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Кабель обеспечит «наилучшую устойчивость сети, которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google».
Google запланировала проложить подводный волоконно-оптический кабель между США, Великобританией и Испанией, чтобы улучшить качество связи, сообщила компания. Компания назовёт кабель «Грейс Хоппер» (Grace Hopper) в честь американской основоположницы программирования.
Кабель пройдет по дну океана от Нью-Йорка до корнуэльского приморского курортного города Буде в Великобритании и Бильбао в Испании. Его длина до Великобритании — 6 250 км, до Испании — 6 300 км.
В компании заявили, что кабель обеспечит «наилучшую устойчивость сети, которая лежит в основе потребительских и корпоративных продуктов Google».
«После ввода в эксплуатацию "Грейс Хоппер" станет одним из первых кабелей после 2003 года, соединяющих США и Великобританию, и увеличит пропускную способность на этом участке и будет обеспечивать работу Google Meet, Gmail и Google Cloud», — объяснил Бикаш Коули (Bikash Koley), вице-президент Google Global Network.
В кабеле используют «новую технологию оптоволоконной коммутации», добавили в компании. Это позволит эффективнее распределять трафик в случае сбоев в работе интернета, пишет CNBC.
Ранее Google подписала контракт с провайдером подводных кабелей SubCom, штаб-квартира которого находится в Нью-Джерси, напоминает CNBC. Завершить строительство планируется в 2022 году. Google отказалась сказать, во сколько обойдется компании новый кабель.
У меня геометрия не сходится. От Буд(е) до Бильбао как-то не 50км.
Или это два кабеля?
Или где-то будет развилка?
Типа интернет упал, а Гугл работает?
Гугл молодцы, в РФ например заходят к операторам связи и сами ставят железки для кэширования своего трафика.
Мне кажется, что это угрожает интересам Ростелекома, поэтому на США нужно наложить санкции.
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