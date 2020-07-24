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Татьяна Боброва
13 045

Россия с 1 августа возобновит международные полёты — сначала в Великобританию, Турцию и Танзанию Материал редакции

Пока из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

76 комментариев
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Россия с 1 августа 2020 года возобновит авиасообщение с другими странами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. На первом этапе рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сначала полеты возобновятся с тремя странами: Великобританией (Лондон), Турцией (с 1 августа — Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзанией (Занзибар). Россия ведёт переговоры о возобновлении международного сообщения ещё примерно с 30 странами.

Она напомнила, что Россия возобновляет полёты в страны, которые соответствуют некольким критериям: заболеваемость Covid-19 не превышает 40 человек на 100 тысяч в течение 14 дней, среднесуточный прирост заболевших — не более 1%, коэффициент распространения коронавируса в течение недели — не более 1.

Росавиация уведомит российские авиакомпании о начале полётов, чтобы они смогли начать продажи билетов.

Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии с 27 марта. Разрешение на перевозки пассажиров уже получили «Аэрофлот» и S7: они перевозят только тех пассажиров, которым разрешено летать в другие страны, подчёркивали в компаниях.

Обновлено в 15:20. «Аэрофлот» сообщил о возобновлении полётов в Лондон и Стамбул с 1 августа.

#новость #авиаперелёты #снятиеограничений

Татьяна Боброва
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76 комментариев
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Sergey Nikitin

69

Да, рейс в Танзанию всегда был системообразующим для авиабизнеса в РФ: сотни чартеров, тысячи туристов...

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Злой Полушубок

Sergey
8

Самое веселое, что с Танзанией у России не было прямого авиасообщения.

Еще есть кстати наши старые друзья Вануату и Науру, надо бы и туда разрешить.

Ответить

Балкон.ру

Злой
7

Вся ванувата влезет в один самолёт.

Ответить

Elena Zashibina

Злой
0

Было. Чартерные рейсы туда Пегас Туристик ставил несколько раз.

Ответить

Алексей Никитенко

Sergey
0

Это вместо Грузии.

Ответить

Вася Пражкин

63

А другие страны возобновят авиасообщение с Россией?

Ответить

Andrew Simon

Вася
22

Да какая разница, до Британии сможете долететь, а оттуда уже можно добраться до выбранной для эмиграции страны.

Ответить

Вася Пражкин

Andrew
3

Только есть маленький нюанс - придется отсидеть 2 недели на самоизоляции по прилету во многие европейские страны.

Ответить

Andrew Simon

Вася
4

Есть сомнения, что это кого-то остановит ))))

Ответить

Pedro Gurin

Вася
3

Зачем плюсуете этот коммент? Вам что так легче уходить от реальности?

Откройте Flightradar, посмотрите сколько сейчас рейсов из Москвы заграницу и наоборот.
Зайдите на Skyscanner или какой либо другой агрегатор - выберете интересующее вас направление на ближайшие даты, например, Москва - Нью-Йорк.
Вас, наверное, удивит, но авиасообщение внешнего мира с Россией есть и было до сегодняшнего дня.
А если большинство сидит дома - это совсем не значит, что самолеты из других стран не летают в РФ.

Ответить

Anatoly Ivanov

Pedro
1

Больше проблема сейчас получить визу. 

Ответить

Траст Инжиниринг

Anatoly
0

Сообщение удалено

Ответить

Борис Юрьевич

37

Великобритания - понятно, семью и детей увидеть.
Турция - средний класс порадовать, силовиков всяких.
А Танзания-то тут каким боком? 🤔

Ответить

Вася Пражкин

Борис
13

А в Танзании на Занзибаре - просто хорошо. Ну и кто-то может хочет детей увидеть, черненьких, а кто-то точно порадует местых силовиков.

Ответить

Денис Борисович

Борис
5

Танзания в замен Мальдивам, Малайзии, ОАЭ и тд.)

Ответить

Artemy

Борис
1

Увидеть Танзана!

Ответить

Artem Nedorezov

Борис
1

Ловкий ход Ростуризма и Танзан-туризма (или как у них называется это ведомство), чтобы увеличить поток туристов!

Ответить

Сергей Ермилов

Artem
0

Танзуризм какой-то

Ответить

Irek Khasyanov

7

А другие страны возобновят авиасообщение с Россией?

Ответить

Arthur Niazyan

Irek
10

Страны, которые готовы открыть границы для туристов из России, являются Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

Ответить

Сергей Ермилов

Arthur
9

В вашем кроссворде есть одно совпадение - Турция.

Ответить

Sanya Radostev

7

хз что тут происходит, но на всякий спрошу:
А другие страны возобновят авиасообщение с Россией?

Ответить

Георгий Беглорян

7

Кстати, из Хабаровска рейсы вообще никогда не возобновят. 
Только в Москву, в Лефортово.  

Ответить

Ilya Brin

6

Улётная новость!

Ответить

Александр Николаевич Кудин

4

Я такие новости с марта читаю, ждем 1е августа...

Ответить

Yaroslav Shulga

2

Еще б Тай открыли... Но там вроде как сам Тай не сильно хочет...

Ответить

Igor Oleynick

1

Почему Ростов-на-Дону, а не Екатеринбург или Новосибирск, например?

Ответить

Vadim Bassauer

Igor
4

Потому что в Новосибирске S7 А спасать надо Аэрофлот и Победу

Ответить

Sergey Nikitin

Vadim
2

Уральские Авиалинии тоже сами выплывут ;)

Ответить

Георгий Беглорян

Igor
1

Скажи еще, из Хабаровска. 

