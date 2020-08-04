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Лиана Липанова
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BBC: «Победа» отправила около 100 своих пилотов в неоплачиваемые отпуска до 2021 года Материал редакции

Пилоты не могут уволиться — иначе придётся выплатить около 1,5 млн рублей неустойки за переобучение, пишет издание.

  • Авиакомпания «Победа» отправила в неоплачиваемые отпуска до 2021 года около 100 своих вторых пилотов и стажёров, сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на двух пилотов перевозчика и три других источника в авиаотрасли.
  • При этом по контракту пилоты не могут уволиться раньше, чем через пять лет, не выплатив неустойку за переобучение — около 1,5 млн рублей, объясняет издание. Всего у «Победы» около 300 пилотов, пишет «Русская служба BBC».
  • Из-за пандемии «Победа» приостановила полёты по всем направлениям с 1 апреля по 31 мая. Тогда пилотам якобы предложили взять неоплачиваемые отпуска до июля, а перед его окончанием начался обзвон с предложением продлить отпуск до 11 января 2021 года, говорит один из собеседников издания.
  • Во время отпуска пилоты могут работать «где угодно», но трудовую книжку собеседнику издания получить не удалось — он устроился работать курьером.
  • «Информация об ограничении выдачи трудовых книжек и других якобы имевших место нарушениях трудового законодательства не соответствует действительности. Сегодня "налет" в "Победе" быстро восстанавливается и уже близок к докризисному уровню, кадрового профицита у компании нет», — заявил представитель «Победы». По его словам, компания, «как и многие другие», предлагала сотрудникам отпуска в период простоя, и некоторые сотрудники согласились.

#новость #победа #авиакомпании

Лиана Липанова
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44 комментария
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Евгений Гостинин

15

Беда - это почти победа ,только без приставки ПО © Тëма Маслов

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Trubin 🐜

Евгений
8

Победа - наверное, единственная авиакомпания, которая обманывает, хамит и подводит не только своих клиентов, но и сотрудников, даже таких ключевых, как пилоты.

Авиакомпания категории "дно".

Ответить

Vasya Stark

Trubin
6

Авиакомпания категории "дно".

Материнская компания: Группа «Аэрофлот»

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Vladimir Chyorniy

15

Пилот мейл.ру: «Пепперони для Марии заходит на посадку, конец связи»

Ответить

Михаил Арнаутов

Vladimir
4

Неплохой карьерный вираж

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Артур Гаврончук

–43

Не пропадут. Они в месяц получали по 500к. Как минимум лет на 20 неоплачиваемых отпусков им хватит точно, даже поедая по 2 омара в день.

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Alexey Kott

Артур
37

Ты отдаёшь кучу денег, времени, сил, нервов и других ресурсов, чтобы получить профессию, которая предполагает постоянную гигантскую ответственность за машину, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и две-три сотни жизней у тебя за спиной, получаешь за это вполне достойные для Этой Страны 3-4 тысячи долларов, будучи вторым пилотом (в то время, как для всего остального мира это сущие копейки), а потом какая-то мразь на vc.ru злорадствует на тему того, что ты теперь не будешь есть свои заслуженные два омара в день.

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Alexey Kott

Alexey
21

К слову, информация для размышлений тем, кто считает, что у пилотов слишком высокие зарплаты: мне, например, было бы стрёмно, если бы самолётом, на котором я лечу, управлял бы человек, который думает где взять денег на пожрать и чтобы ему хватило ипотеку заплатить.

Ответить

Joy Z

Артур
21

Вторые пилоты и тем более стажеры столько не получают.

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Григорий Цыганков

Артур
12

Очень странный комментарий.
Люди получали эти деньги и планировали из получать и дальше. У людей ипотеки, семьи и прочее. То что у нас люди умудряются выживать на 25тр в месяц, это не говорит о том, что те у кого получилось начать зарабатывать в 10 раз больше должны так же голодать, но просто откладывать все под матрас.

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Антон Курочкин

Артур
5

Это не значит, что они на них не жили

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Alexey Praskovin

Артур
0

Зависть - плохое чувство. Вам никто не мешал пойти в пилоты.

Ответить

Илья Шишкунов

Alexey
8

Вам никто не мешал пойти в пилоты.

Утверждение в высшей степени спорное 

Ответить

Alexey Praskovin

Илья
–2

Обычно завидующим мешает только собственная лень и страхи.

Ответить

Илья Шишкунов

Alexey
1

Ну-ну, на становлении пилотом самолёта в крупной компании очень много ограничений по здоровью, уверен, что 99% людей на ВиСи бы не вытянули, почитай ограничения. 
Я не спор поддерживаю, просто указываю на ошибку 

Ответить

Степан Марципан

Илья
2

Не факт, от страны зависит. В РФ ты должен быть суперсолдатом, в Германии гораздо проще а в США так вообще особых запретов нет.

Ответить

Платон Щукин

Артур
2

Судя по ответу ты примерно 20к в месяц получаешь.

Ответить

Alex Kuz

Артур
0

500 в месяц это не очень много, тем более, если семья и жена не работает. Плюс у людей могли быть планы на недвижимость и т.п. Накопить много едва ли удалось.

