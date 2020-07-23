Lego показала новый конструктор…

Конструктор поступит в продажу в августе и будет стоить 29 999 рублей.

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Lego анонсировала новый конструктор для взрослой аудитории — рояль из 3662 деталей. В комплекте продаётся стул для пианиста с регулируемой высотой сидения.

Lego

В конструкторе воспроизведены сложные элементы музыкального инструмента, рассказали vc.ru в компании. Например, похожие на оригинал съёмная клавиатура с 25 клавишами, верхняя крышка, молоточки рояля.

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В рояле устанавливается специальный мотор на батарейках. Если подключить его к смартфону с приложением Lego Powered Up, инструмент сможет воспроизводить игру на инструменте, но музыка будет звучать из смартфона.

Конструктор поступит в продажу в августе 2020 года. В России он будет стоить 29 999 рублей, уточнили в компании.