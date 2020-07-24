Все компании обязаны будут соблюдать требования Роспотребнадзора.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление об ослаблении ограничений, связанных с Covid-19. С 27 июля 2020 года смогут возобновить работу:

Торговые и торгово-развлекательные центры, а также расположенные в них бассейны, фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг.

Детские комнаты в торговых центрах и ресторанах.

Розничная торговля и кафе в садах, парках, скверах.



Частные музеи и выставочные залы.



Туроператоры и турагентства.

Экскурсионный бизнес.

Детские сады.

Аквапарки.

ЗАГСы.

Администрация Санкт-Петербурга также сняла запрет на услуги, которые требуют личного присутствия клиента (например, салоны красоты), а также тест-драйвы в автосалонах.

Предприниматели обязаны будут выполнять санитарно-гигиенические требования. В частности, магазины одежды должны гладить вещи после каждой примерки, кафе обязаны расставлять столы на расстоянии 1,5 метров друг от друга, в помещении ЗАГСа смогут находиться одновременно не более 30 человек.

Владельцы торговых центров должны контролировать соблюдение дистанции между посетителями, следить, чтобы они носили маски, и измерять у них температуру.

До 16 августа 2020 года продлены ограничения для некоторых других видов бизнеса. Например, по-прежнему запрещены массовые спортивные, культурные и другие мероприятия.