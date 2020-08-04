В частности, компания будет повторно использовать оборудование своих дата-центров.

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Microsoft запланировала свести к нулю количество производимых отходов от непосредственной деятельности, производства продуктов и упаковки к 2030 году.

ИТ-корпорация планирует снижать количество твёрдых, бытовых, строительных и опасных отходов, а также утилизируемой электроники, используя их повторно либо отправляя на переработку. Она намерена полностью отказаться от использования одноразового пластика в корпоративной упаковке основных своих продуктов и дата-центрах к 2025 году, а также улучшить учёт производимого мусора.

Компания построит Microsoft Circular Centers (циркулярные центры Microsoft) для повторного использования серверов и оборудования своих дата-центров. Сейчас у компании около 3 млн серверов, которые она использует для поддержки облачных сервисов. Выходящее из строя оборудование будут на месте разбирать, сортировать, а затем повторно использовать либо продавать. По данным компании, 70% опасных отходов — это электроника.

Microsoft намерена инвестировать в фонд Closed Loop Partners, который поддерживает проекты в сфере экономики замкнутого цикла. Кроме того, она будет поощрять сотрудников, если они станут оставлять меньше мусора.

К 2030 году Microsoft планирует снизить не менее чем на 90% количество захоронений твёрдых отходов, начать использовать 100% перерабатываемую упаковку в странах-участниках OECD (Организации устойчивого экономического сотрудничества и развития), а также снизить как минимум на 75% объём строительных отходов.

Ежегодно по всему миру производится 11 млрд тонн отходов, указывает компания со ссылкой на данные Программы ООН по окружающей среде.