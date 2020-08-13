Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске Материал редакции
Офисы технически закрыты с весны — сейчас там находится несколько человек.
Неизвестные люди в чёрной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске, сообщил The Bell со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В пресс-службе компании подтведили vc.ru информацию.
«Выясняем детали», — добавили в «Яндексе». По данным The Bell, офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри.
Всего минском офисе «Яндекса» работают около 300 человек. В компании уточнили vc.ru, что сами офисы технически закрыты с весны — сейчас там находится несколько человек.
По данным белорусского издания Euroradio, обыски проходят и в офисе Uber в Минске. РБК также пишет, что в этот офис пришли правоохранительные органы. В «Яндексе» подтвердили vc.ru блокировку офиса Uber, но причины пока выясняются.
Офис «Яндекса» в Минске находится на проспекте Дзержинского, в трёх станциях метро от центра города.
Лукашенко политический труп.
кек
Мадуро об этом расскажи
Мадуро щенок по сравнению с Лукой - 7 лет у власти всего. А уже в полной заднице.
Это поддержка IT такая)
Лукашенко сошёл с ума.
Это блокировщики рекламы пришли
У Лукашенко каждый день новые враги. То наркоманы, то безработные, то вагнеровцы, теперь еще и российский яндекс.
Надеюсь он закончит так же как подобает заканчивать любому диктатору.
Яндекс.by не достаточно лоялен.
Да, именно. И после этого очевидно же было, что придут. И в убер придут, потому что это тоже Я.
Я этот мир не смогу понять, если после всех этих происшествий в Белорусии ничего не изменится и картофель останется у власти
Всё стерпится и забудется?
Что Лукашенко то от Яндекса надо🙄
Это у него ещё из 90 осталось «Че слишком умный? Сча мы тебе....»
Это у всех туповатых людей проявляется, если его аргументы опровергнуты, признать себя неправым это унизиться для них, значит надо унизить оппонента силой.
Яндекс публикует новости о протестах и забастовках. А это всё враньё, их же нет, значит Яндекс вбрасывает намеренно ложь под дуду западных кукловодов. Вроде очевидно.
Негодует по поводу алгоритмов и выдачи в поисковике
давно пора, там почти никакой органики в выдаче не осталось. Сплошные колдунщики и директ.
Батька - молодец! Не останавливаться: чем больше неадекватных шагов, тем быстрее до всех окружающих (включая самых альтернативно одаренных и прочих сторонников заговоров и мировой закулисы) дойдет, что с ним пора заканчивать.
А почему все так уверены что это люди Лукашенко?
А я думал брать акции Яндекс сегодня или подождать. Подожду)
А когда в Украине Яндекс заблокировали, как акции показали себя, не помните?
Издержки работы в тоталитарной стране.
Хотя в Яндексе скажут, что такое могло случиться везде и продолжат публиковать риафановскую дичь у себя на главной.
Сейчас набегут совки и пригожинские с методичками про "Не верьте, это все провокации Нексты!"
А помните, как нам рассказывали, что Белоруссия - рай для айтишников...
Вопрос: А зачем?
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