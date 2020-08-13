Wargaming попросила сотрудников офиса в Минске «поработать дома» Материал редакции
Параллельно вооружённые люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске.
Сотрудников офиса компании-разработчика игр Wargaming в Минске «попросили спешно покинуть офисы и поработать из дома», сообщили несколько источников dev.by. Причины такого решения неизвестны.
В пресс-службе компании отказались от комментариев и отметили, что большая часть людей и так работала на удалёнке. dev.by информацию подтвердили 3 сотрудника компании.
Ранее о том, что Wargaming эвакуирует сотрудников из офиса в Минске, сообщил Telegram-канал «Чай з малинавым варэнем».
«Wargaming эвакуирует сотрудников. Руководство сообщает, что к ним едут силовики», — пишет канал.
Эвакуации сотрудников подтвердил автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев, эксперт «Общества защиты интернета»: «Я в постоянном контакте со многими беларускими коллегами. В том числе с Wargaming. Подтверждаю». Канал цитирует сообщение неназванного сотрудника: «Не стали ждать военных у себя».
В пресс-службе компании сказали vc.ru, что «эвакуации не было» и добавили, что большая часть людей и так работала на удалёнке.
12 августа сотрудники Wargaming и ещё около 300 основателей, руководителей и работников нескольких десятков ИТ-компаний подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие в отношении жителей, освободить задержанных и провести новые выборы президента в стране.
Штаб-квартира ИТ-компании находится на Кипре, но в Минске у компании самый крупный офис — в нём работает 2000 человек, рассказал представитель Wargaming.
Батька в текстурах застрял, отправил ребят разобраться.
Есть пробитие.
да, дно уже пробили
Нет, лукашенко осталось ещё детей начать есть, чтобы пробить, он уже все грани перешел
«Wargaming эвакуирует сотрудников. Руководство сообщает, что к ним едут силовики», — пишет канал.
Зачем блеать? Золота себе игрового насыпать?
У силовиков ума как у камушка, им сказали задействовать танки, вот они и приехали за ними)))
Прошел у руководства слух что там хранится много неучтенной военной техники.
Думаю он в курсе, что программисты поучаствовали в этом «восстании лайт» своими технологиями. И силовики едут проучить очкариков за это. *Sad*
Восстание уже не лайт, после того как силовики начали всех избивать. Это война против своего же народа
Из дома ребятам будет просто удобнее праздновать 800 процентную победу лукашеску, не иначе. А вообще это какой то терор
лучше работать из дома на кипре
На турецкой или греческой части? А то страшно от соседей прилитит
Учитывая открытое письмо, Wargaming мог бы попросить поработать «дома у президента».
Лукас просто запутался, раньше как было, отправляешь ребят они выносят все ценное, а у айти кампаний все ценное на счетах афилированных в офшорной зоне, туда ребятки не доедут. А эти бедолаги приехали в офис а там только сервак гудит.
Даже пожрать нечего, искусственное мясо и смузи. Ну хоть в пинг понг поиграют.
Взяли офис яндекс такси, чтобы сделать поездки бесплатными и отправить всех домой, играть в бесплатно продоначенный танки. Лишь бы на улицы не выходили
Илон уже выдвигается, авианосцы сша вот вот ворвутся в великое белорусское море. Продолжаем вести наблюдение.
"Ребята, про WG похоже фейк, просто отпустили пораньше домой" - цитата из источника который сообщил эту новость
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