Производительность американского строительного сектора не росла уже последние 50 лет, они используют много ручного труда, который к тому же очень дорогой. Да, США — технологически развитая страна, но это скорее относится к ИТ, медицине, науке, а традиционные индустрии, такие как строительство, автоматизированы даже меньше, чем в Азии.

Например, в Сингапуре уже давно используют технологии prefab (prefabricated home) —модули зданий изготавливаются на заводах и доставляются на место строительства в виде готовых жилых блоков.

В России корни prefab появились ещё с 50-х годов, когда началась массовая застройка. В США такого явления не было.

Поэтому этот рынок показался мне идеальным, и я подумал: почему бы не попробовать изменить что-то в индустрии.