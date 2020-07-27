Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Офлайн
Татьяна Боброва
4952

Сооснователь Black Star Тимати объявил об уходе из компании: он сохранит доли и права в бургерных, автомойке и других Материал редакции

Он больше не занимается артистами компании и не имеет отношения к её деятельности.

51 комментарий
В закладки

Музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, объявил на своей странице в Instagram об уходе из группы Black Star. Он станет независимым агентом «с полным каталогом и торговыми знаками».

«Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею никакого отношения к её дальнейшей деятельности», — написал он. Согласно данным «Контур.Фокус», Юнусову принадлежит около 42% в ООО «Музыкальный лейбл блэк стар», ещё 38% у Павла Курьянова, 20% у Вальтера Чассема.

Выручка компании за 2019 год составила 642,8 млн, чистая прибыль — 57,6 млн рублей.

По словам Юнусова, он сохранит доли и права в сети бургерных (ООО «Блэк стар фудс», музыканту принадлежит 17%), картинге Black Star Karting и Black Star Car Wash (на сайтах указаны ИП Языков Евгений Алексеевич и «13 by black star»).

Также музыкант написал, что «в его ведомость» перейдут барбершоп и тату-салон, салон красоты 13 Beauty by Black Star и фитнес-клуб Black Star Fitness (на сайтах написаны в качестве компаний «13 by black star» и «Музыкальный лейбл блэк стар»). По данным «Контур.Фокуса», ООО «13 бай блэк стар» принадлежит Сергею Коваленко, сайтов у компании не указано.

«Ко всем остальным компаниям не перечисленным в списке я больше не имею никакого отношения», — добавил Юнусов. «Медуза» в ноябре 2019 года писала, что Black Star также развивает линию одежды Black Star Wear, компьютерный клуб Black Star Gaming, рекламное агентство Global Star и другие.

Структура бизнеса Black Star «Медуза»

#blackstar #новость

Спасибо за наводку Ольга Руденко
Татьяна Боброва
+42 409
4
9
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Ольга Руденко", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","blackstar"], "comments": 51, "likes": 9, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 145344, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Jul 2020 13:58:29 +0300", "is_special": false }
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
51 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alex twit

53

Да и хуй с ним, тащемта

Ответить

Дрюс Уилис

alex
1

Ушел Тим и хер с ним

Ответить

Дрюс Уилис

Дрюс
1

йоу

Ответить

Hecatecoin

alex
–1

забыли слово блек перед органом поставить ...

Ответить

Карл

19

по меркам земляков успешный - владеет мойкой и кафе

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Карл
5

Это каких? Он москвич из еврейско-татарской семьи.

Ответить

Elijah Garrison

Карфаген
4

https://ru.wikipedia.org/wiki/Юмор#:~:text=Ю́мор%20—%20интеллектуальная%20способность%20подмечать%20в%20явлениях%20их%20комичные%2C%20смешные%20стороны.

Ответить

Марат Язмыш

18

Плачут небеса

Ответить

Сергей Ермилов

Марат
1

Подождите, рано

Ответить

Марат Язмыш

Сергей
16

Ну а вообще сначала своими выходками (клипами в пользу Собянина, дружбой с Рамзаном) просаживал лейбл и все связанные с ним компании, и в сложное для лейбла время (корона, ушел крид, ушел Lone) кинул лейбл, кинул своих друзей, сохранив при этом доли в самых сладких активах. говорят Тимати на последок сказал: "Мы русские друг друга не обманываем, дон".

Ответить

Alexandr Simonov

Марат
1

Давно хотел узнать, что такое «дон» вне контекста гидрологии и итальянских ОПГ?

Ответить

Марат Язмыш

Alexandr
2

Все оказалось очень просто, а разгадку по просьбе «русских товарищей» дал сам президент Чечни: "дон" - это слово-паразит типа русского «короче говоря», или «ну», которое само по себе ничего не значит, но в чеченской речи часто используется для эмоциональной связки слов...

Ответить

Alexandr Simonov

Марат
3

Один гештальт сегодня завершился. Благодарю.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

15
Ответить

Василий Степанов

11

#blackstarlivesmatter

Ответить

Марат Язмыш

Василий
0

ПАДСТАЛОМ

Ответить

Anton Bocharov

Марат
6

Вылезай

Ответить

Alexandr Simonov

Василий
0

#Nomatter 

Ответить

Антон

9

Уехал жить в Лондон 

Ответить

Андрей Малолин

Антон
2

Максимум на Синергию выступать

Ответить

Prolis Labkk

Андрей
4

Выступать вряд ли, но машину там помыть или бургеры продавать сможет.

