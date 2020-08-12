«Стартапы не рождаются в атмосфере страха»: представители ИТ-компаний в Белоруссии призвали остановить насилие в стране Материал редакции
Под открытым письмом подписались более 300 человек.
Основатели, руководители и сотрудники ИТ-компаний в Белоруссии на фоне беспорядков в стране подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие в отношении жителей, освободить задержанных и провести новые выборы президента в стране.
Обращение опубликовало белорусское медиа об ИТ-индустрии dev.by. Подписи под ним оставили свыше 300 человек: основатели и руководители, сотрудники нескольких десятков ИТ-компаний.
В числе подписавшихся — сооснователь спортивного медиа Sports.ru Дмитрий Навоша, сооснователь сервиса для управления документами PandaDoc Сергей Борисюк, сотрудники разработчика игр Wargaming и другие.
С 9 августа 2020 года в Белоруссии проходят акции протеста против результатов президентских выборов. Белорусское МВД сообщило, что за три дня были задержаны около 6000 человек. Жители говорили о масштабных сбоях в работе интернета, из-за которых многие компании вынуждены были приостановить работу. Государственный оператор связи «Белтелеком» объяснял сбои «значительным ростом трафика» из-за рубежа. 12 августа доступ в интернет был полностью восстановлен, заявили в компании.
"Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия." Китайцам надо рассказать. Да и южным корейцам, с их подавленными студенческими волнениями и военной диктатурой. Что не меняет праведного гнева по отношению к ненужной жестокости властей.
Я бы ещё добавил весь опыт советского союза, когда ребят по тюрьмам таскали, а они ракеты в космос запускали.
Однако держаться за власть больше 10 лет для одного человека - это токсичный для общества опыт, нужна сменяемость власти, новые идеи и посылы.
На мой взгляд крутого руководителя характеризует не то, что он бессменно руководит, а то, что он воспитал приемников и в нужный момент уступил место.
Так в Китае не стартапы а запланированные государством копии.
DJI, TikTok, Zoom вполне себе удачные копии вышли. Было бы неплохо и нам такие копии запустить. Ну или хотя бы копию заводика по производству айфонов.
В Южной Корее военная диктатура? Ты там под наркотой что ли? И про успешный Китай тоже ложь. У них население полтора миллиарда. То есть ВВП на душу населения как у Габона.
Совсем чокнулось? Лукашенко законно победил.
Победа настолько оглушительная что прихвостни бацьки вылезают из окон, а мешки с бюллетенями выносят мешками под прикрытием полиции...
Молодцы. Где среди них EPAM и другие крупные игроки?
Господи, когда же все это закончится...
Странно, а ведь много стартапов именно при нем запустились и даже не все сбежали за бугор. Что вдруг изменилось? Три дня сбоит инет? Но это всего три дня, нельзя их проецировать вперёд на годы, а заодно и назад на годы...
Давайте без угара рассуждать и писать.
И да, напишите перечень правителей которых все любят, двоих хоть найдёте? Со всего мира.
Общаюсь с амерами, трампа люто ненавидят, а он вроде образец демократии..
Никто это не отрицает. Просто где они были, когда силовики Батьки любые бизнесы отжимали?
Странно. Меня ещё лет 10 назад друзья беларусы отговаривали там что-то запускать. Приезжают люди в погонах и нет ресторана, спортзала и всего того, что может без собственника основателя работать.
То есть то что КГБ пересажало ВСЕХ альтернативных кандидатов накануне выборов тебя не смущает?
И никого не смущало из числа вышеобозначенных заявителей.
Трамп он республиканец, и поэтому его демократы (НЙ, Калифорния) так люто ненавидят.
Кто это крупный из Беларуси не сбежал за бугор? Тот же Варгейминг это Кипр.
А чего призывать? Просто уезжайте в Европу, покажите своё отношение рублем, пусть батька без налогов с IT покукует пару лет.
Так вроде как уже уехали
Жаль только друг Володя будет и дальше спонсировать бацьку дешевой нефтью и газом.
Боже Лукашенко храни! Сильный, державный, Царствуй на славу, на славу нам!
P.S. Идиоты не поняли)
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