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Галина Мубаракшина
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Гендиректор TikTok вступился за свою компанию и обвинил Facebook в «нечестной конкуренции под видом патриотизма» Материал редакции

«Без TikTok выбор американских рекламодателей снова обеднеет».

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Глава TikTok Кевин Майер выступил с заявлением в защиту своей компании на фоне обсуждения возможной блокировки сервиса в США и грядущего выступления глав Facebook, Amazon, Google и Apple в Конгрессе США.

По словам Майера, на фоне успеха TikTok и других сервисов власти изучали прозрачность их работы. TikTok привлекала больше внимания из-за её китайского происхождения, отмечает он.

Отрасль должна отвечать высоким стандартам, полагает глава TikTok — поэтому все компании обязаны раскрывать местным регуляторам свои алгоритмы, политику модерации контента, информацию о сборе данных. Соцсеть открыла экспертам доступ к данным о модерации в режиме реального времени, а также алгоритмам, подчеркнул он.

Майер напомнил, что TikTok запустила фонд в размере $200 млн для американских блогеров и планирует создать в США 10 тысяч рабочих мест.

Мы в TikTok приветствуем соревнование. Мы считаем, что честная конкуренция всех нас делает лучше. Мы поддерживаем запуск конкурирующих продуктов. Facebook запустила подражателя Reels после того, как их другая подделка — Lasso быстро провалилась.

Давайте вести честную и открытую борьбу за потребителей вместо того, чтобы клеветать, как это делает наш конкурент Facebook. Под видом патриотизма компания стремится положить конец TikTok в США.

Без TikTok выбор американских рекламодателей снова обеднеет. Пропадёт конкуренция — пропадёт и творческая энергия в Америке.

Кевин Майер
генеральный директор TikTok

Майер подчеркнул, что в TikTok нет политической рекламы и сама компания далека от политики. Он заверил, что соцсеть продолжит борьбу за лучшие сервисы для авторов, пользователей и брендов «на долгие годы». Гендиректор TikTok также добавил, что соцсеть остаётся безопасным пространством для пользователей и он готов доказать это скептикам.

«TikTok стал последней целью (в борьбе за приватность), но мы не враги. Важнее использовать этот момент для более детального обсуждения алгоритмов, прозрачности и модерации контента […]. Мы делаем первый шаг навстречу этим изменениям и призываем отрасль последовать примеру», — добавил Кевин Майер.

29 июля 2020 года Джефф Безос, Тим Кук, Сундар Пичаи и Марк Цукерберг выступят на слушаниях перед антимонопольным ведомством. Американские власти хотят узнать о роли ИТ-компаний на рынке и их влиянии на жизнь пользователей, пояснял в июне Fox News конгрессмен Дэвид Чичиллине.

Источники Bloomberg сообщали, что Марк Цукерберг планирует представить Facebook и WhatsApp как «патриотические» сервисы, которые мешают китайским конкурентам выйти на американский рынок.

#новость #tiktok #facebook

Галина Мубаракшина
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