Ответить

Alexandr Simonov

Андрей
0

На Селигере

Ответить

Вик Григ

9
Ответить

Mykola Petiukh

8

Мне похуй!
Просто держу в курсе

Ответить

Andrey Chuev

4

Кто ж теперь будет модный шмот Кожугетычу подгонять, я вас спрашиваю! :)

Ответить

Путачок

Andrey
7

Напрямую с Алика будут заказывать, Тимати будет их только консультировать.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

2

Поехал, наверное, в штаты кричать 'Black lives matter' 

Ответить

Марат Язмыш

Я
11

Не он лет пять назад переделался в чеченца, как говорят Тимати это единственный в мире татарин, который стал сначала афроамериканцем, а потом стал чеченцем. 

Ответить

Карл

Марат
5

ой, ну давайте без этих афроамериканцев - негром. за негра он себя выдавал

Ответить

Месье Никита

Карл
1

Поправка, за ганста негра. 

Ответить

Alexander Bochkarev

Месье
2

Хи из э транс нигга

Ответить

Анон Плиз

3

График доходов, точнее - соотношение
концертной деятельности к бургерной, я так понимаю, должен сообщать нам, что в шоу-бизе колоссальные потоки черного нала? 😏

Ответить

Mykola Petiukh

Анон
5
Ответить

Alexandr Simonov

Анон
4

«кала» вы хотели сказать?

Ответить

Карл

Анон
2

черного кала, у вас опечатка

Ответить

Сектор Бизнеса

0

Прошла целая эпоха

Ответить

Евгений Разманов

Сектор
5

Да и хуй с ней

Ответить

Sergei Timofeyev

Евгений
0

Остался там стоять...

Ответить

Карл

1

что вообще может заставить человека воспользоваться БЛЭК СТАР КАР ВОШ? Типа это статусно? Что? Статусно помыть машину?

Оу ганста почерните резину, йоу, багажник пылесосить не надо, уотамазафа

Ответить

Art

Карл
0

Ну да типо запилил фотку в инсте что ты там помыл машину все завидуют )

Ответить

Карл

Art
1

15-летние школьницы если только)

Ответить

Dennis Gerasimov

1

На новость настолько пох....й, что сложно придумать хороший коммент...... А, и так сойдет, пусть будет 

Ответить

Alexandr Simonov

0

Ну объявил и объявил

Ответить

Ivan Travinskiy

0

По манере и аргументам, которыми общается Курьянов, он очень похож на госчиновников. 

Ответить

Марат Язмыш

Ivan
0

Курьянов вполне вменяемый чел, просто очень аккуратен в оценках, и политически нейтрален. 

Ответить

Кирилл Петровский

Марат
1

В Форбс есть статья, где Курьянов пишет, что они пели в поддержку власти, а власть закрыла их бизнесы карантином. Жалкое зрелище 

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Что ни бизнес, то инновационный

Ответить

Анон Плиз

Sergei
0

Пипл хавает 🤷‍♂️

Ответить

Путачок

0

Осталось только извиниться

Ответить

Michael Tretyak

0

...и создаст бренд Black A$$

Ответить

Кирилл Стенцов

0

Не выдержал пацан этого позора.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Как извлечь таблицы с данными из PDF-файлов?
Выполнить эту процедуру можно в Python с помощью библиотеки Camelot.
0
Checkaso
Подписан
Отписаться
Новости: Центр уведомлений + новое меню + 10 локалей
Обновления для тех, кто хочет контролировать данные и ничего не упустить. Для тех, кто любит наш дизайн. И для тех, кто…
1
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Новый бот от «Тинькофф Путешествий» помогает сэкономить на перелетах
У «Тинькофф Путешествий» появился новый бот, который берет на себя поиск авиабилетов с самыми выгодными условиями. Рабо…
13

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Chuev
за день
Благое дело так-то. Надеюсь все получится
Олег Тиньков объявил о создании фонда для решения проблем с раком крови и развития донорства в России
Евгений Умолинов
за неделю
Что там за компьютерщики очкастые, лаве  стрегут на нашей территории они сладкие их доить надо. 
Крупнейшие ИТ-компании России пожаловались на уголовное преследование бизнеса и предупредили об угрозе переезда за рубеж

Комментарии

Sam Beckett

Garmin частично восстановила…

Joy Z

Didi официально объявил о…

Сергей Милосердов

Почему UGC – это «must have» на…

Сергей Сергеевич

В чем разница между…

Oleg Garvin

В чем разница между…

Профиль Удален

Чистые поезда: новые технологии…

Аполлон Степанов

«В чём смысл ГЧП, если нельзя…

Александр Апраксин

Найм сотрудников и проблемы…

Denis Smirnov

Крупнейшие ИТ-компании России…

Yuri Ahmedov

Didi официально объявил о…

Кирилл Вечкасов

«Вы проиграете, если станете…

Жаналинов Ильяс

Найм сотрудников и проблемы…

DIVO Media

Почему копирайтеры нищие?

Alexander Bochkarev

Сооснователь Black Star Тимати…

Александр Бубнов

Почему клиент не принимает…

Yury Kotov

Как Кремниевой долине не…

Oleg Garvin

В чем разница между…

Антонина Самсонова

Как с помощью agile повысить…

Карл

Сооснователь Black Star Тимати…

Ivan Polyak

Didi официально объявил о…