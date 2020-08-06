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Ольга Такмазьян
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Разработка в Москве, продажи в Калифорнии: стартап Mighty Buildings печатает дома и уже собрал $30 млн инвестиций Материал редакции

Компания три года работала «в стол» — придумывала технологию и изобретала новый материал. Теперь она вышла на американский рынок — и основатели Вячеслав Солоницын и Дмитрий Стародубцев поделились подробностями.

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Дом, построенный Mighty Buildings

Технология

Mighty Buildings производит дома на промышленном 3D-принтере и продаёт их от $115 до $285 тысяч в зависимости от метража — начиная от 32 м².

По словам создателей Mighty Buildings, их принтер может напечатать готовое здание целиком, но из-за длительного процесса сертификации пока производят только панели, из которых потом собирают дом. В будущем они планируют получить сертификат на всю конструкцию, включая пол, стены и перекрытия.

Дома Mighty Buildings печатает не из бетона, а из композиционных материалов собственного производства на основе реактопластов и минеральных наполнителей.

По прочности он сравним с бетоном, но больше подходит для печати.

Реактопласты — это полимеры, которые после переработки в изделия не плавятся при высоких температурах и не растворяются в воде.

Для теплоизоляционной пены или шлифовки стен Mighty Buildings покупает роборуки. Они же наносят праймеры и штукатурку, поэтому отдельные рабочие не нужны.

Основатели Mighty Buildings утверждают, что возводят дома в два раза быстрее, чем при обычном строительстве, используя на 95% меньше рабочей силы. Модульную комнату они могут построить за один-полтора дня.

Принтер Mighty Buildings печатает здание

«Производительность американского строительного сектора не росла уже 50 лет»

В прошлом основатель Mighty Buildings Вячеслав Солоницын занимался инвестициями: работал инвестиционным директором «Сколково», основал венчурный фонд Ruvento Ventures, который поддерживал американские и азиатские стартапы.

В 2017 году он начал обдумывать запуск собственного проекта. Изучил, какие отрасли в США наименее эффективны, и пришёл к идее оптимизировать строительство домов.

Производительность американского строительного сектора не росла уже последние 50 лет, они используют много ручного труда, который к тому же очень дорогой. Да, США — технологически развитая страна, но это скорее относится к ИТ, медицине, науке, а традиционные индустрии, такие как строительство, автоматизированы даже меньше, чем в Азии.

Например, в Сингапуре уже давно используют технологии prefab (prefabricated home) —модули зданий изготавливаются на заводах и доставляются на место строительства в виде готовых жилых блоков.

В России корни prefab появились ещё с 50-х годов, когда началась массовая застройка. В США такого явления не было.

Поэтому этот рынок показался мне идеальным, и я подумал: почему бы не попробовать изменить что-то в индустрии.

Вячеслав Солоницын
сооснователь и глава Mighty Buildings

С этой идеей Солоницын обратился к своему другу — сооснователю инжиниринговой компании DI Group Дмитрию Стародубцеву, который работал в области 3D-печати. Он и предложил строить дома с помощью 3D-принтера.

К концу 2018 года они разработали прототип 3D-принтера и подали заявку в стартап-акселератор Y Combinator в Кремниевой долине. И прошли.

Ключевой вопрос, который нам задали на интервью в Y Combinator: как мы собираемся за три-четыре месяца до демо-дня масштабировать наш прототип 3D-принтера? Тогда он был размером с обычный десктопный. И мы показали детальный план по разработке большого индустриального принтера.

Вячеслав Солоницын

На демо-дне Солоницын и Стародубцев презентовали 40-футовый контейнер, в который был вмонтирован 3D-принтер. На нём они напечатали скамейку из нового материала, который разработали во время акселерационной программы.

