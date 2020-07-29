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Галина Мубаракшина
2075

«Сбербанк» запланировал перевести на постоянную «удалёнку» до 30% штата Материал редакции

Это новая система, которая не зависит от пандемии, говорят в банке.

  • С 1 сентября 2020 года «Сбербанк» планирует перевести до 30% сотрудников на дистанционный режим работы, пишет «Интерфакс».
  • Новый формат работы не будет зависеть от эпидемиологической ситуации, уточнили в банке.
  • Сейчас в «Сбербанке» из офисов работают свыше 70% сотрудников, в отделениях банка — 100% сотрудников, уточнили в компании.
  • До июля, во время «карантина», до 70% штата банка трудились удалённо, пишет «Интерфакс». В отделениях присутствовали 90% сотрудников, рассказывал председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.
  • До осени на «удалёнке» останутся большинство сотрудников «Яндекса», Mail.ru Group, Avito и Qiwi. В мае «Ростелеком» сообщил, что может перевести на постоянную работу из дома большую часть штата.

#новость #сбербанк #удаленка

Галина Мубаракшина
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9
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21 комментарий
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Roman Platonov

25

У кого дома оформляли к тому и идите

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Виталий Журавлев

Roman
6

Кто вас из дома консультировал, к тому и идите

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Алёна Погребняк

Виталий
1

Кто вам кредит выдавал? Вася из сорок шестой? К нему и идите.

Ответить

Виталий Журавлев

Алёна
7

Вася с IP 135.654.000.005

Ответить

Сергей Щукин

Алёна
2

За процентами Вася сам к вам придёт 😬

Ответить

Вася Пражкин

Roman
2

Учитывая сколько народу в Сбере работает - они могут в каждом многоквартирном доме по человечку иметь.

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Black Jack

Roman
0

Где этот баян увидели, там и шутите.

Ответить

Sergei Timofeyev

4

30% смело можно уволить. 

Ответить

Вася Пражкин

Sergei
1

А бумаги тогда кому ворошить?

Ответить

Александр Кучеряев

1

Греф походу один будет по сбербанковской высотке голышом бегать.

Ответить

Andrey Chuev

Александр
5

Не один. С мальчишками

Ответить

Иван Иванов

1

Я так понимаю, что скоро зарплаты ещё вырастут за счёт освободившихся квадратов? Или пойдут на компенсации коворкингов / кабинетов при рождении детей?

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Вася Пражкин

Иван
0

Вы все верно понимаете, зарплаты у топ-менеджеров еще вырастут.

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Иван Иванов

Вася
0

Да ладно вам.

Квадраты в затратах на IT не такие большие расходы, для топ менеджеров не те деньги.

А вот выплатить бонус при рождении ребёнка для оборудования офиса в доме или обеспечить коворкинг хорошо бы.

Но, конечно, зависит от класса сотрудников, которых уберут на удалёнку. 

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Sht_Anton

1

Хз, что делают все эти сотрудники. У Сбера штат сопоставим по численности с мультинациональными банковскими конгломератами, работающими на всех континентах, кроме Антарктиды

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Sergei Timofeyev

Sht_Anton
0

Наши ещё не поставили там банкомат? 

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Вася Пражкин

Sergei
0

Поставили, но у пингвинов ручек нету.

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Александр Кучеряев

Вася
0

И ножек, и паспорта, и карточек, зато есть камень.

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Александр Иванов

Sht_Anton
0

Армия по обману бабушек !

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Я не скажу свое имя машине

1

Эти 30%,наверное, все сплошь лейтенанты

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Alexander Marfitsin

0

Правильно, чтобы менеджменту в офисе никто глаза не мозолил

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