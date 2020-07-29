Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Депутаты приравняли кальяны к сигаретам в июле.
Поправки к антитабачному закону, приравнивающие кальяны к обычным сигаретам, не запрещают работу кальянных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов закона, первого зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Валерия Рязанского.
Другой автор поправок, первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, заявил, что депутаты рассматривали законопроект «несколько лет», и участники рынка никаких опасений по поводу закрытия кальянных не высказывали.
При этом представители отрасли всё же попросили депутата о встрече для обсуждения поправок. Боярский согласился встретиться с ними и пообещал, что депутаты подумают, как поддержать специализированные кальянные.
Он также предложил разработать для кальянных новые нормы классификации по ОКВЭД. Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования, напомнил Боярский.
Госдума приняла поправки к антитабачному закону в июле 2020 года. Теперь электронные сигареты, вейпы и кальяны нельзя будет использовать в общественных местах, продавать в интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать.
Ура. Наконец-то.
Как-то пошли завтракать в центре. Часов в 9 утра приперлась какая-то ТП, уселась рядом и давай курить свой сраный кальян. Кальянам не место в ресторанах, кафе и на верандах.
А вейперы - сами виноваты... Надо было пизд*ть ногами малолетних ублюдков, которые курят в метро, МЦК, автобусах, общественных местах - потому, что «законом не запрещено». Теперь запрещено. И запрещено именно из-за этих малолетних муд*ков!
А вейперы - сами виноваты... Надо было пизд*ть ногами малолетних ублюдков, которые курят в метро, МЦК, автобусах, общественных местах - потому, что «законом не запрещено»
Как человек, относительно плотно интересующийся вейпингом с 2016-го года, скажу, что это ложь.
Долбоёбы есть везде и долбоёбов (в т.ч. малолетних) с сигаретами гораздо больше, и они "агрессивнее". Сейчас вейпинг вообще превратился в тонкую субкультурную прослойку (к большому сожалению!), и принимать ради вейперов законы — нонсенс, былой хайповой популярности нет и близко.
Кстати, к вашему сведению, сейчас у тех долбоёбов ещё внезапно стал популярен снюс.
Ограничение вейпинга продавили табачники, чья продукция в разы вреднее и для потребителей и для окружающих.
При этом их айкосы и прочие "инновационные продукты с ароматом "амбр котэ ссанинэ" можно не то, что купить, а прямо и пробовать во всех торговых центрах.
Я до сих пор прекрасно помню, как адекватные администраторы крупных пабликов ВК открыто говорили, что у них за деньги заказывают размещение мемов в духе "Самое сложное в вейпинге — это сказать родителям, что ты гей".
До сих пор поражён, что из этого не вырос крупный скандал.
Мне вот тоже не ясно до конца почему к вейперам пристали. И к электронным сигаретам.
Если человек курит/парит/etc и при этом не создаёт никаких неудобств другим/окружающим - в чем проблема-то? Бухлом я могу убиваться как угодно и почему-то всех это устраивает. Как-то дискриминационно получается.
Мне вот тоже не ясно до конца почему к вейперам пристали
Угроза падения доходов.
В штатах их ещё жёстче прессуют, но там в ответ выросло по-моему, даже две ассоциации, и уже митинги вейперов проходили. Американцы сенаторам от своих штатов вовсю названивают.
Самое плохое в том, что вейпинг — это реально лучший способ бросить раковые палочки, который даёт максимально близкое к процессу курения ощущение.
Отсутствие ритуала (пластыри и т.п.) сбивает очень многих, пытающихся идти путём бросания.
нет пути бросания.
есть те кто курят, и те кто не курят. как только это осознаешь, все становится проще
Все остальное - несуществующие полутона
Ну да, никаких неудобств, кроме дыма прямо в лицо и тошнотворного запаха порой.
кроме дыма прямо в лицо
О каком дыме вы говорите? Мы про классические устройства со спиралью, ватой, и испарением глицерина.
и тошнотворного запаха порой
Запах кошачьей ссанины / корма / носков и подобного как раз-таки у "альтернативной продукции" big tobacco — можете постоять у их будок в любом ТЦ.
