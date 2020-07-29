Это новая система, которая не зависит от пандемии, говорят в банке.
- С 1 сентября 2020 года «Сбербанк» планирует перевести до 30% сотрудников на дистанционный режим работы, пишет «Интерфакс».
- Новый формат работы не будет зависеть от эпидемиологической ситуации, уточнили в банке.
- Сейчас в «Сбербанке» из офисов работают свыше 70% сотрудников, в отделениях банка — 100% сотрудников, уточнили в компании.
- До июля, во время «карантина», до 70% штата банка трудились удалённо, пишет «Интерфакс». В отделениях присутствовали 90% сотрудников, рассказывал председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.
- До осени на «удалёнке» останутся большинство сотрудников «Яндекса», Mail.ru Group, Avito и Qiwi. В мае «Ростелеком» сообщил, что может перевести на постоянную работу из дома большую часть штата.
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Roman Platonov
У кого дома оформляли к тому и идите
Виталий ЖуравлевRoman
Кто вас из дома консультировал, к тому и идите
Алёна ПогребнякВиталий
Кто вам кредит выдавал? Вася из сорок шестой? К нему и идите.
Виталий ЖуравлевАлёна
Вася с IP 135.654.000.005
Сергей ЩукинАлёна
За процентами Вася сам к вам придёт 😬
Вася ПражкинRoman
Учитывая сколько народу в Сбере работает - они могут в каждом многоквартирном доме по человечку иметь.
Black JackRoman
Где этот баян увидели, там и шутите.
Sergei Timofeyev
30% смело можно уволить.
Вася ПражкинSergei
А бумаги тогда кому ворошить?
Александр Кучеряев
Греф походу один будет по сбербанковской высотке голышом бегать.
Andrey ChuevАлександр
Не один. С мальчишками
Иван Иванов
Я так понимаю, что скоро зарплаты ещё вырастут за счёт освободившихся квадратов? Или пойдут на компенсации коворкингов / кабинетов при рождении детей?
Вася ПражкинИван
Вы все верно понимаете, зарплаты у топ-менеджеров еще вырастут.
Иван ИвановВася
Да ладно вам.
Квадраты в затратах на IT не такие большие расходы, для топ менеджеров не те деньги.
А вот выплатить бонус при рождении ребёнка для оборудования офиса в доме или обеспечить коворкинг хорошо бы.
Но, конечно, зависит от класса сотрудников, которых уберут на удалёнку.
Sht_Anton
Хз, что делают все эти сотрудники. У Сбера штат сопоставим по численности с мультинациональными банковскими конгломератами, работающими на всех континентах, кроме Антарктиды
Sergei TimofeyevSht_Anton
Наши ещё не поставили там банкомат?
Вася ПражкинSergei
Поставили, но у пингвинов ручек нету.
Александр КучеряевВася
И ножек, и паспорта, и карточек, зато есть камень.
Александр ИвановSht_Anton
Армия по обману бабушек !
Я не скажу свое имя машине
Эти 30%,наверное, все сплошь лейтенанты
Alexander Marfitsin
Правильно, чтобы менеджменту в офисе никто глаза не мозолил