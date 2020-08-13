Офисы технически закрыты с весны — сейчас там находится несколько человек.

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Неизвестные люди в чёрной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске, сообщил The Bell со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В пресс-службе компании подтведили vc.ru информацию.

«Выясняем детали», — добавили в «Яндексе». По данным The Bell, офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри.

Всего минском офисе «Яндекса» работают около 300 человек. В компании уточнили vc.ru, что сами офисы технически закрыты с весны — сейчас там находится несколько человек.

По данным белорусского издания Euroradio, обыски проходят и в офисе Uber в Минске. РБК также пишет, что в этот офис пришли правоохранительные органы. В «Яндексе» подтвердили vc.ru блокировку офиса Uber, но причины пока выясняются.

Офис «Яндекса» в Минске находится на проспекте Дзержинского, в трёх станциях метро от центра города.