Ответить

Evgeny Dorozhkin

Igor
0

Видимо, Россия заканчивается после Урала...ничего удивительного, к сожалению

Ответить

Sergey Nikitin

Igor
0

Потому что отдыхать в Танзании хотят только те, кто живет в названных городах, "подумали сверху"

Ответить

Maxim Bugaev

Igor
0

потому что "куда" = Танзания, а не Египет ))

Ответить

John Rickman

Igor
–1

А почему бы и нет?

Ответить

Michael Shultz

2

С первыми двумя все понятно. Турция - для дешевых чартеров, Великобритания - вывозить капиталы, ну а Танзания то как тут затесалась. 🤷🤷

Ответить

Elena Zashibina

Michael
1

Третьего надо.

Ответить

Alexander Marfitsin

2

Как насчёт Грузии?

Ответить

Alexey Praskovin

Alexander
0

Грузия границы открыла, насколько в курсе. Но вот можно ли выехать с российской стороны - вопрос.

Ответить

Bella Donn

Alexey
0

Самолет до тбилиси же обещали одно время?

Ответить

Георгий Беглорян

2
Ответить

V R

2

А что на счет карантина в вышеназванных странах ? Придется две недели отсиживаться ?

Ответить

Дарья Скаскив

V
0

Госструктуры того государства вряд ли будут как-то отслеживать туристов. Но вот Россия по приезду обратно точно начислит вам штрафы за несоблюдение 2х недельного карантина. И они найдут способ это обосновать. Суммы там не хилые

Ответить

John Doe

Дарья
0

Не-а - это получается регулярные рейсы. А для них неделю назад приняли поправки в закон - нужно будет просто в 3х дневный срок пройти тестирование (до или после прилетаю). Турция, к примеру, уже готова делать тесты за 2 часа прям в аэропорту.

Ответить

Марк Нилов

V
0

В Британии придётся отсидется.

Ответить

Sam Muradovich

1

Ура! Наконец-то!!! Очень ждали! Особенно радостно, что Турцию открывают!

Ответить

Даниил Орел

1

Каюсь, я до сего дня думал, что Занзибар - это только в стишках, как Зурбаган

Ответить

Марк Нилов

Даниил
2

Ха, я наоборот думал что Зурбаган это где то в Узбекистане - Таджикистане.

Ответить

alex twit

Марк
0

Эрдоган

Ответить

Alexandr Deshin

1

Классное продолжение карантина ждёт значит нас с сентября, надо же экономику поправлять)

Ответить

Igor Zemko

Alexandr
0

Видимо талант рисования (в том числе и цифр) это необходимый минимум к светлому будущему

Ответить

From Siberia to London

1

Аэропорт Минска ещё забыли, который давно исправно работает для тех, кому ну оооочень надо.

Ответить

Семён Тарара

From
0

осталось границу РФ открыть для выезда

Ответить

Sergey Furtaev

Семён
0

Граница внутри Союзного Государства - это такая условность.

Ответить

Eu Ki

From
0

На выезд в Европу или въезд?

Ответить

In Shel

1

Танзания особенно интересует. Молодцы)

Ответить

Тарас Тарас

1

Ну слава богу, Танзанию открыли! Урааааа!!! Дождался!

Ответить

Galina Zharkova

1

Так и так летают самолеты) ничего не останавливалось) 

Ответить

Kot Wild

Galina
0

Тссс,никто не должен об этом знать....

Ответить

sabrinaliy

1

Я так понимаю вылетать то смогут не все граждане, а которые включены в список Категория граждан которым разрешен выезд за приделы РФ на основании распоряжение от 27 марта

Ответить

Никита Глебов

sabrinaliy
0

Это конечно будет шок для людей, если все так и будет

Ответить

Oleg Oleg

1

Как же измаялась наша "илита" без Лондона.

Ответить

Алексей Сухотцкий

1

Лучше Танзания, чем вот это

Ответить

Alexander Rychkov

1

1 августа на всех курортах Турции

Ответить

Al La

0

Почему не запускают полеты в Минск?

Ответить

Artem Petrenkov

Al
1

Думаю, что это политика.

Ответить

Комментарий удален

Danila Sviridov

0

Это все понятно, вопрос в другом. Возобновят ли другие страны авиасообщение с Россией?

Ответить

Женя Хо

0

Ух, сейчас недвига в Танзании как рванет то!

Ответить

Jahongir Otaboev

0

СНГ тоже запускайте хотя бы на две недели? 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Чего ёрничать-то про одно и то же 'а другие страны.'.
Новость-то хорошая 

Ответить

John Doe

0

Аэрофлот уже во всю продаёт билеты в США на август. 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

John
0

Многие АК продолжают торговать билетами, даже если знают, что самолет не полетит. Ваучер даешь и все.

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Это хорошо, но большая проблема сейчас получить нужную визу. 

Ответить

Joy Z

0

И спрашивается зачем вообще вводили самоизоляцию..

Ответить

GREAKLY

0

Я не совсем понимаю, сейчас из РФ можно выехать только на учебу, работу, у кого ПМЖ за границей, и.т.д. Эти рейсы, которые запускаются с 1-го августа, будут только для этих категорий граждан или для всех? 

Ответить

GREAKLY

0

И еще момент. Если в Турцию и Танзанию россиян без вопросов пустят (им деньги от туризма очень нужны), то в Великобританию - не факт. ЕС, например, россиян (вместе с бразильцами, американцами и индийцами) видеть совсем не жаждет. И не будет жаждать, пока у нас количество заражений по 5000+ случаев в день.
У Великобритании по этому поводу какое-то другое мнение?

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Комментарий удален

Георгий Беглорян

prof
0

А номер телефона есть? 

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