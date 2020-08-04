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BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года Материал редакции
Пилоты не могут уволиться — иначе придётся выплатить около 1,5 млн рублей неустойки за переобучение, пишет издание.
- Авиакомпания «Победа» отправила в неоплачиваемые отпуска до 2021 года около 100 своих вторых пилотов и стажёров, сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на двух пилотов перевозчика и три других источника в авиаотрасли.
- При этом по контракту пилоты не могут уволиться раньше, чем через пять лет, не выплатив неустойку за переобучение — около 1,5 млн рублей, объясняет издание. Всего у «Победы» около 300 пилотов, пишет «Русская служба BBC».
- Из-за пандемии «Победа» приостановила полёты по всем направлениям с 1 апреля по 31 мая. Тогда пилотам якобы предложили взять неоплачиваемые отпуска до июля, а перед его окончанием начался обзвон с предложением продлить отпуск до 11 января 2021 года, говорит один из собеседников издания.
- Во время отпуска пилоты могут работать «где угодно», но трудовую книжку собеседнику издания получить не удалось — он устроился работать курьером.
- «Информация об ограничении выдачи трудовых книжек и других якобы имевших место нарушениях трудового законодательства не соответствует действительности. Сегодня "налет" в "Победе" быстро восстанавливается и уже близок к докризисному уровню, кадрового профицита у компании нет», — заявил представитель «Победы». По его словам, компания, «как и многие другие», предлагала сотрудникам отпуска в период простоя, и некоторые сотрудники согласились.
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Евгений Гостинин
Беда - это почти победа ,только без приставки ПО © Тëма Маслов
Trubin 🐜Евгений
Победа - наверное, единственная авиакомпания, которая обманывает, хамит и подводит не только своих клиентов, но и сотрудников, даже таких ключевых, как пилоты.
Авиакомпания категории "дно".
Vasya StarkTrubin
Авиакомпания категории "дно".
Материнская компания: Группа «Аэрофлот»
Vladimir Chyorniy
Пилот мейл.ру: «Пепперони для Марии заходит на посадку, конец связи»
Михаил АрнаутовVladimir
Неплохой карьерный вираж
Артур Гаврончук
Не пропадут. Они в месяц получали по 500к. Как минимум лет на 20 неоплачиваемых отпусков им хватит точно, даже поедая по 2 омара в день.
Alexey KottАртур
Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три сотни жизней у тебя за спиной, получаешь за это вполне достойные для Этой Страны 3-4 тысячи долларов, будучи вторым пилотом (в то время, как для всего остального мира это сущие копейки), а потом какая-то мразь на vc.ru злорадствует на тему того, что ты теперь не будешь есть свои заслуженные два омара в день.
Alexey KottAlexey
К слову, информация для размышлений тем, кто считает, что у пилотов слишком высокие зарплаты: мне, например, было бы стрёмно, если бы самолётом, на котором я лечу, управлял бы человек, который думает где взять денег на пожрать и чтобы ему хватило ипотеку заплатить.
Joy ZАртур
Вторые пилоты и тем более стажеры столько не получают.
Григорий ЦыганковАртур
Очень странный комментарий.
Люди получали эти деньги и планировали из получать и дальше. У людей ипотеки, семьи и прочее. То что у нас люди умудряются выживать на 25тр в месяц, это не говорит о том, что те у кого получилось начать зарабатывать в 10 раз больше должны так же голодать, но просто откладывать все под матрас.
Антон КурочкинАртур
Это не значит, что они на них не жили
Alexey PraskovinАртур
Зависть - плохое чувство. Вам никто не мешал пойти в пилоты.
Илья ШишкуновAlexey
Вам никто не мешал пойти в пилоты.
Утверждение в высшей степени спорное
Alexey PraskovinИлья
Обычно завидующим мешает только собственная лень и страхи.
Илья ШишкуновAlexey
Ну-ну, на становлении пилотом самолёта в крупной компании очень много ограничений по здоровью, уверен, что 99% людей на ВиСи бы не вытянули, почитай ограничения.
Я не спор поддерживаю, просто указываю на ошибку
Степан МарципанИлья
Не факт, от страны зависит. В РФ ты должен быть суперсолдатом, в Германии гораздо проще а в США так вообще особых запретов нет.
Платон ЩукинАртур
Судя по ответу ты примерно 20к в месяц получаешь.
Alex KuzАртур
500 в месяц это не очень много, тем более, если семья и жена не работает. Плюс у людей могли быть планы на недвижимость и т.п. Накопить много едва ли удалось.
