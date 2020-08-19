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Татьяна Боброва
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Автор запрета на небольшие бары в Петербурге предложил отменить правило для заведений в историческом центре Материал редакции

Но их площадь должна быть не менее 25 м².

14 комментариев
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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, автор закона о запрете продажи алкоголя в барах площадью менее 50 м² в жилых домах, подготовил поправку к документу, пишет Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой источники, близкие к Четырбоку. Об этом же сообщил Telegram-канал «Четырграм», который освещает работу депутата.

Согласно поправке, продолжить работу смогут небольшие бары, расположенные в историческом центре города — Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Однако их площадь должна быть не менее 25 м².

Для остальных заведений в жилых домах поправка в нынешней редакции оставляет прежние условия — площадь от 50 м². Сам Четырбок допускает в будущем пересмотр территорий с послаблениями для баров, указывает «Ротонда». Сессия ЗакСа начнётся в середине сентября 2020 года, поправки могут рассмотреть к октябрю, предположила одна из авторов канала Ксения Клочкова в беседе с vc.ru.

  • Депутаты Петербурга приняли запрет на небольшие бары в жилых домах в июле 2020 года, губернатор города Александр Беглов подписал документ 23 июля. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
  • Под давлением рестораторов и производителей алкоголя, которые говорили о массовом закрытии заведений в случае принятия закона в существующем виде, власти пошли на уступки. Беглов назвал закон «поспешностью депутатов» и пообещал сделать исключения для авторских баров.
  • В конце июля прошло первое заседание рабочей группы по этому вопросу, писала «Фонтанка». По данным издания, на ней присутствовали в том числе рестораторы. Четырбок тогда сообщил, что среди рассматриваемых предложений есть особые правила для баров в исторических зданиях и запрет на выдачу двух лицензий на продажу алкоголя одновременно.
Карта: заведения «барных» улиц Санкт-Петербурга…
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#новость #санктпетербург #бары

Татьяна Боброва
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14 комментариев
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Николай Глущенко

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1. Вводим ограничения, выгоняем владельцев кафе с насиженных мест.
2. Скупаем по дешёвке опустевшую недвигу.
3. Вводим послабления ограничений.
4. ???
5. Профит!

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Я не скажу свое имя машине

Николай
3

Да не закрывали ещё ничего же

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Антон Василик

0

Я пропустил.
А в чем вообще смысл этого запрета?

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Артём Прокопенко

Антон
1

Маленькие бары якобы жителям домов мешают 

Ответить

Антон Василик

Артём
1

Хм. Да любые могут мешать)
Явно все не просто так..

Ответить

Егор Васильев

Антон
0

Идея была закрыть "пивнушки" в жилых домах на окраине питера, а в итоге под раздачу попали "Цветочки" и прочие аутентичные бары из центра.

Ответить

Злой Полушубок

Егор
0

Тут конечно возникает вопрос, почему "пивнушки" хуже "цветочков"?

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Sam Esq

Артём
1

Но при этом решили оставлять только те, что больше 25 метров. Логика вышла из чата.

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ПекинПок

0

да пусть закрывают

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Sakari Sauso

0

Добречко

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Maxim Petrov

0
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Sebastian Danilov

0

Так то чертовых Росалов в историческом центре больше всего как раз, вся Коломна ими забита

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Вася Пражкин

0

Автор запрета Денис Мудаков немного протрезвел

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Help lawyer

0

автор законопроекта предложил отменить

Так, а какую ответственность сам Чартербот за это понесет, не вижу из статьи

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