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Он мог скрывать от платёжных систем подозрительные и рискованные финансовые операции в танзанийском банке.
Старший сотрудник платёжной системы Mastercard мог быть причастен к схеме отмывания денег в банке FBME в Танзании, связанном с финтех-стартапом Wirecard, пишет The Times.
Акционеры FBME заказали частное расследование о деятельности банка, в ходе которого были обнаружены «очевидные доказательства преступной деятельности», включая попытку скрыть от Visa и Mastercard информацию о проведении рискованных и подозрительных операций, указывает издание.
Авторы расследования установили, что отдел по работе с платёжными картами FBME, который был связан с Wirecard через ключевого клиента, проводил сотни тысяч фиктивных транзакций, а скрывать их от платёжных систем мог помогать старший сотрудник Mastercard.
Детективы рекомендовали акционерам банка обратиться в прокуратуру США, поскольку «проблема могла быть в Mastercard», отмечает The Times.
В 2019 году WSJ и FT опубликовали расследования, в которых обвинили Wirecard в завышении выручки и обмане аудиторов. В июне 2020 года стартап заказал независимую проверку KPMG — её специалист не смог подтвердить все сделки стартапа за 2016-2018 годы. Позже Wirecard заявила, что на её счетах могли отсутствовать €1,9 млрд, которые были указаны в отчётности. Основателя компании Маркуса Брауна задержали, операционного директора Wirecard Яна Марсалека объявили в розыск.
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