Романелло КивогенсAlex
500 в месяц это не очень много
И это вы пишете про страну, в которой согласно Росстату только полпроцента работников получают свыше 250 т.р. в месяц?
https://www.gks.ru/storage/mediabank/situaz.pdf
(стр.36).
КарлАртур
к сожалению, не получали
Илья ШишкуновКарл
Не в Победе
Антон
Правильно сделали те, кто в свое время начали работать на Европу, а не писать какие они патриоты.
Анатолий БулатовАнтон
Думаю, у европейских пилотов ситуация не лучше.
Константин ЧегемовАнтон
В Европе их попросили уже несколько месяцев назад https://news.rambler.ru/other/43953515-aviakompanii-uvolnyayut-pilotov-i-urezayut-zarplaty-chtoby-hot-kak-to-vyzhit/
Китай: https://www.rbc.ru/society/08/02/2020/5e3e8e8e9a7947358a55182f
Дальше не гуглил, но уверен что это мировая тенденция.
Это другое, да?
Илья ШишкуновКонстантин
Не увольняют, а оставляют с минимум 50% ЗП
Dmitry ShashkinКонстантин
По ссылке ничего про неоплачиваемый отпуск до января. И да, увольнение (да ещё из с выходным пособием) это не тоже самое что неоплачиваемый отпуск, когда ни другой работы не найти, ни на биржу труда не встать.
Алексей Федин
1. Контракт с неустойкой за счет работника - повод работы для грамотного юриста. 2. "Победа" - не получала субсидию от государства, поэтому пошли на такой шаг сокращения издержек. 3. Пример не соблюдения договорных отношений "Аэрофлотом" уже имеется, посмотрим, чем закончится рассмотрение апелляции https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/03/835896-sud-aeroflot?
Денис Кравцов
Лишь качество пилотирования не снизилось
Федор КоньДенис
Это утверждение? Или пропущена частица "бы"?
Фёдор Трухин
я не специалист в трудовом законодательстве, но что мешает купить новую - чистую трудовую книжку и устроится в другую не отечественную авиакомпанию, а в победе продлить свой неоплачиваемый отпуск ещё на 5 лет?
Григорий ЦыганковФёдор
Вы по закону не можете работать на полную ставку в двух компаниях. Это невозможно. Говорю как человек, который работал на двух работах одновременно.
Вы можете оформиться по совместительству, но вряд ли другие крупные игроки на рынке возьмут вас пилотом на таких условиях.
Но если честно, странное у вас предложения, да ещё в такой формулировке, будто ничего вопиющего в данной ситуации нету. Людей кинули, а вы предлагает, что бы они добровольно нарушали закон (я про две трудовые). Не для этого они учились на пилотов.
Фёдор ТрухинГригорий
соглашусь с вами что это грубое нарушение, которое помимо нарушения прав работников чревато тем что после возобновления полётов до карантинного уровня пилоты и техники потеряют в квалификации.
в голову мне не приходят простые способы решения сложившейся ситуации
Сослан СакшинФёдор
федеральная налоговая служба мешает)
Valeratal ValСослан
а ФНС то чего? 2 трудовые это может еще смутить пенсо-фонд (отчисления с двух мест), но самому человеку - что сделать могут?
selecadmФёдор
Физ лица покупают трудовые книжки только чтобы заполнить их фальшивыми данными и получить кредиты. Настоящие трудовые книжки закупают работодатели, потом из зарплаты работника удерживают за бланк. Я со своей старой работы не забирал трудовую, на новой работе оформили новую трудовую.
Алексей ФединФёдор
Можете работать по договору ГПХ. Трудовая книжка не требуется.
Andrew van de KampФёдор
В «неотечественных» компаниях вряд ли вообще есть трудовые книжки, это чисто в пост-ссср. Но насколько я помню по предыдущим скандалам, там нужно подтверждение лицензий или что то подобное, что делается у текущей авиакомпании (были статьи как Аэрофлот не отпускал пилотов работать в Китай, не выдавая им какие-то бумаги)
Андрей Чуринов
Они сами заявления на административные до 21 года написали?
Я не скажу свое имя машине
Главное, чтобы оставшихся не загоняли по 16 часов в сутки работать
Александр Николаевич Кудин
К сожалению, вирус многих «покосил»
Еще «вчера» ты мог хорошо зарабатывать, а сегодня уже курьер или вообще безработный.
Надеюсь, что скоро это закончится и все вернется на круги своя...
Vasya StarkАлександр
Да чё-т опять подзакручивают гайки.
Александр Николаевич КудинVasya
Резьба уже немного сорвана😁
Синди Катсс
читсая по БЕ да
Ales Sharaev
А как это неоплачиваемый отпуск без зарплаты по инициативе работодателя? Уже ТК переписали?