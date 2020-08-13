Параллельно вооружённые люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске.

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Сотрудников офиса компании-разработчика игр Wargaming в Минске «попросили спешно покинуть офисы и поработать из дома», сообщили несколько источников dev.by. Причины такого решения неизвестны.

В пресс-службе компании отказались от комментариев и отметили, что большая часть людей и так работала на удалёнке. dev.by информацию подтвердили 3 сотрудника компании.

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Ранее о том, что Wargaming эвакуирует сотрудников из офиса в Минске, сообщил Telegram-канал «Чай з малинавым варэнем».

«Wargaming эвакуирует сотрудников. Руководство сообщает, что к ним едут силовики», — пишет канал.

Эвакуации сотрудников подтвердил автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев, эксперт «Общества защиты интернета»: «Я в постоянном контакте со многими беларускими коллегами. В том числе с Wargaming. Подтверждаю». Канал цитирует сообщение неназванного сотрудника: «Не стали ждать военных у себя».

В пресс-службе компании сказали vc.ru, что «эвакуации не было» и добавили, что большая часть людей и так работала на удалёнке.

12 августа сотрудники Wargaming и ещё около 300 основателей, руководителей и работников нескольких десятков ИТ-компаний подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие в отношении жителей, освободить задержанных и провести новые выборы президента в стране.