Сотрудников, отказавшихся уезжать, эвакуировали из Минска «на дачи», говорят источники.

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В середине августа 2020 года «Яндекс» начал вывозить сотрудников из Белоруссии: некоторые из них уехали в Россию, часть отказавшихся уезжать работников эвакуировали из Минска «на дачи». Об этом пишет The Bell со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По словам ещё одного собеседника издания, для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб. Он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и при необходимости оказывает юридическую помощь.

Всего в минском офисе «Яндекса» работают около 300 человек. Однако сами офисы технически закрыты с весны из-за пандемии Covid-19. В пресс-службе «Яндекса» сообщили The Bell, что сейчас все сотрудники на «удалёнке», а «некоторые уехали из города».

13 августа 2020 года в офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли неизвестные вооружённые люди. В компании рассказали, что они представились сотрудниками ГУБОПиК Республики Беларусь. Причину обысков в компании не узнали, но отметили, что никакое оборудование или документы изъяты не были, а сотрудников, которые находились в офисе, не задерживали.

По словам источников The Bell, правоохранительные органы хотели получить данные о поездках сервиса «Такси», но сделать этого не смогли. Помимо такси-сервиса минский офис «Яндекс» также занимается развитием «Поиска», «Почты» и других сервисов.