Он больше не занимается артистами компании и не имеет отношения к её деятельности.

В закладки

Музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, объявил на своей странице в Instagram об уходе из группы Black Star. Он станет независимым агентом «с полным каталогом и торговыми знаками».

«Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею никакого отношения к её дальнейшей деятельности», — написал он. Согласно данным «Контур.Фокус», Юнусову принадлежит около 42% в ООО «Музыкальный лейбл блэк стар», ещё 38% у Павла Курьянова, 20% у Вальтера Чассема.

Выручка компании за 2019 год составила 642,8 млн, чистая прибыль — 57,6 млн рублей.

По словам Юнусова, он сохранит доли и права в сети бургерных (ООО «Блэк стар фудс», музыканту принадлежит 17%), картинге Black Star Karting и Black Star Car Wash (на сайтах указаны ИП Языков Евгений Алексеевич и «13 by black star»).

Также музыкант написал, что «в его ведомость» перейдут барбершоп и тату-салон, салон красоты 13 Beauty by Black Star и фитнес-клуб Black Star Fitness (на сайтах написаны в качестве компаний «13 by black star» и «Музыкальный лейбл блэк стар»). По данным «Контур.Фокуса», ООО «13 бай блэк стар» принадлежит Сергею Коваленко, сайтов у компании не указано.

«Ко всем остальным компаниям не перечисленным в списке я больше не имею никакого отношения», — добавил Юнусов. «Медуза» в ноябре 2019 года писала, что Black Star также развивает линию одежды Black Star Wear, компьютерный клуб Black Star Gaming, рекламное агентство Global Star и другие.