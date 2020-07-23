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Галина Мубаракшина
296

Lego показала новый конструктор — рояль из 3662 деталей, который «играет» при подключении к смартфону Материал редакции

Конструктор поступит в продажу в августе и будет стоить 29 999 рублей.

5 комментариев
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Lego анонсировала новый конструктор для взрослой аудитории — рояль из 3662 деталей. В комплекте продаётся стул для пианиста с регулируемой высотой сидения.

Lego

В конструкторе воспроизведены сложные элементы музыкального инструмента, рассказали vc.ru в компании. Например, похожие на оригинал съёмная клавиатура с 25 клавишами, верхняя крышка, молоточки рояля.

В рояле устанавливается специальный мотор на батарейках. Если подключить его к смартфону с приложением Lego Powered Up, инструмент сможет воспроизводить игру на инструменте, но музыка будет звучать из смартфона.

Конструктор поступит в продажу в августе 2020 года. В России он будет стоить 29 999 рублей, уточнили в компании.

Lego

#lego #новость

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Сергей Ковалев

3

интересно, какой возраст на упаковке)
29+ и 2 высших образования?)

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Евгений Делюкин

Сергей
1

У них новая «взрослая» линейка с пометкой 18+

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Кирилл Алексушин

1

Можно будет ребенка занять сбором рояля из 3662 деталей года на 3

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Sergey Snegirev

0

"Стартапы и бизнес", говорите?

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KSA

0

 Если подключить его к смартфону с приложением Lego Powered Up, инструмент сможет воспроизводить игру на инструменте, но музыка будет звучать из смартфона.

Кругом наеать норовят. Из 3662 деталей могли бы и настоящий рояль сделать

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