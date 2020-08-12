Под открытым письмом подписались более 300 человек.

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Основатели, руководители и сотрудники ИТ-компаний в Белоруссии на фоне беспорядков в стране подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие в отношении жителей, освободить задержанных и провести новые выборы президента в стране.

Обращение опубликовало белорусское медиа об ИТ-индустрии dev.by. Подписи под ним оставили свыше 300 человек: основатели и руководители, сотрудники нескольких десятков ИТ-компаний.

В числе подписавшихся — сооснователь спортивного медиа Sports.ru Дмитрий Навоша, сооснователь сервиса для управления документами PandaDoc Сергей Борисюк, сотрудники разработчика игр Wargaming и другие.

Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости. из открытого письма