Ответить

Романелло Кивогенс

Alex
1

500 в месяц это не очень много

И это вы пишете про страну, в которой согласно Росстату только полпроцента работников получают свыше 250 т.р. в месяц?
https://www.gks.ru/storage/mediabank/situaz.pdf
(стр.36).

Ответить

Карл

Артур
1

к сожалению, не получали

Ответить

Илья Шишкунов

Карл
0

Не в Победе

Ответить

Антон

4

Правильно сделали те, кто в свое время начали работать на Европу, а не писать какие они патриоты.

Ответить

Анатолий Булатов

Антон
4

Думаю, у европейских пилотов ситуация не лучше.

Ответить

Константин Чегемов

Антон
1

В Европе их попросили уже несколько месяцев назад https://news.rambler.ru/other/43953515-aviakompanii-uvolnyayut-pilotov-i-urezayut-zarplaty-chtoby-hot-kak-to-vyzhit/ 

Китай: https://www.rbc.ru/society/08/02/2020/5e3e8e8e9a7947358a55182f
Дальше не гуглил, но уверен что это мировая тенденция. 

Это другое, да?

Ответить

Илья Шишкунов

Константин
1

Не увольняют, а оставляют с минимум 50% ЗП

Ответить

Dmitry Shashkin

Константин
0

По ссылке ничего про неоплачиваемый отпуск до января. И да, увольнение (да ещё из с выходным пособием) это не тоже самое что неоплачиваемый отпуск, когда ни другой работы не найти, ни на биржу труда не встать. 

Ответить

Алексей Федин

3

1. Контракт с неустойкой за счет работника  - повод работы для грамотного юриста.  2. "Победа" - не получала субсидию от государства, поэтому пошли на такой шаг сокращения издержек. 3. Пример не соблюдения договорных отношений "Аэрофлотом" уже имеется, посмотрим, чем закончится рассмотрение апелляции  https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/03/835896-sud-aeroflot?  

Ответить

Денис Кравцов

1

Лишь качество пилотирования не снизилось

Ответить

Федор Конь

Денис
6

Это утверждение? Или пропущена частица "бы"?

Ответить

Фёдор Трухин

1

я не специалист в трудовом законодательстве, но что мешает купить новую - чистую трудовую книжку и устроится в другую не отечественную авиакомпанию, а в победе продлить свой неоплачиваемый отпуск ещё на 5 лет?

Ответить

Григорий Цыганков

Фёдор
3

Вы по закону не можете работать на полную ставку в двух компаниях. Это невозможно. Говорю как человек, который работал на двух работах одновременно.

Вы можете оформиться по совместительству, но вряд ли другие крупные игроки на рынке возьмут вас пилотом на таких условиях.

Но если честно, странное у вас предложения, да ещё в такой формулировке, будто ничего вопиющего в данной ситуации нету. Людей кинули, а вы предлагает, что бы они добровольно нарушали закон (я про две трудовые). Не для этого они учились на пилотов.

Ответить

Фёдор Трухин

Григорий
0

соглашусь с вами что это грубое нарушение, которое помимо нарушения прав работников чревато тем что после возобновления полётов до карантинного уровня пилоты и техники потеряют в квалификации. 
в голову мне не приходят простые способы решения сложившейся ситуации

Ответить

Сослан Сакшин

Фёдор
1

федеральная налоговая служба мешает)

Ответить

Valeratal Val

Сослан
1

а ФНС то чего? 2 трудовые это может еще смутить пенсо-фонд (отчисления с двух мест), но самому человеку - что сделать могут?

Ответить

selecadm

Фёдор
0

Физ лица покупают трудовые книжки только чтобы заполнить их фальшивыми данными и получить кредиты. Настоящие трудовые книжки закупают работодатели, потом из зарплаты работника удерживают за бланк. Я со своей старой работы не забирал трудовую, на новой работе оформили новую трудовую.

Ответить

Алексей Федин

Фёдор
0

Можете работать по договору ГПХ. Трудовая книжка не требуется. 

Ответить

Andrew van de Kamp

Фёдор
0

В «неотечественных» компаниях вряд ли вообще есть трудовые книжки, это чисто в пост-ссср. Но насколько я помню по предыдущим скандалам, там нужно подтверждение лицензий или что то подобное, что делается у текущей авиакомпании (были статьи как Аэрофлот не отпускал пилотов работать в Китай, не выдавая им какие-то бумаги) 

Ответить

Андрей Чуринов

1

Они сами заявления на административные до 21 года написали?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

1

Главное, чтобы оставшихся не загоняли по 16 часов в сутки работать 

Ответить

Александр Николаевич Кудин

0

К сожалению, вирус многих «покосил»
Еще «вчера» ты мог хорошо зарабатывать, а сегодня уже курьер или вообще безработный.
Надеюсь, что скоро это закончится и все вернется на круги своя...

Ответить

Vasya Stark

Александр
2

Да чё-т опять подзакручивают гайки.

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Vasya
1

Резьба уже немного сорвана😁

Ответить

Синди Катсс

0

читсая по БЕ да

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Ales Sharaev

0

А как это неоплачиваемый отпуск без зарплаты по инициативе работодателя? Уже ТК переписали?

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