Кабель обеспечит «наилучшую устойчивость сети, которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google».

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Google запланировала проложить подводный волоконно-оптический кабель между США, Великобританией и Испанией, чтобы улучшить качество связи, сообщила компания. Компания назовёт кабель «Грейс Хоппер» (Grace Hopper) в честь американской основоположницы программирования.

Кабель пройдет по дну океана от Нью-Йорка до корнуэльского приморского курортного города Буде в Великобритании и Бильбао в Испании. Его длина до Великобритании — 6 250 км, до Испании — 6 300 км.

Google

В компании заявили, что кабель обеспечит «наилучшую устойчивость сети, которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google».

«После ввода в эксплуатацию "Грейс Хоппер" станет одним из первых кабелей после 2003 года, соединяющих США и Великобританию, и увеличит пропускную способность на этом участке и будет обеспечивать работу Google Meet, Gmail и Google Cloud», — объяснил Бикаш Коули (Bikash Koley), вице-президент Google Global Network.

В кабеле используют «новую технологию оптоволоконной коммутации», добавили в компании. Это позволит эффективнее распределять трафик в случае сбоев в работе интернета, пишет CNBC.