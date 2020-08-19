Но их площадь должна быть не менее 25 м².

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, автор закона о запрете продажи алкоголя в барах площадью менее 50 м² в жилых домах, подготовил поправку к документу, пишет Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой источники, близкие к Четырбоку. Об этом же сообщил Telegram-канал «Четырграм», который освещает работу депутата.

Согласно поправке, продолжить работу смогут небольшие бары, расположенные в историческом центре города — Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Однако их площадь должна быть не менее 25 м².

Для остальных заведений в жилых домах поправка в нынешней редакции оставляет прежние условия — площадь от 50 м². Сам Четырбок допускает в будущем пересмотр территорий с послаблениями для баров, указывает «Ротонда». Сессия ЗакСа начнётся в середине сентября 2020 года, поправки могут рассмотреть к октябрю, предположила одна из авторов канала Ксения Клочкова в беседе с vc.ru.