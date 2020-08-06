Разработка в Москве, продажи в Калифорнии: стартап Mighty Buildings печатает дома и уже собрал $30 млн инвестиций Материал редакции
Компания три года работала «в стол» — придумывала технологию и изобретала новый материал. Теперь она вышла на американский рынок — и основатели Вячеслав Солоницын и Дмитрий Стародубцев поделились подробностями.
Технология
Mighty Buildings производит дома на промышленном 3D-принтере и продаёт их от $115 до $285 тысяч в зависимости от метража — начиная от 32 м².
По словам создателей Mighty Buildings, их принтер может напечатать готовое здание целиком, но из-за длительного процесса сертификации пока производят только панели, из которых потом собирают дом. В будущем они планируют получить сертификат на всю конструкцию, включая пол, стены и перекрытия.
Дома Mighty Buildings печатает не из бетона, а из композиционных материалов собственного производства на основе реактопластов и минеральных наполнителей.
По прочности он сравним с бетоном, но больше подходит для печати.
Для теплоизоляционной пены или шлифовки стен Mighty Buildings покупает роборуки. Они же наносят праймеры и штукатурку, поэтому отдельные рабочие не нужны.
Основатели Mighty Buildings утверждают, что возводят дома в два раза быстрее, чем при обычном строительстве, используя на 95% меньше рабочей силы. Модульную комнату они могут построить за один-полтора дня.
«Производительность американского строительного сектора не росла уже 50 лет»
В прошлом основатель Mighty Buildings Вячеслав Солоницын занимался инвестициями: работал инвестиционным директором «Сколково», основал венчурный фонд Ruvento Ventures, который поддерживал американские и азиатские стартапы.
В 2017 году он начал обдумывать запуск собственного проекта. Изучил, какие отрасли в США наименее эффективны, и пришёл к идее оптимизировать строительство домов.
С этой идеей Солоницын обратился к своему другу — сооснователю инжиниринговой компании DI Group Дмитрию Стародубцеву, который работал в области 3D-печати. Он и предложил строить дома с помощью 3D-принтера.
К концу 2018 года они разработали прототип 3D-принтера и подали заявку в стартап-акселератор Y Combinator в Кремниевой долине. И прошли.
На демо-дне Солоницын и Стародубцев презентовали 40-футовый контейнер, в который был вмонтирован 3D-принтер. На нём они напечатали скамейку из нового материала, который разработали во время акселерационной программы.
Зимой 2018 года к команде Mighty Buildings присоединились специалист по робототехнике Алексей Дубов и директор по развитию Сэм Рубен. С Дубовым Солоницын уже был знаком. Он инвестировал в его проекты:
После акселерационной программы команда Mighty Buildings привлекла $30 млн от 18 венчурных фондов, в том числе Y Combinator, SV Angel и Khosla Ventures.
Производство в Москве, продажи в Калифорнии
На привлечённые деньги команда совершенствовала технологию и материал. Она открыла дочернюю компанию «Майтитех» в Томске, на родине Стародубцева, и наняла инженеров.
В течение двух лет весь офис разработки находился в Томске, а потом компания «переехала» в Москву. «Сейчас мы нанимаем специалистов мирового уровня, очень трудно убедить их переехать в Томск», — смеётся Солоницын.
В России Mighty Buildings занимается отработкой технологий, в США — сертификацией, производством, продажей домов и другими бизнес-процессами. Однако родиной компании Солоницын и Стародубцев считают Калифорнию, где родился первый пилотный проект.
Сейчас в команде около 100 человек, 75 работают в России.
Почему не рассказывали о проекте три года
До августа 2020 года Mighty Buildings ничего не рассказывала о себе в СМИ. Одна из причин — компания хотела дать себе время, чтобы довести технологию до уровня промышленного производства. Полтора года команда разрабатывала композиционный материал и только в январе 2020 года прошла сертификацию.
Публичный запуск компании, по словам основателей, нужен был и для поиска сотрудников: Mighty Buildings планирует расширить российский штат ещё на 10–15 человек и к сентябрю хочет привлечь инженеров и менеджеров по продукту.
«Наша цель — масштабировать технологию, а не получить прибыль»
Получив сертификат Underwriters Laboratories, независимой организации по стандартизации и сертификации в области техники безопасности, Mighty Buildings запустила продажи домов.
Её клиенты в основном домовладельцы, которые покупают дом для сдачи в аренду. Также у стартапа есть контракты с девелоперами. В дальнейшем Mighty Buildings хочет продавать не только дома целиком, но и сегменты зданий, например структурные модули для ванных комнат, в которые строители будут устанавливать трубы и сантехнику.
Пока она сосредоточена на американском рынке, но интересуется и другими. На российский пока выходить не думает, но предполагает: это возможно, если появится партнёр.
Стартап существует на инвестиции и ожидает прибыли не раньше чем через два года. «Сейчас наша главная задача — масштабировать технологию и повысить уровень автоматизации», — объясняет Солоницын.
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