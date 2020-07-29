Сейчас кальянные все по-разному существуют, но в основном как общепит, что, наверное, не совсем правильно, потому что, если они специализируются именно на потреблении этой продукции, то правильно было бы уйти от ОКВЭД для общепита. То, что кальяны должны уйти из ресторанов и кафе в общепринятом понимании, — это факт, это уже свершившаяся победа, причем об этом просили в том числе сами рестораторы, они устали от конфликтов между посетителями.