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Татьяна Боброва
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Тимати объявил об уходе из Black Star: он сохранит доли и права в сети бургерных, автомойке и ещё части компаний Материал редакции

Он больше не занимается артистами компании и не имеет отношения к её деятельности.

18 комментариев
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Музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, объявил на своей странице в Instagram об уходе из группы Black Star. Он станет независимым агентом «с полным каталогом и торговыми знаками».

«Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании, и не имею никакого отношения к её дальнейшей деятельности», — написал он. Согласно данным «Контур.Фокус», Юнусову принадлежит около 42% в ООО «Музыкальный лейбл блэк стар», ещё 38% у Павла Курьянова, 20% у Вальтера Чассема.

Выручка компании за 2019 год составила 642,8 млн, чистая прибыль — 57,6 млн рублей.

По словам Юнусова, он сохранит доли и права в сети бургерных (ООО «Блэк стар фудс», музыканту принадлежит 17%), картинге Black Star Karting и Black Star Car Wash (на сайтах указаны ИП Языков Евгений Алексеевич и «13 by black star»).

Также музыкант написал, что «в его ведомость» перейдут барбершоп и тату-салон, салон красоты 13 Beauty by Black Star и фитнес-клуб Black Star Fitness (на сайтах написаны в качестве компаний «13 by black star» и «Музыкальный лейбл блэк стар»). По данным «Контур.Фокуса», ООО «13 бай блэк стар» принадлежит Сергею Коваленко, сайтов у компании не указано.

«Ко всем остальным компаниям не перечисленным в списке я больше не имею никакого отношения», — добавил Юнусов. «Медуза» в ноябре 2019 года писала, что Black Star также развивает линию одежды Black Star Wear, компьютерный клуб Black Star Gaming, рекламное агентство Global Star и другие.

Структура бизнеса Black Star «Медуза»

#blackstar #новость

Спасибо за наводку Ольга Руденко
Татьяна Боброва
+42 408
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18 комментариев
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alex twit

17

Да и хуй с ним, тащемта

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Hecatecoin

alex
0

забыли слово блек перед органом поставить ...

Ответить

Василий Степанов

3

#blackstarlivesmatter

Ответить

Марат Язмыш

Василий
0

ПАДСТАЛОМ

Ответить

Антон

2

Уехал жить в Лондон 

Ответить

Андрей Малолин

Антон
1

Максимум на Синергию выступать

Ответить

Prolis Labkk

Андрей
0

Выступать вряд ли, но машину там помыть или бургеры продавать сможет.

Ответить

Марат Язмыш

1

Плачут небеса

Ответить

Сергей Ермилов

Марат
0

Подождите, рано

Ответить

Марат Язмыш

Сергей
0

Ну а вообще сначала своими выходками (клипами в пользу Собянина) просаживал лейбл и все связанные с ним компании, и в сложное для лейбла время (корона, ушел крид, ушел Lone) кинул лейбл, кинул своих друзей, сохранив при этом доли в самых сладких активах. говорят Тимати на последок сказал: "Мы русские друг друга не обманываем, дон".

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Карфаген должен быть разрушен

1
Ответить

Сектор Бизнеса

0

Прошла целая эпоха

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Andrey Chuev

0

Кто ж теперь будет модный шмот Кожугетычу подгонять, я вас спрашиваю! :)

Ответить

Карл

0

по меркам земляков успешный - владеет мойкой и кафе

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Карл
0

Это каких? Он москвич из еврейско-татарской семьи.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

Поехал, наверное, в штаты кричать 'Black lives matter' 

Ответить

Mykola Petiukh

0

Мне похуй!
Просто держу в курсе

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Анон Плиз

0

График доходов, точнее - соотношение
концертной деятельности к бургерной, я так понимаю, должен сообщать нам, что в шоу-бизе колоссальные потоки черного нала? 😏

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