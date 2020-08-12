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Галина Мубаракшина
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«Стартапы не рождаются в атмосфере страха»: представители ИТ-компаний в Белоруссии призвали остановить насилие в стране Материал редакции

Под открытым письмом подписались более 300 человек.

36 комментариев
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Основатели, руководители и сотрудники ИТ-компаний в Белоруссии на фоне беспорядков в стране подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие в отношении жителей, освободить задержанных и провести новые выборы президента в стране.

Обращение опубликовало белорусское медиа об ИТ-индустрии dev.by. Подписи под ним оставили свыше 300 человек: основатели и руководители, сотрудники нескольких десятков ИТ-компаний.

В числе подписавшихся — сооснователь спортивного медиа Sports.ru Дмитрий Навоша, сооснователь сервиса для управления документами PandaDoc Сергей Борисюк, сотрудники разработчика игр Wargaming и другие.

Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости.

из открытого письма

С 9 августа 2020 года в Белоруссии проходят акции протеста против результатов президентских выборов. Белорусское МВД сообщило, что за три дня были задержаны около 6000 человек. Жители говорили о масштабных сбоях в работе интернета, из-за которых многие компании вынуждены были приостановить работу. Государственный оператор связи «Белтелеком» объяснял сбои «значительным ростом трафика» из-за рубежа. 12 августа доступ в интернет был полностью восстановлен, заявили в компании.

#новость #ит #белоруссия

Галина Мубаракшина
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36 комментариев
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Nikolai O

4

"Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия." Китайцам надо рассказать. Да и южным корейцам, с их подавленными студенческими волнениями и военной диктатурой. Что не меняет праведного гнева по отношению к ненужной жестокости властей.

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Alex Konin

Nikolai
2

Я бы ещё добавил весь опыт советского союза, когда ребят по тюрьмам таскали, а они ракеты в космос запускали.
Однако держаться за власть больше 10 лет для одного человека - это токсичный для общества опыт, нужна сменяемость власти, новые идеи и посылы.
На мой взгляд крутого руководителя характеризует не то, что он бессменно руководит, а то, что он воспитал приемников и в нужный момент уступил место.

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Anton Reut

Alex
0

А прикинь усатый Коленьку посадит после себя на место )))

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Stas Korg

Nikolai
0

Наверное в Китае не был ) частная собственность, свобода предпринимательской деятельности, помощь государства.

Ответить

Nikolai O

Stas
2

У Госдепа другое мнение. Как мне оттуда в методичке написали - так и вещаю. Не мешайте.

Ответить

Александр Кучеряев

Stas
1

Так в Китае не стартапы а запланированные государством копии.

Ответить

Гена Фомин

Александр
2

DJI, TikTok, Zoom вполне себе удачные копии вышли. Было бы неплохо и нам такие копии запустить. Ну или хотя бы копию заводика по производству айфонов.

Ответить

Михаил Фролов

Nikolai
–1

В Южной Корее военная диктатура? Ты там под наркотой что ли? И про успешный Китай тоже ложь. У них население полтора миллиарда. То есть ВВП на душу населения как у Габона.

Ответить

Света Иванова

–23

Совсем чокнулось? Лукашенко законно победил.

Ответить

Konstantin Konushkin

Света
5

😂 самой то не смешно?

Ответить

Anton Reut

Света
1

Победа настолько оглушительная что прихвостни бацьки вылезают из окон, а мешки с бюллетенями выносят мешками под прикрытием полиции... 

Ответить

Эля Эль

Света
1

Сами то поверили

Ответить

Dima Artyukhov

3

Молодцы. Где среди них EPAM и другие крупные игроки?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Dima
0

Ну это бодишоп же, так что

Ответить

Я не скажу свое имя машине

2

Господи, когда же все это закончится... 

Ответить

Arthur Niazyan

Я
0

Главное что бы хорошо закончилось.

Ответить

Andrey Petrosyan

–2

Странно, а ведь много стартапов именно при нем запустились и даже не все сбежали за бугор. Что вдруг изменилось? Три дня сбоит инет? Но это всего три дня, нельзя их проецировать вперёд на годы, а заодно и назад на годы...
Давайте без угара рассуждать и писать.
И да, напишите перечень правителей которых все любят, двоих хоть найдёте? Со всего мира.
Общаюсь с амерами, трампа люто ненавидят, а он вроде образец демократии..

Ответить

Nikolai O

Andrey
2

Они же не лезут в политику, даже не против Лукашенко. Но жестокость там, судя по видео, реально лишняя, направленная на случайным и даже не наружающих прохожих, и запредельная. 

Ответить

Arthur Niazyan

Nikolai
0

Никто это не отрицает. Просто где они были, когда силовики Батьки любые бизнесы отжимали?

Ответить

Nikolai O

Arthur
0

вот тут не скажу ничего, так как не особенно жалобы слышал. 

Ответить

Arthur Niazyan

Nikolai
0

Странно. Меня ещё лет 10 назад друзья беларусы отговаривали там что-то запускать. Приезжают люди в погонах и нет ресторана, спортзала и всего того, что может без собственника основателя работать.

Ответить

Anton Reut

Andrey
0

То есть то что КГБ пересажало ВСЕХ альтернативных кандидатов накануне выборов тебя не смущает?

Ответить

Arthur Niazyan

Anton
1

И никого не смущало из числа вышеобозначенных заявителей.

Ответить

Илья Лесун

Arthur
0

Смущало и смущает

Ответить

Гена Фомин

Andrey
0

Трамп он республиканец, и поэтому его демократы (НЙ, Калифорния) так люто ненавидят.

Ответить

Михаил Фролов

Andrey
0

Кто это крупный из Беларуси не сбежал за бугор? Тот же Варгейминг это Кипр.

Ответить

Anton Reut

1

А чего призывать? Просто уезжайте в Европу, покажите своё отношение рублем, пусть батька без налогов с IT покукует пару лет.

Ответить

Nikolay Safronov

Anton
0

Так вроде как уже уехали

Ответить

Anton Reut

Nikolay
1

Жаль только друг Володя будет и дальше спонсировать бацьку дешевой нефтью и газом.

Ответить

Nikolay Safronov

–12

Боже Лукашенко храни! Сильный, державный, Царствуй на славу, на славу нам!

Ответить

Nikolay Safronov

Nikolay
–1

P.S. Идиоты не поняли)

Ответить

Vladislav Ershov

Nikolay
2

Слишком тонко и рискованно, учитывая атмосферу происходящего 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Nikolay
2

Сарказм потому и сарказм, что должен быть тонкий ;) 

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Артём Фомин

Nikolay
0

Именно

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Eugene Smirnov

–2

Бузотёры.

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Сослан Сакшин

0

да сейчас лукашу только о стартапах подумать осталось)

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