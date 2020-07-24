Пока из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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Россия с 1 августа 2020 года возобновит авиасообщение с другими странами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. На первом этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сначала полеты возобновятся с тремя странами: Великобританией (Лондон), Турцией (с 1 августа — Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзанией (Занзибар). Россия ведёт переговоры о возобновлении международного сообщения ещё примерно с 30 странами.

Она напомнила, что Россия возобновляет полёты в страны, которые соответствуют некольким критериям: заболеваемость Covid-19 не превышает 40 человек на 100 тысяч в течение 14 дней, среднесуточный прирост заболевших — не более 1%, коэффициент распространения коронавируса в течение недели — не более 1.

Росавиация уведомит российские авиакомпании о начале полётов, чтобы они смогли начать продажи билетов.

Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии с 27 марта. Разрешение на перевозки пассажиров уже получили «Аэрофлот» и S7: они перевозят только тех пассажиров, которым разрешено летать в другие страны, подчёркивали в компаниях.