где вы катаетесь на банане через портал гос услуги

Ответить

Help lawyer

Кирилл
1

На банане только через этот портал и кататься)

Ответить

Василий Лейтман

Кирилл
0

будет шквал сайтов, автоматически генерирующих дипфейки граждан, катающихся на бананах, а в фотомастерских города будет создана зона для симуляции катания на банане)

Ответить

va loo

Help
1

интересный вопрос
мб справка с места работы об отпуске + билеты в этот период.
хотя есть подозрения, что будут компенсировать какие-то именно путевки в ссаные санатории в местах не пригодных для жизни

Ответить

Комментарий удален

Help lawyer

Артур
0

Сообщение удалено

Ответить

Вася Пражкин

Васечкин
0

В статье же написано:
 в зависимости от тура

Скорей всего определят список турфирм и туров, по которым будет компенсация. Понятно, что регионы будут те, в которые народ плохо едет.

Ответить

Вера Гагарина

0

Чтобы получить 5 000 рублей, нужно будет собрать 5 000 справок :)

Ответить

Артур Язгаров

Вера
1

Да именно так пособия получали, еще подписи енотов нужны

Ответить

Sergei Timofeyev

Артур
0

И совы, если поймаете. 

Ответить

Святослав Гусев

0

Сочи или Адлер, Красную Поляну в списках ждать я так понимаю нет смысла?)

Ответить

Комментарий удален

Денис Платонов

0

«Отмечается, что расчет и начисление денежных средств будут совершаться на карту «Мир». Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо выполнить несколько условий. Срок бронирования должен быть более пяти ночей, а стоимость услуги — больше 25 тысяч рублей.» - Федеральное агентство новостей

Ответить

Руслан Агаев

Денис
0

В любой регион?

Ответить

Илья Лебедев

0
Ответить

A. Bigkkuzin

Илья
0
Ответить

Вера Гагарина

0

Cписок регионов уже есть, но премьер его не назвал.

Сибирь — отличное место для путешествий

Ответить

Pelifosoff

0

Это компенсация за моральный ущерб от путешествия по России.

Ответить

Sendero

0

Вспомните программу "Первый автомобиль" / "Семейный автомобиль"
На словах скидка 10/25%, а на деле банки научились забирать эту скидку через страхование жизни, работы, автомобиля. Без автокредита скидку не дадут!
То же и здесь будет.

Ответить

Олег Ивахнов

Sendero
0

 На словах скидка 10/25%, а на деле банки научились забирать эту скидку через страхование жизни, работы, автомобиля. Без автокредита скидку не дадут!

Все вам дадут просто без страховок вам процентную ставку дадут другую. 

Ответить

Sendero

Олег
0

А какая разница, как мою скидку заберут. Что процентами, что страховками. Я не могу принести 900 тысяч наличными и забрать машину за миллион.
Можно взять автокредит на 1 день, отказаться от страховок в период охлаждения, но это обходной полупрозрачный путь, связанный с дополнительными телодвижениями. Который не подходит тем, у кого нет подтверждаемого дохода, плохая кредитная история, или по убеждениям человек кредитами не пользуется.

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Nikita Anisimov

0
Ответить

Антон

0

"Список есть, но вам его я не скажу".

Ответить

Игрок

0

Чёткая страна, как инвалидам или пенсионерам дать денег, так хер, как турикам так сразу. Какие же мерзкие люди сидят в правительстве.

Ответить

Александр Якунин

Игрок
0

Ты ведь понимаешь что они и туристам давать не обязаны были да?

Ответить

Andrey Gerashchenko

0

Походу направления будут Мыс Шмидта, Анадырь, Магадан.
Ох уж эти акции/компенсации
Путишествую на машине, живем у частников видимо это 100%. ге компенсируемый отдых, а брать тур в савок желания нет никакого.
Надо заботу проявлять о своих вот и придумали такой лид магнит, что бы для своих народу нагнать

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Sendero

Andrey
0

Я бы слетал в Анадырь)

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