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Галина Мубаракшина
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Губернатор Петербурга разрешил с 27 июля открыть торговые центры, рестораны, детские сады и музеи Материал редакции

Все компании обязаны будут соблюдать требования Роспотребнадзора.

15 комментариев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление об ослаблении ограничений, связанных с Covid-19. С 27 июля 2020 года смогут возобновить работу:

  • Торговые и торгово-развлекательные центры, а также расположенные в них бассейны, фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг.
  • Детские комнаты в торговых центрах и ресторанах.
  • Розничная торговля и кафе в садах, парках, скверах.
  • Частные музеи и выставочные залы.
  • Туроператоры и турагентства.
  • Экскурсионный бизнес.
  • Детские сады.
  • Аквапарки.
  • ЗАГСы.

Администрация Санкт-Петербурга также сняла запрет на услуги, которые требуют личного присутствия клиента (например, салоны красоты), а также тест-драйвы в автосалонах.

Предприниматели обязаны будут выполнять санитарно-гигиенические требования. В частности, магазины одежды должны гладить вещи после каждой примерки, кафе обязаны расставлять столы на расстоянии 1,5 метров друг от друга, в помещении ЗАГСа смогут находиться одновременно не более 30 человек.

Владельцы торговых центров должны контролировать соблюдение дистанции между посетителями, следить, чтобы они носили маски, и измерять у них температуру.

До 16 августа 2020 года продлены ограничения для некоторых других видов бизнеса. Например, по-прежнему запрещены массовые спортивные, культурные и другие мероприятия.

6 июля в Санкт-Петербурге смогли открыться фитнес-клубы, бассейны, государственные музеи и выставочные центры.

#новость #снятиеограничений

Галина Мубаракшина
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15 комментариев
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Jon Dou

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ждем 2ю волну

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Joy Z

Jon
1

О боже, о какой второй волне Вы говорите? Просто возрастет простая смертность от простой нетипичной пневмонии..

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Ilya Shubenok

3

Хомяк таки разродился. 

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Ефимов Дмитрий

Ilya
0

Хомяка затоптали, некуда было уже деваться...

Ответить

Сергей Подливчук

2

В частности, магазины одежды должны гладить вещи после каждой примерки - четыреждыблядская ярость!

Ответить

Joy Z

Сергей
0

Зато всегда все будет чистое и отглаженное. Ну и продажа паровых шкафов у LG и Samsung вырастут в разы..  ;) 

Ответить

Алекс Таций

1

А что с кинотеатрами? В ТЦ или отдельными

Ответить

Алейченко Сергей

Алекс
0

Пока хз.

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Joy Z

1

Что-то я не понял, а рестораны и фудкорты расположенные в ТЦ так и не разрешили ?

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

Галина, поменяйте местами, чтобы красиво было:

Детские комнаты в торговых центрах и ресторанах.
Розничная торговля и кафе в садах, парках, скверах.

Ответить

Михаил Качалов

–1

Слыхал что в Питере в общих могилах во время COVID хоронили. Есть свидетели? Правда?

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Алекс Таций

Михаил
0

Конечно. А детей до 3 лет отправляли на завтрак губеру.

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Алейченко Сергей

0

Видимо уже поголовно постучали. Тупо было трц 4 мес морозить.

Ответить

Михаил Качалов

Алейченко
0

Однакож после дня ВМФ

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Anatoly

0

А детсады что обязаны в масках детей или как?

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