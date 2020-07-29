Мы в TikTok приветствуем соревнование. Мы считаем, что честная конкуренция всех нас делает лучше. Мы поддерживаем запуск конкурирующих продуктов. Facebook запустила подражателя Reels после того, как их другая подделка — Lasso быстро провалилась.

Давайте вести честную и открытую борьбу за потребителей вместо того, чтобы клеветать, как это делает наш конкурент Facebook. Под видом патриотизма компания стремится положить конец TikTok в США.



Без TikTok выбор американских рекламодателей снова обеднеет. Пропадёт конкуренция — пропадёт и творческая энергия в Америке.