А реальные электронные сигареты используют пищевые ароматизаторы, да такие, что далеко не во всех продуктах используются из-за их дороговизны.
Наиболее популярны американские, малазийские, французские и итальянские.
Но ровнять обычные и электронные сигареты - странно.
Ходи в ресторан без кальяна и всё. Сам пришёл в зону, где курят и недоволен ещё.
В смысле «сам в зону пришел»? Что-то не понимаю, как это трактовать в системе координат волка, льва и выступления в цирке
Все по делу, все по сути. С утра можно откинуться от этого запаха когда пришёл на завтрак.
"...причем об этом просили в том числе сами рестораторы, они устали от конфликтов между посетителями."
Чего? Если ты ресторатор и у тебя посетители жалуются на кальян и на фоне этого между гостями происходят стычки, может убрать кальян, нет? Или надо обязательно ждать закона, который ОБЯЖЕТ тебя это сделать?))
В нормальных ресторанах имеются две зоны, в одной из которых есть сильная вытяжка и можно спокойно курить кальян. Доступ несовершеннолетним туда ограничивается силами самого ресторана.
Неправильно пишешь коммент. Главное написать, что виноват Путин/власть, душат бизнес и т.д. Бизнес же святой, каждый бизнесмен думают в первую очередь о людях, ведь как известно, главная цель любого бизнеса это не получение прибыли, а забота о людях)))
вы не поняли. для того чтобы принять нужный закон - аргументы всегда найдутся, в т.ч. и якобы жалобы рестораторов
НО! инициативу поддерживаю.
Странная логика. Если люди пришли поесть, а им в лицо дымят - это одно, А если люди пришли поубиваться дымком по собственной воле, то почему они при этом не могут поесть?
Раньше или позже до этого должно было дойти. А то что получается, в баре курить сигареты нельзя, а кальян можно.
В чем проблема запретить в общепитах подавать кальян? Зачем в кальянных запрещать еду? Ебо-бо, конечно, у нас в законодалке конкретные.
Полностью согласен.
Увидел в названии заведения "кальян" - не жалуйся, что тебе в рожу дымят.
И все равно в кальянных есть будут. Только теперь это будет "доставка", либо соседние кафешки. Просто палки в колеса для профилактики.
Эх, Чайхона на Полянке, да у меня там целая эпоха прошла. Как жить то теперь, куда орехов приглашать
Ну будет рядом 2 "независимых" заведения - одно с кальяном, второе с едой/напитками и возможностью таскать их туда-сюда.
Хорошая инициатива. Русским людям кальян не нужен.
Может русские люди достаточно самостоятельны сами принимать решения, что им нужно, а что нет? или русские люди все еще больше похожи на маленьких детей, и им мама с папой должны разрешения давать и жопку подтирать?
Боярский, заявил, что участники рынка не высказывали опасений по поводу закрытия каналий
Теперь официально можно заказывать только калик и чаёк 😎👍
Как раз столкнулся с этим вопросом)
Если что, для общепита правила начнут применяться через 90 дней после вступления законопроекта в силу, что бы предприниматели успели подготовиться.
Как по мне лучше бы продолжили работу, где нибудь более подходящих для этого местах. В промышленных районах, возле мусороперерабытвающих предприятии.
Весь идиотизм который мы наблюдаем - это нормальный исторический процесс. СССР продолжает набивать шишки и постепенно отползать. Во всём происходящем чувствуется какой-то запредельный уровень идиотизма и в то же время наоборот - абсолютной гениальности. Если человек смог пробить этот меровый лёд, он однозначно - гений.
в законе есть норма о запрете курения в общепите. логика: так или иначе некурящие будут вынуждены дышать гадостью.
решение гениального правительства: заведения которые целиком направлены на курение гадости, должны лишиться всего, кроме курения.
то есть там, куда люди пришли осознанно получать дым в лицо, их лишают права поесть. е60бо конечно
и чо? НАписано черным по белому - в общепите не курят.
Хотие кушать в кальянной- приносите с собой/заказывайте доставку
Кушать не запретили. Запретили предлагать в ассортименте - еду.
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