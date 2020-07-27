Комментарии
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Он больше не занимается артистами компании и не имеет отношения к её деятельности.
Музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, объявил на своей странице в Instagram об уходе из группы Black Star. Он станет независимым агентом «с полным каталогом и торговыми знаками».
«Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею никакого отношения к её дальнейшей деятельности», — написал он. Согласно данным «Контур.Фокус», Юнусову принадлежит около 42% в ООО «Музыкальный лейбл блэк стар», ещё 38% у Павла Курьянова, 20% у Вальтера Чассема.
Выручка компании за 2019 год составила 642,8 млн, чистая прибыль — 57,6 млн рублей.
По словам Юнусова, он сохранит доли и права в сети бургерных (ООО «Блэк стар фудс», музыканту принадлежит 17%), картинге Black Star Karting и Black Star Car Wash (на сайтах указаны ИП Языков Евгений Алексеевич и «13 by black star»).
Также музыкант написал, что «в его ведомость» перейдут барбершоп и тату-салон, салон красоты 13 Beauty by Black Star и фитнес-клуб Black Star Fitness (на сайтах написаны в качестве компаний «13 by black star» и «Музыкальный лейбл блэк стар»). По данным «Контур.Фокуса», ООО «13 бай блэк стар» принадлежит Сергею Коваленко, сайтов у компании не указано.
«Ко всем остальным компаниям не перечисленным в списке я больше не имею никакого отношения», — добавил Юнусов. «Медуза» в ноябре 2019 года писала, что Black Star также развивает линию одежды Black Star Wear, компьютерный клуб Black Star Gaming, рекламное агентство Global Star и другие.
Да и хуй с ним, тащемта
Ушел Тим и хер с ним
по меркам земляков успешный - владеет мойкой и кафе
Это каких? Он москвич из еврейско-татарской семьи.
Плачут небеса
Подождите, рано
Ну а вообще сначала своими выходками (клипами в пользу Собянина, дружбой с Рамзаном) просаживал лейбл и все связанные с ним компании, и в сложное для лейбла время (корона, ушел крид, ушел Lone) кинул лейбл, кинул своих друзей, сохранив при этом доли в самых сладких активах. говорят Тимати на последок сказал: "Мы русские друг друга не обманываем, дон".
Давно хотел узнать, что такое «дон» вне контекста гидрологии и итальянских ОПГ?
Все оказалось очень просто, а разгадку по просьбе «русских товарищей» дал сам президент Чечни: "дон" - это слово-паразит типа русского «короче говоря», или «ну», которое само по себе ничего не значит, но в чеченской речи часто используется для эмоциональной связки слов...
ПАДСТАЛОМ
Уехал жить в Лондон
Максимум на Синергию выступать
Выступать вряд ли, но машину там помыть или бургеры продавать сможет.
Кто ж теперь будет модный шмот Кожугетычу подгонять, я вас спрашиваю! :)
Поехал, наверное, в штаты кричать 'Black lives matter'
Не он лет пять назад переделался в чеченца, как говорят Тимати это единственный в мире татарин, который стал сначала афроамериканцем, а потом стал чеченцем.
Поправка, за ганста негра.
График доходов, точнее - соотношение
концертной деятельности к бургерной, я так понимаю, должен сообщать нам, что в шоу-бизе колоссальные потоки черного нала? 😏
Прошла целая эпоха
Да и хуй с ней
что вообще может заставить человека воспользоваться БЛЭК СТАР КАР ВОШ? Типа это статусно? Что? Статусно помыть машину?
Оу ганста почерните резину, йоу, багажник пылесосить не надо, уотамазафа
На новость настолько пох....й, что сложно придумать хороший коммент...... А, и так сойдет, пусть будет
По манере и аргументам, которыми общается Курьянов, он очень похож на госчиновников.
Курьянов вполне вменяемый чел, просто очень аккуратен в оценках, и политически нейтрален.
В Форбс есть статья, где Курьянов пишет, что они пели в поддержку власти, а власть закрыла их бизнесы карантином. Жалкое зрелище
Что ни бизнес, то инновационный
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