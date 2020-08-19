Автор запрета на небольшие бары в Петербурге предложил отменить правило для заведений в историческом центре Материал редакции
Но их площадь должна быть не менее 25 м².
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, автор закона о запрете продажи алкоголя в барах площадью менее 50 м² в жилых домах, подготовил поправку к документу, пишет Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой источники, близкие к Четырбоку. Об этом же сообщил Telegram-канал «Четырграм», который освещает работу депутата.
Согласно поправке, продолжить работу смогут небольшие бары, расположенные в историческом центре города — Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Однако их площадь должна быть не менее 25 м².
Для остальных заведений в жилых домах поправка в нынешней редакции оставляет прежние условия — площадь от 50 м². Сам Четырбок допускает в будущем пересмотр территорий с послаблениями для баров, указывает «Ротонда». Сессия ЗакСа начнётся в середине сентября 2020 года, поправки могут рассмотреть к октябрю, предположила одна из авторов канала Ксения Клочкова в беседе с vc.ru.
- Депутаты Петербурга приняли запрет на небольшие бары в жилых домах в июле 2020 года, губернатор города Александр Беглов подписал документ 23 июля. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
- Под давлением рестораторов и производителей алкоголя, которые говорили о массовом закрытии заведений в случае принятия закона в существующем виде, власти пошли на уступки. Беглов назвал закон «поспешностью депутатов» и пообещал сделать исключения для авторских баров.
- В конце июля прошло первое заседание рабочей группы по этому вопросу, писала «Фонтанка». По данным издания, на ней присутствовали в том числе рестораторы. Четырбок тогда сообщил, что среди рассматриваемых предложений есть особые правила для баров в исторических зданиях и запрет на выдачу двух лицензий на продажу алкоголя одновременно.
1. Вводим ограничения, выгоняем владельцев кафе с насиженных мест.
2. Скупаем по дешёвке опустевшую недвигу.
3. Вводим послабления ограничений.
4. ???
5. Профит!
Я пропустил.
А в чем вообще смысл этого запрета?
Маленькие бары якобы жителям домов мешают
Хм. Да любые могут мешать)
Явно все не просто так..
Идея была закрыть "пивнушки" в жилых домах на окраине питера, а в итоге под раздачу попали "Цветочки" и прочие аутентичные бары из центра.
Так то чертовых Росалов в историческом центре больше всего как раз, вся Коломна ими забита
автор законопроекта предложил отменить
Так, а какую ответственность сам Чартербот за это понесет, не вижу из статьи
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