Зимой 2018 года к команде Mighty Buildings присоединились специалист по робототехнике Алексей Дубов и директор по развитию Сэм Рубен. С Дубовым Солоницын уже был знаком. Он инвестировал в его проекты:

  • производство «умных» часов с голосовым помощником Glance;
  • систему «человеко-ориентированного освещения» — LED-лампу с адаптивным управлением Svet.

После акселерационной программы команда Mighty Buildings привлекла $30 млн от 18 венчурных фондов, в том числе Y Combinator, SV Angel и Khosla Ventures.

Mighty Buildings на демо-дне в Y Combinator

Производство в Москве, продажи в Калифорнии

На привлечённые деньги команда совершенствовала технологию и материал. Она открыла дочернюю компанию «Майтитех» в Томске, на родине Стародубцева, и наняла инженеров.

Зарплаты инженеров в Долине очень высокие, к тому же специалистов сложно удерживать в команде — между компаниями идёт борьба за профессиональных сотрудников.

Открыв производство в Томске, мы смогли пригласить больше инженеров, чем наняли бы в США. Это помогло быстрее совершенствовать технологии. Например, если возникала какая-то сложность, её одновременно пытались решить две-три независимые команды.

Вячеслав Солоницын

В течение двух лет весь офис разработки находился в Томске, а потом компания «переехала» в Москву. «Сейчас мы нанимаем специалистов мирового уровня, очень трудно убедить их переехать в Томск», — смеётся Солоницын.

В России Mighty Buildings занимается отработкой технологий, в США — сертификацией, производством, продажей домов и другими бизнес-процессами. Однако родиной компании Солоницын и Стародубцев считают Калифорнию, где родился первый пилотный проект.

Сейчас в команде около 100 человек, 75 работают в России.

Почему не рассказывали о проекте три года

До августа 2020 года Mighty Buildings ничего не рассказывала о себе в СМИ. Одна из причин — компания хотела дать себе время, чтобы довести технологию до уровня промышленного производства. Полтора года команда разрабатывала композиционный материал и только в январе 2020 года прошла сертификацию.

Ещё одна причина — в 2017–2018 годах вокруг 3D-печати домов было много хайпа. Чаще всего этот хайп был неоправдан, потому что печатали в основном бетоном, а из него невозможно построить дом целиком, только несущие стены.

Мы не хотели выглядеть как очередная компания, которая печатает дома на 3D-принтере, хотя у нас совсем другая технология. Потенциал автоматизации у бетона в разы меньше, чем у нашего полимерного композита.

В 2018 году было так много стартапов в 3D-печати домов, что казалось, будто все строят на принтере и сейчас уже можно напечатать многоэтажный дом. Однако это не так: ребята запускали пилотные проекты, но это не коммерциализация, которой мы занимаемся.

Вячеслав Солоницын

Публичный запуск компании, по словам основателей, нужен был и для поиска сотрудников: Mighty Buildings планирует расширить российский штат ещё на 10–15 человек и к сентябрю хочет привлечь инженеров и менеджеров по продукту.

История Mighty Buildings в YouTube-ролике

«Наша цель — масштабировать технологию, а не получить прибыль»

Получив сертификат Underwriters Laboratories, независимой организации по стандартизации и сертификации в области техники безопасности, Mighty Buildings запустила продажи домов.

Её клиенты в основном домовладельцы, которые покупают дом для сдачи в аренду. Также у стартапа есть контракты с девелоперами. В дальнейшем Mighty Buildings хочет продавать не только дома целиком, но и сегменты зданий, например структурные модули для ванных комнат, в которые строители будут устанавливать трубы и сантехнику.

Пока она сосредоточена на американском рынке, но интересуется и другими. На российский пока выходить не думает, но предполагает: это возможно, если появится партнёр.

Стартап существует на инвестиции и ожидает прибыли не раньше чем через два года. «Сейчас наша главная задача — масштабировать технологию и повысить уровень автоматизации», — объясняет Солоницын.

#mightybuildings #3Dпечать

Ольга Такмазьян
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