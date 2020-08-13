vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Офлайн
Татьяна Боброва
6512

Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» и Uber в Минске Материал редакции

Офисы технически закрыты с весны — сейчас там находится несколько человек.

49 комментариев
В закладки

Неизвестные люди в чёрной одежде с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске, сообщил The Bell со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. В пресс-службе компании подтведили vc.ru информацию.

«Выясняем детали», — добавили в «Яндексе». По данным The Bell, офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри.

Всего минском офисе «Яндекса» работают около 300 человек. В компании уточнили vc.ru, что сами офисы технически закрыты с весны — сейчас там находится несколько человек.

По данным белорусского издания Euroradio, обыски проходят и в офисе Uber в Минске. РБК также пишет, что в этот офис пришли правоохранительные органы. В «Яндексе» подтвердили vc.ru блокировку офиса Uber, но причины пока выясняются.

Офис «Яндекса» в Минске находится на проспекте Дзержинского, в трёх станциях метро от центра города.

#новость #яндекс

Статья дополняется
Татьяна Боброва
+43 096
8
30
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 49, "likes": 30, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 149956, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 Aug 2020 13:38:28 +0300", "is_special": false }
Трибуна
Как мы запустили приложение «Республики»
Рассказывает Ксения Дроздова, CEO & Product Owner Imshop.io, совместно с Леонидом Гладилиным, CDTO «Республики».
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
49 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Z K

52

Лукашенко политический труп.

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

Z
1

Зомби тогда уж.

Ответить

Кирилл Макеев

Z
–1

кек

Мадуро об этом расскажи

Ответить

Leo Uvarov

Кирилл
0

Мадуро щенок по сравнению с Лукой - 7 лет у власти всего. А уже в полной заднице.

Ответить

Nikolay Safronov

24

Это поддержка IT такая)

Ответить

Холден Колфилд

Nikolay
4

It атака

Ответить

Andrew Simon

Холден
3

Нехилая такая инъекция )

Ответить

Dima Artyukhov

20

Лукашенко сошёл с ума.

Ответить

Soul Manioe

Dima
5
Ответить

Алексей Ключерев

10

Это блокировщики рекламы пришли

Ответить

Холден Колфилд

Алексей
5

AdLukashenko

Ответить

Светослав Димитров

9

DDos по-лукашенски

Ответить

Stanislav

8

У Лукашенко каждый день новые враги. То наркоманы, то безработные, то вагнеровцы, теперь еще и российский яндекс.
Надеюсь он закончит так же как подобает заканчивать любому диктатору.

Ответить

Yuri Ahmedov

8

Яндекс.by не достаточно лоялен.

Ответить

Kirill Nikolaev

Yuri
0

Да, именно. И после этого очевидно же было, что придут. И в убер придут, потому что это тоже Я.

Ответить

Yuri Ahmedov

Kirill
0

Вроде уже. 

Ответить

Костя Жажиев

7

Я этот мир не смогу понять, если после всех этих происшествий в Белорусии ничего не изменится и картофель останется у власти
Всё стерпится и забудется?

Ответить

Aleksey Murashko

Костя
0

Да, как и в северной нигерии с белыми неграми

Ответить

Холден Колфилд

6

Конечно неизвестные....

Ответить

Zebediah Killgrave

6

Пришли устанавливать телемост.

Ответить

Игорь Рачук

5

Это они за едой своей зашли, чтобы курьеров не напрягать.

Ответить

Артем Бермонтов

2

Что Лукашенко то от Яндекса надо🙄

Ответить

Игорь Зайцев

Артем
5

Это у него ещё из 90 осталось «Че слишком умный? Сча мы тебе....»

Ответить

Александр Кучеряев

Игорь
3

Это у всех туповатых людей проявляется, если его аргументы опровергнуты, признать себя неправым это унизиться для них, значит надо унизить оппонента силой.

Ответить

Evil Pechenka

Артем
2

Яндекс публикует новости о протестах и забастовках. А это всё враньё, их же нет, значит Яндекс вбрасывает намеренно ложь под дуду западных кукловодов. Вроде очевидно.

Ответить

Холден Колфилд

Артем
1

Негодует по поводу алгоритмов и выдачи в поисковике

Ответить

Leonid Sobchenko

Холден
1

давно пора, там почти никакой органики в выдаче не осталось. Сплошные колдунщики и директ.

Ответить

ЯжПрограммист

3

Им сказали заблокировать яндекс - они исполнили. 

Ответить

Арсений Зябликов

3

Батька - молодец! Не останавливаться: чем больше неадекватных шагов, тем быстрее до всех окружающих (включая самых альтернативно одаренных и прочих сторонников заговоров и мировой закулисы) дойдет, что с ним пора заканчивать.

