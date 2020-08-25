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Татьяна Боброва
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The Bell: «Яндекс» начал вывозить сотрудников из Белоруссии после обысков в минском офисе Материал редакции

Сотрудников, отказавшихся уезжать, эвакуировали из Минска «на дачи», говорят источники.

8 комментариев
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В середине августа 2020 года «Яндекс» начал вывозить сотрудников из Белоруссии: некоторые из них уехали в Россию, часть отказавшихся уезжать работников эвакуировали из Минска «на дачи». Об этом пишет The Bell со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

По словам ещё одного собеседника издания, для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб. Он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и при необходимости оказывает юридическую помощь.

Всего в минском офисе «Яндекса» работают около 300 человек. Однако сами офисы технически закрыты с весны из-за пандемии Covid-19. В пресс-службе «Яндекса» сообщили The Bell, что сейчас все сотрудники на «удалёнке», а «некоторые уехали из города».

13 августа 2020 года в офисы «Яндекса» и Uber в Минске пришли неизвестные вооружённые люди. В компании рассказали, что они представились сотрудниками ГУБОПиК Республики Беларусь. Причину обысков в компании не узнали, но отметили, что никакое оборудование или документы изъяты не были, а сотрудников, которые находились в офисе, не задерживали.

По словам источников The Bell, правоохранительные органы хотели получить данные о поездках сервиса «Такси», но сделать этого не смогли. Помимо такси-сервиса минский офис «Яндекс» также занимается развитием «Поиска», «Почты» и других сервисов.

  • С 9 августа в Белоруссии проходят акции протестов против результатов президентских выборов. 12 августа представители ИТ-компаний в стране подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие в стране.

#новость #яндекс #белоруссия

Татьяна Боброва
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8 комментариев
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alex twit

6

Можно вывезти сотрудника из Белоруссии...

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Asatur Gukasyan

–15

по делом вам шляпдекс

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Александр Якунин

Asatur
2

Минус вам в карму

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boj Ko

2

Заберу в  офис 2 белорусов на высокую ЗП  помогу с жильем итд.
Мат аналитка, Теория игр цепи Марква и остальное.

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Denis Sibukaev

boj
1

Для постройки своего МММ? :)

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Βасилий Γерасимов

boj
0

сложна сложна, непонятно

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Bulat Ziganshin

boj
0

Мат аналитка - какова вероятность, что я попаду в СИЗО, если сегодня поеду на работу?
Теория игр или как работать в отсутствии интернета.
цепи Марква, бутылка ОМОНа и прочие атрибуты садомазо.

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Sergei Timofeyev

Bulat
0

 Теория игр или как работать в отсутствии интернета.

Решить дилемму заключённого.

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