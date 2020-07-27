Он мог скрывать от платёжных систем подозрительные и рискованные финансовые операции в танзанийском банке.

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Старший сотрудник платёжной системы Mastercard мог быть причастен к схеме отмывания денег в банке FBME в Танзании, связанном с финтех-стартапом Wirecard, пишет The Times.

Акционеры FBME заказали частное расследование о деятельности банка, в ходе которого были обнаружены «очевидные доказательства преступной деятельности», включая попытку скрыть от Visa и Mastercard информацию о проведении рискованных и подозрительных операций, указывает издание.

Авторы расследования установили, что отдел по работе с платёжными картами FBME, который был связан с Wirecard через ключевого клиента, проводил сотни тысяч фиктивных транзакций, а скрывать их от платёжных систем мог помогать старший сотрудник Mastercard.

Детективы рекомендовали акционерам банка обратиться в прокуратуру США, поскольку «проблема могла быть в Mastercard», отмечает The Times.