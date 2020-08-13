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Лиана Липанова
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Wargaming попросила сотрудников офиса в Минске «поработать дома» Материал редакции

Параллельно вооружённые люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске.

26 комментариев
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Сотрудников офиса компании-разработчика игр Wargaming в Минске «попросили спешно покинуть офисы и поработать из дома», сообщили несколько источников dev.by. Причины такого решения неизвестны.

В пресс-службе компании отказались от комментариев и отметили, что большая часть людей и так работала на удалёнке. dev.by информацию подтвердили 3 сотрудника компании.

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Ранее о том, что Wargaming эвакуирует сотрудников из офиса в Минске, сообщил Telegram-канал «Чай з малинавым варэнем».

«Wargaming эвакуирует сотрудников. Руководство сообщает, что к ним едут силовики», — пишет канал.

Эвакуации сотрудников подтвердил автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев, эксперт «Общества защиты интернета»: «Я в постоянном контакте со многими беларускими коллегами. В том числе с Wargaming. Подтверждаю». Канал цитирует сообщение неназванного сотрудника: «Не стали ждать военных у себя».

В пресс-службе компании сказали vc.ru, что «эвакуации не было» и добавили, что большая часть людей и так работала на удалёнке.

12 августа сотрудники Wargaming и ещё около 300 основателей, руководителей и работников нескольких десятков ИТ-компаний подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие в отношении жителей, освободить задержанных и провести новые выборы президента в стране.

Штаб-квартира ИТ-компании находится на Кипре, но в Минске у компании самый крупный офис — в нём работает 2000 человек, рассказал представитель Wargaming.

#новость #wargaming #белоруссия

Лиана Липанова
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26 комментариев
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Григорий Крутеев

27

Батька в текстурах застрял, отправил ребят разобраться.

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Артем Акулов

Григорий
3

Есть пробитие.

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Ник Лежневич

Артем
0

да, дно уже пробили

Ответить

Vladislav S

Ник
0

Нет, лукашенко осталось ещё детей начать есть, чтобы пробить, он уже все грани перешел

Ответить

BearStrikesBack

10

«Wargaming эвакуирует сотрудников. Руководство сообщает, что к ним едут силовики», — пишет канал.

Зачем блеать? Золота себе игрового насыпать?

Ответить

Vladislav S

BearStrikesBack
6

В реальном мире всех уже избили, теперь надо и в виртуальном

Ответить

login

BearStrikesBack
4

У силовиков ума как у камушка, им сказали задействовать танки, вот они и приехали за ними)))

Ответить

ЯжПрограммист

BearStrikesBack
3

Прошел у руководства слух что там хранится много неучтенной военной техники.

Ответить

Rafael A

BearStrikesBack
0

Думаю он в курсе, что программисты поучаствовали в этом «восстании лайт» своими технологиями. И силовики едут проучить очкариков за это. *Sad*

Ответить

Vladislav S

Rafael
2

Восстание уже не лайт, после того как силовики начали всех избивать. Это война против своего же народа 

Ответить

Денис Файзулин

6

хорошая реклама Парка высоких технологий

Ответить

Vladislav S

5

Из дома ребятам будет просто удобнее праздновать 800 процентную победу лукашеску, не иначе. А вообще это какой то терор 

Ответить

Денис Файзулин

3

лучше работать из дома на кипре

Ответить

Александр Якунин

Денис
1

На турецкой или греческой части? А то страшно от соседей прилитит

Ответить

Денис Файзулин

Александр
0

вг на турецкой стороне

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Vladislav S

Денис
0

А ещё лучше работать по дому, желательно зажигательными

Ответить

Вася Пражкин

2

Учитывая открытое письмо, Wargaming мог бы попросить поработать «дома у президента».

Ответить

Yuri Ahmedov

2

"Есть пробитие"
А вообще с таким интернетом что в офисе что дома.

Ответить

Александр Кучеряев

2

Лукас просто запутался, раньше как было, отправляешь ребят они выносят все ценное, а у айти кампаний все ценное на счетах афилированных в офшорной зоне, туда ребятки не доедут. А эти бедолаги приехали в офис а там только сервак гудит.

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Yuri Ahmedov

Александр
0

Даже пожрать нечего, искусственное мясо и смузи. Ну хоть в пинг понг поиграют.

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Егор Тарасов

1

Взяли офис яндекс такси, чтобы сделать поездки бесплатными и отправить всех домой, играть в бесплатно продоначенный танки. Лишь бы на улицы не выходили

Ответить

ЯжПрограммист

1

Илон уже выдвигается, авианосцы сша вот вот ворвутся в великое белорусское море. Продолжаем вести наблюдение.

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Ars Sherfedinov

0

Читаемая вкатка от раков.
Сменили позицию

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Никита Алфимов

0

"Ребята, про WG похоже фейк, просто отпустили пораньше домой" - цитата из источника который сообщил эту новость

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Timofey Koloshenko

Никита
0

Что-то мне подсказывает, что это не просто так...

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Buddhism Press

0

когда не знаешь о чем написать, а план выполнять надо 

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