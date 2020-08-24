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Кинотеатры и фуд-корты в Санкт-Петербурге останутся закрытыми до 20 сентября Материал редакции
Владельцы заведений уже обвинили власти в неуважительном отношении к предпринимателям.
- Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения на работу кинотеатров и фуд-кортов до 20 сентября 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, пишет «Бумага».
- Однако с 24 августа разрешается проводить всероссийские и международные спортивные мероприятия, школьные линейки для первоклассников и выпускников школ. С 14 сентября заработают организации дополнительного образования, в том числе автошколы. Детские лагеря будут закрыты до 1 ноября.
- По мнению властей, кинотеатры и фуд-корты открывать пока рано, поскольку риск распространения Covid-19 остаётся высоким, писала «Фонтанка». Кроме того, горожане могут обойтись без фуд-кортов, поскольку открыты кафе; против открытия фуд-кортов выступают и обычные рестораны, говорил вице-губернатор Евгений Елин.
- В конце августа владельцы и сотрудники кинотеатров, «островных» магазинов, ресторанов на фуд-кортах и детских развлекательных центров попросили Беглова открыть точки в ТЦ. Они отмечали, что бизнес понёс «колоссальные потери», а сохранить штат в полном объеме уже невозможно. Под «предсмертным» письмом подписались более 400 арендаторов.
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Gosoo Gosoo
Маразм крепчал. Мариинка работает, а кино - нет. Втф?
Рестики работают, а фудкорты - нет.
Я реально не понимаю, что они курят.
Метро, блин, работает, а кино - нет. В час пик в метро проехаться равносильно посещению кино раз 100. Людей столько же встретишь.
Serghei LisiiGosoo
Да этот маразм по всему миру
Олег ПавловGosoo
Реально не видишь разницы в людском потоке у рестика и фудкорта? Окей. Метро и кино сравнивать тоже очень разумно. Ведь без кино жить нельзя, а вот без метро добираться на работу тем, кто не на удаление, это изи. Не говоря уж о том, что без подземки город встанет в пробки 10 баллов 24/7, будут парализованы все доставки, затруднена работа скорой помощи и прочих городских служб.
Евгения Дудинец
Дал Бог губернатора
Евгений КругловЕвгения
Даст и метро
Sergey BizinowЕвгений
Нет, метро он не даст.
Даниил ГудменЕвгения
Кто ещё кому дал. Этот бутафорный, только пыль собирает
Denis Krivonosov
Не бойтесь, ребят. Мы вам расскажем что там Нолан наснимал
Олег Журавко
Печально, хот я и не оттуда.
Saucedo Puetz
Зато в церковь ходить можно с 1 июня
Кирилл Баскус
Самое дурацкое, что в области все открыто, а область формально это и Кудрово и девяткино
Дмитрий Трифонов
большинству бизнесу точно кирдык придёт в этом и следующем году. печально всё это. а питеру так уж точно посочувствовать можно.
Вася Пражкин
против открытия фуд-кортов выступают и обычные рестораны
Ну вот и понятно, кто занес ).
Олег ПавловВася
Им и заносить не нужно, им в моменте просто повезло :)