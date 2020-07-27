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Галина Мубаракшина
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The Times: топ-менеджер Mastercard мог быть замешан в финансовых махинациях немецкого финтех-стартапа Wirecard Материал редакции

Он мог скрывать от платёжных систем подозрительные и рискованные финансовые операции в танзанийском банке.

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Старший сотрудник платёжной системы Mastercard мог быть причастен к схеме отмывания денег в банке FBME в Танзании, связанном с финтех-стартапом Wirecard, пишет The Times.

Акционеры FBME заказали частное расследование о деятельности банка, в ходе которого были обнаружены «очевидные доказательства преступной деятельности», включая попытку скрыть от Visa и Mastercard информацию о проведении рискованных и подозрительных операций, указывает издание.

Авторы расследования установили, что отдел по работе с платёжными картами FBME, который был связан с Wirecard через ключевого клиента, проводил сотни тысяч фиктивных транзакций, а скрывать их от платёжных систем мог помогать старший сотрудник Mastercard.

Детективы рекомендовали акционерам банка обратиться в прокуратуру США, поскольку «проблема могла быть в Mastercard», отмечает The Times.

В 2019 году WSJ и FT опубликовали расследования, в которых обвинили Wirecard в завышении выручки и обмане аудиторов. В июне 2020 года стартап заказал независимую проверку KPMG — её специалист не смог подтвердить все сделки стартапа за 2016-2018 годы. Позже Wirecard заявила, что на её счетах могли отсутствовать €1,9 млрд, которые были указаны в отчётности. Основателя компании Маркуса Брауна задержали, операционного директора Wirecard Яна Марсалека объявили в розыск.

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Andrey Artemyev

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Хм, Танзания.

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Alexander Melnik

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Тайминг новостей получился божественный: 

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