Ответить

Дима Басин

0

А почему все так уверены что это люди Лукашенко?

Ответить

Roman Bannov

Дима
2

Как вариант, ещё из Гугла могли прийти под шумок...

Ответить

Pavel Voronkov

Дима
1

Так никто другой провокации не может устраивать. {sarcasm}

Ответить

Умид Аскаров

Дима
0

Офис вдали от центра, ну и вряд ли людям нужен офис Яндекса

Ответить

Andrey K

Дима
0

Чёрные HRы конкурентов?

Ответить

Alexei Ageyev

Дима
0

А какие у вас версии? Вагнеровцы, Правый сектор, Гугл?

Ответить

Лучезарный Смех

2

Да щас там новостную выдачу яндекса подправят немножко и всё 

Ответить

Vladimir Chyorniy

1

А я думал брать акции Яндекс сегодня или подождать. Подожду)

Ответить

badResistor

Vladimir
3

Я понимаю разумность твоих слов, но...

Ответить

Юрий Глотов

Vladimir
0

А когда в Украине Яндекс заблокировали, как акции показали себя, не помните?

Ответить

Месье Никита

1

Так это литовские боевики пришли. Всем понятно. [сарказм]

Ответить

Anton Smets

1

Издержки работы в тоталитарной стране.
Хотя в Яндексе скажут, что такое могло случиться везде и продолжат публиковать риафановскую дичь у себя на главной.

Ответить

Alexei Ageyev

1

Сейчас набегут совки и пригожинские с методичками про "Не верьте, это все провокации Нексты!"

Ответить

Stanislav Kupriyanov

1

А помните, как нам рассказывали, что Белоруссия - рай для айтишников...

Ответить

Дима Дима

0

что за дичь! только включили в индекс MSCI Russia

Ответить

Денис Кравцов

0

Это провокация против РФ, дёшево и сердито 🤷‍♂️

Ответить

Alexander Nikitin

0

Вопрос: А зачем?

Ответить

Трехтысячелетний пес

Alexander
0
Ответить

Maxim Lambov

0

Самое время запустить Яндексу сервис Я.ОМОН

Ответить

Pavel Voronkov

0

Только одно приходит на ум - ОСТАНОВИТЕСЬ!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Кейс igooods: заработать миллиард, нанять 1,5 тыс. человек за месяц и провести ребрендинг в разгар пандемии
Квартальный оборот компании igooods в начале 2020 года составил 1,29 млрд рублей. А уже в мае сервис заработал 1 млрд 1…
0
Коворкинг «Ясная поляна»
Подписан
Отписаться
Как сохранить интерес к коворкингу в пандемию? Кейс коворкинга «Ясная поляна»
Еще до начала официальной самоизоляции, количество людей в коворкингах по всему миру уменьшалось с каждым днем. Коворки…
0
Yota
Подписан
Отписаться
Yota предложила клиентам «Яндекс.Станцию»
Yota запускает пилотный проект по продаже «Яндекс.Станции» в Москве. Приобрести устройство можно будет на брендированны…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Якунин
за день
А такой был?
«Яндекс» закрыл сервис для поиска людей в соцсетях из-за его непопулярности
evilnw
за неделю
Яндекс опять не виноват. Он просто берет свои 30% и ни за что не отвечает. Всё эти клятые партнёры.
Купил билеты в другой город через «Яндекс.Путешествия». Перевозчик не приехал

Комментарии

Денис Демидов

Глава PandaDoc предложил…

Leo Uvarov

Неизвестные вооруженные люди…

Nikolai O

Глава PandaDoc предложил…

Pavel Voronkov

Глава PandaDoc предложил…

Месье Никита

Глава PandaDoc предложил…

Alexei Ageyev

Неизвестные вооруженные люди…

Michael Smith

Что известно о Psiphon — уже…

Aleksey Murashko

Неизвестные вооруженные люди…

Nikolai O

Глава PandaDoc предложил…

Денис Демидов

Глава PandaDoc предложил…

Rasul Tokhniyazov

Глава PandaDoc предложил…

Иван Иванов

Глава PandaDoc предложил…

Правильный Взгляд

Как за неделю получить актив в…

Nikolai O

Глава PandaDoc предложил…

Павел Логинов

Глава PandaDoc предложил…

Stanislav Kupriyanov

Неизвестные вооруженные люди…

Эмилия Теплова

Глава PandaDoc предложил…

Денис Демидов

Глава PandaDoc предложил…

Rasul Tokhniyazov

Глава PandaDoc предложил…

Pavel Voronkov

Неизвестные вооруженные люди…