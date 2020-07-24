Комментарии
оказалась нейронной сетью
Все компании обязаны будут соблюдать требования Роспотребнадзора.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление об ослаблении ограничений, связанных с Covid-19. С 27 июля 2020 года смогут возобновить работу:
Администрация Санкт-Петербурга также сняла запрет на услуги, которые требуют личного присутствия клиента (например, салоны красоты), а также тест-драйвы в автосалонах.
Предприниматели обязаны будут выполнять санитарно-гигиенические требования. В частности, магазины одежды должны гладить вещи после каждой примерки, кафе обязаны расставлять столы на расстоянии 1,5 метров друг от друга, в помещении ЗАГСа смогут находиться одновременно не более 30 человек.
Владельцы торговых центров должны контролировать соблюдение дистанции между посетителями, следить, чтобы они носили маски, и измерять у них температуру.
До 16 августа 2020 года продлены ограничения для некоторых других видов бизнеса. Например, по-прежнему запрещены массовые спортивные, культурные и другие мероприятия.
6 июля в Санкт-Петербурге смогли открыться фитнес-клубы, бассейны, государственные музеи и выставочные центры.
ждем 2ю волну
Хомяк таки разродился.
В частности, магазины одежды должны гладить вещи после каждой примерки - четыреждыблядская ярость!
А что с кинотеатрами? В ТЦ или отдельными
Галина, поменяйте местами, чтобы красиво было:
Детские комнаты в торговых центрах и ресторанах.
Розничная торговля и кафе в садах, парках, скверах.
Слыхал что в Питере в общих могилах во время COVID хоронили. Есть свидетели? Правда?
Видимо уже поголовно постучали. Тупо было трц 4 мес морозить.
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