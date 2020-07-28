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Лиана Липанова
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Google запланировала проложить подводный кабель между США, Великобританией и Испанией для улучшения качества связи Материал редакции

Кабель обеспечит «наилучшую устойчивость сети, которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google».

7 комментариев
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Google запланировала проложить подводный волоконно-оптический кабель между США, Великобританией и Испанией, чтобы улучшить качество связи, сообщила компания. Компания назовёт кабель «Грейс Хоппер» (Grace Hopper) в честь американской основоположницы программирования.

Кабель пройдет по дну океана от Нью-Йорка до корнуэльского приморского курортного города Буде в Великобритании и Бильбао в Испании. Его длина до Великобритании — 6 250 км, до Испании — 6 300 км.

Google

В компании заявили, что кабель обеспечит «наилучшую устойчивость сети, которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google».

«После ввода в эксплуатацию "Грейс Хоппер" станет одним из первых кабелей после 2003 года, соединяющих США и Великобританию, и увеличит пропускную способность на этом участке и будет обеспечивать работу Google Meet, Gmail и Google Cloud», — объяснил Бикаш Коули (Bikash Koley), вице-президент Google Global Network.

В кабеле используют «новую технологию оптоволоконной коммутации», добавили в компании. Это позволит эффективнее распределять трафик в случае сбоев в работе интернета, пишет CNBC.

Ранее Google подписала контракт с провайдером подводных кабелей SubCom, штаб-квартира которого находится в Нью-Джерси, напоминает CNBC. Завершить строительство планируется в 2022 году. Google отказалась сказать, во сколько обойдется компании новый кабель.

#новость #google

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Alexey Ten

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У меня геометрия не сходится. От Буд(е) до Бильбао как-то не 50км. 
Или это два кабеля?
Или где-то будет развилка?

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Egor Krasnov

Alexey
2

В оригинальной статье есть схема.

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Миша Магадан

0

Типа интернет упал, а Гугл работает?

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ZGMarty

Миша
0

что там упадет-то? По атлантике проложено еще кабелей двадцать

Ответить

Alex Konin

0

Гугл молодцы, в РФ например заходят к операторам связи и сами ставят железки для кэширования своего трафика.

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Вася Пражкин

Alex
0

Так все крупняки делают еще с начала нулевых.

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Konstantin Kraft

0

Мне кажется, что это угрожает интересам Ростелекома, поэтому на США нужно наложить санкции.

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