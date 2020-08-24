vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Офлайн
Татьяна Боброва
1610

Кинотеатры и фуд-корты в Санкт-Петербурге останутся закрытыми до 20 сентября Материал редакции

Владельцы заведений уже обвинили власти в неуважительном отношении к предпринимателям.

  • Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения на работу кинотеатров и фуд-кортов до 20 сентября 2020 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, пишет «Бумага».
  • Однако с 24 августа разрешается проводить всероссийские и международные спортивные мероприятия, школьные линейки для первоклассников и выпускников школ. С 14 сентября заработают организации дополнительного образования, в том числе автошколы. Детские лагеря будут закрыты до 1 ноября.
  • По мнению властей, кинотеатры и фуд-корты открывать пока рано, поскольку риск распространения Covid-19 остаётся высоким, писала «Фонтанка». Кроме того, горожане могут обойтись без фуд-кортов, поскольку открыты кафе; против открытия фуд-кортов выступают и обычные рестораны, говорил вице-губернатор Евгений Елин.
  • В конце августа владельцы и сотрудники кинотеатров, «островных» магазинов, ресторанов на фуд-кортах и детских развлекательных центров попросили Беглова открыть точки в ТЦ. Они отмечали, что бизнес понёс «колоссальные потери», а сохранить штат в полном объеме уже невозможно. Под «предсмертным» письмом подписались более 400 арендаторов.

#новость #снятиеограничений #санктпетербург

Татьяна Боброва
+44 012
4
3
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439","\u0441\u0430\u043d\u043a\u0442\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 14, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 152534, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 24 Aug 2020 16:41:55 +0300", "is_special": false }
Школа менеджеров «Стратоплан»
Работа с командой, заказчиком и руководителем
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Gosoo Gosoo

16

Маразм крепчал. Мариинка работает, а кино - нет. Втф?
Рестики работают, а фудкорты - нет.
Я реально не понимаю, что они курят.
Метро, блин, работает, а кино - нет. В час пик в метро проехаться равносильно посещению кино раз 100. Людей столько же встретишь.

Ответить

Serghei Lisii

Gosoo
2

Да этот маразм по всему миру

Ответить

Олег Павлов

Gosoo
–1

Реально не видишь разницы в людском потоке у рестика и фудкорта? Окей. Метро и кино сравнивать тоже очень разумно. Ведь без кино жить нельзя, а вот без метро добираться на работу тем, кто не на удаление, это изи. Не говоря уж о том, что без подземки город встанет в пробки 10 баллов 24/7, будут парализованы все доставки, затруднена работа скорой помощи и прочих городских служб.

Ответить

Евгения Дудинец

4

Дал Бог губернатора

Ответить

Евгений Круглов

Евгения
5

Даст и метро

Ответить

Sergey Bizinow

Евгений
0

Нет, метро он не даст.

Ответить

Даниил Гудмен

Евгения
0

Кто ещё кому дал. Этот бутафорный, только пыль собирает

Ответить

Denis Krivonosov

2

Не бойтесь, ребят. Мы вам расскажем что там Нолан наснимал

Ответить

Олег Журавко

0

Печально, хот я и не оттуда.

Ответить

Saucedo Puetz

0

Зато в церковь ходить можно с 1 июня

Ответить

Кирилл Баскус

0

Самое дурацкое, что в области все открыто, а область формально это и Кудрово и девяткино

Ответить

Дмитрий Трифонов

0

большинству бизнесу точно кирдык придёт в этом и следующем году. печально всё это. а питеру так уж точно посочувствовать можно. 

Ответить

Вася Пражкин

0

 против открытия фуд-кортов выступают и обычные рестораны

Ну вот и понятно, кто занес ).

Ответить

Олег Павлов

Вася
0

Им и заносить не нужно, им в моменте просто повезло :)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
ТОП-20 Telegram-каналов о Беларуси
Больше двух недель в республике Беларусь не утихают протесты после выборов президента, которые прошли 9 августа. Все СМ…
0
Aitarget
Подписан
Отписаться
Динамическая реклама: инструкция, лайфхаки и чек-лист
Динамическая реклама позволяет продвигать большое количество товаров за раз на аудитории заинтересованных в покупке пол…
0
Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
Полезные ресурсы для изучения типографики и дизайна шрифта
Архивы, коллекции, блоги.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Konstantin_Andreevich
за день
- Миша, ты же не просто продюсер, а креативный! - Понял! *повязывает бандану для фото*
vc.ru выпустил небольшую партию мерча на Ozon
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

Leo Uvarov

Apple в Южной Корее предложила…

Bobo Momo

Вице-премьер Юрий Борисов…

Michael Smith

Microsoft попросила сохранить…

animegravitation

Apple в Южной Корее предложила…

animegravitation

Apple в Южной Корее предложила…

Против Спама

Как я избавился от спама с…

Serg

Если китайцы захотят, они…

Сослан Сакшин

Алгоритмы Яндекс.Новостей

Илья Шишкунов

Apple в Южной Корее предложила…

Maxim Petrukhin

Почему все взъелись на Apple с…

animegravitation

Почему все взъелись на Apple с…

Story App

WSJ: Цукерберг убедил Трампа в…

Yan Purvenes

Глава пресс-службы «Ситимобила…

Лучезарный Смех

vc.ru выпустил небольшую партию…

Кирилл Крайнов

vc.ru выпустил небольшую партию…

animegravitation

Почему все взъелись на Apple с…

animegravitation

vc.ru выпустил небольшую партию…

Pavel Voronkov

Глава пресс-службы «Ситимобила…

Евгения Романчук

Как выйти на рынок США…

Story App

WSJ: Цукерберг убедил Трампа в…